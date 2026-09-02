Super Mario, Sonic e Sub-Zero: exposição gratuita "Rock ‘n’ Game" leva personagens ao Shopping Patteo Olinda

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mostras interativas, encontros com ícones dos games e valorização do rock pernambucano movimentam o centro de compras em Olinda até 20 de setembro.

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O Shopping Patteo Olinda inaugurou a exposição gratuita Rock ‘n’ Game, unindo duas paixões multigeracionais no piso L2: o rock pernambucano e a história dos videogames. Aberta de quinta a domingo durante o horário de funcionamento do shopping, a atração ganha um toque nostálgico extra aos sábados com a presença de ícones dos games.

A agenda de encontros presenciais com os personagens traz grandes nomes do universo geek:

Sábado (05): Abertura com o Super Mario, que interage com o público para fotos e brincadeiras.

Abertura com o Super Mario, que interage com o público para fotos e brincadeiras. 12 de setembro: Visita de Sonic, o ouriço mais famoso dos fliperamas e consoles.

Visita de Sonic, o ouriço mais famoso dos fliperamas e consoles. 19 de setembro: Encerramento dos encontros especiais com a presença de Sub-Zero, clássico da franquia Mortal Kombat.

Imersão na música e na tecnologia

Com curadoria de Danilo Lucio, a vertente musical da mostra exibe mais de 40 capas de discos de vinil de 12 polegadas que mapeiam a força do rock em Pernambuco, incluindo o álbum Mamífero Alado, de Rodrigo Morcego. Em parceria com a fábrica Vinil Brasil, o público também explora o processo industrial dos LPs por meio de matrizes em níquel e prata, matéria-prima em PVC e um exemplar transparente da banda Diablo Angel.

O acervo pessoal do curador ainda resgata marcos como a coletânea metal Terra Batida, o álbum de estreia de Claudia Soul e edições do festival Abril Pro Rock de 2008 e 2010. Para os menores, há um espaço criativo onde crianças podem desenhar e customizar suas próprias capas de discos em papel.

Viagem no tempo dos videogames

Sob a curadoria de Lucas Verissimo, o universo dos consoles ocupa uma área interativa com mais de 70 itens originais, entre aparelhos clássicos e modernos, acompanhados de fichas técnicas com curiosidades históricas. Os visitantes também podem testar suas habilidades em estações de jogos retrô montadas no local.

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