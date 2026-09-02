Super Mario, Sonic e Sub-Zero: exposição gratuita "Rock ‘n’ Game" leva personagens ao Shopping Patteo Olinda
Mostras interativas, encontros com ícones dos games e valorização do rock pernambucano movimentam o centro de compras em Olinda até 20 de setembro.
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O Shopping Patteo Olinda inaugurou a exposição gratuita Rock ‘n’ Game, unindo duas paixões multigeracionais no piso L2: o rock pernambucano e a história dos videogames. Aberta de quinta a domingo durante o horário de funcionamento do shopping, a atração ganha um toque nostálgico extra aos sábados com a presença de ícones dos games.
A agenda de encontros presenciais com os personagens traz grandes nomes do universo geek:
- Sábado (05): Abertura com o Super Mario, que interage com o público para fotos e brincadeiras.
- 12 de setembro: Visita de Sonic, o ouriço mais famoso dos fliperamas e consoles.
- 19 de setembro: Encerramento dos encontros especiais com a presença de Sub-Zero, clássico da franquia Mortal Kombat.
Imersão na música e na tecnologia
Com curadoria de Danilo Lucio, a vertente musical da mostra exibe mais de 40 capas de discos de vinil de 12 polegadas que mapeiam a força do rock em Pernambuco, incluindo o álbum Mamífero Alado, de Rodrigo Morcego. Em parceria com a fábrica Vinil Brasil, o público também explora o processo industrial dos LPs por meio de matrizes em níquel e prata, matéria-prima em PVC e um exemplar transparente da banda Diablo Angel.
O acervo pessoal do curador ainda resgata marcos como a coletânea metal Terra Batida, o álbum de estreia de Claudia Soul e edições do festival Abril Pro Rock de 2008 e 2010. Para os menores, há um espaço criativo onde crianças podem desenhar e customizar suas próprias capas de discos em papel.
Viagem no tempo dos videogames
Sob a curadoria de Lucas Verissimo, o universo dos consoles ocupa uma área interativa com mais de 70 itens originais, entre aparelhos clássicos e modernos, acompanhados de fichas técnicas com curiosidades históricas. Os visitantes também podem testar suas habilidades em estações de jogos retrô montadas no local.
Serviço
- Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Muniz de Araújo, nº 225, Casa Caiada, Olinda.
- Quando: Quinta a domingo, até 20 de setembro (personagens aos sábados).
- Quanto: Entrada gratuita.