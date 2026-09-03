Ana Carolina apresenta turnê "25 Anas" em Recife; veja data, horário e ingressos

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Com repertório que atravessa 25 anos de música, artista chega ao Teatro Guararapes nesta sexta e fala sobre reinvenção e sua relação com Pernambuco.

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Ana Carolina escolheu olhar para a própria trajetória sem ficar presa ao passado. É a partir desse encontro entre memória, presente e futuro que a cantora apresenta a turnê “25 Anas”, que chega ao Recife nesta sexta-feira (4).

O espetáculo será realizado no Teatro Guararapes, às 21h30, com abertura dos portões às 20h. A apresentação marca uma passagem especial por Pernambuco em uma turnê que revisita diferentes momentos dos 25 anos de carreira da artista.

No repertório, sucessos como “Garganta”, “Quem de Nós Dois”, “Encostar na Tua”, “Pra Rua Me Levar” e “É Isso Aí” dividem espaço com músicas do EP autoral mais recente da cantora, “Ainda Já”.

O que esperar do show de Ana Carolina em Recife?

Dirigido por Jorge Farjalla e produzido pela Global Music, o espetáculo combina música, elementos cênicos e projeções em LED para construir uma espécie de retrospectiva em movimento.

A ideia não é apenas voltar às canções que marcaram a carreira, mas colocá-las em diálogo com o momento atual da artista.

“O tempo é a razão disso tudo. Revisitar meus 25 anos de carreira é essencial neste show, mas quero também que o público viaje comigo para o agora e para o que ainda está por vir”, afirma Ana Carolina.

Ao olhar para esse percurso, a cantora diz que não consegue escolher apenas uma versão de si mesma para reencontrar no palco. “Acho que é uma mistura dos três”, explica, referindo-se ao passado, presente e futuro.

Para ela, a passagem dos anos trouxe mais clareza sobre sua identidade artística, sem diminuir a vontade de experimentar.

“Eu me sinto num momento de maturidade, mas também de curiosidade, com vontade de seguir em movimento, criando e me conectando com o que é verdadeiro para mim agora.”

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Por que Pernambuco é especial para Ana Carolina?

A passagem por Recife também tem um significado particular para a cantora. Com uma relação antiga com o público pernambucano, Ana Carolina faz questão de incluir o estado em uma celebração tão importante de sua carreira.

“Eu simplesmente AMO tocar em Pernambuco. Não faria sentido uma comemoração de 25 anos que não passe por aí, já que é um lugar tão importante nessa caminhada”, conta.

Para a artista, a receptividade do público se soma a uma relação histórica do estado com a cultura e a música. “Então, posso dizer que tocar aí é tocar num local onde as pessoas entendem profundamente as canções e o repertório que desenhamos com tanto carinho.”

Como Ana Carolina pretende seguir relevante depois de 25 anos?

Imagem: Ana Carolina apresenta turnê "25 Anas" - Divulgação

Para a cantora, permanecer em contato com diferentes gerações passa pela disposição de continuar mudando. A reinvenção, porém, não significa abandonar aquilo que construiu sua identidade.

“Acho que a resposta para isso é estar em movimento, como falei acima. Honrar, claro, esses 25 anos lindos de estrada e de sucessos, mas dar espaço pra uma inquietação que nunca vai embora. É continuar dizendo coisas que façam sentido de verdade.”

Nesse processo, ela cita a busca por novos espaços criativos, parcerias e maneiras de se expressar. “Esse equilíbrio entre identidade e descoberta é o que mantém tudo vivo!”

Serviço — Ana Carolina em Recife