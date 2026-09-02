Sexta Gratuita no mês de aniversário do Instituto Ricardo Brennand
Mergulhe na história no Recife! O Instituto Ricardo Brennand comemora 24 anos com 2.500 ingressos gratuitos nesta sexta-feira (04)
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Setembro é um mês de festa para o Instituto Ricardo Brennand, que comora seu aniversário de 24 anos dedicados à arte, à história e à preservação cultural.
Como parte das comemorações, o museu promove nesta sexta-feira (4) uma nova edição da iniciativa Sexta Gratuita, realizada em parceria com a B3 e a Trillia, abrindo as portas para que o público desfrute de seu patrimônio sem nenhum custo.
Os visitantes poderão explorar o complexo cultural das 10h às 17h (com última entrada permitida às 16h30).
O roteiro inclui atrações como a renomada coleção de pinturas de Frans Post — famosa por registrar as paisagens e o cotidiano do Brasil colonial — e o Castelo de Armas, que abriga uma vasta coleção histórica de armaduras, armas e artefatos de época em um dos cartões-postais mais marcantes do Recife.
Detalhes para a retirada dos ingressos:
- Total de vagas: 2.500 entradas gratuitas ao todo (divididas em 1.000 para o turno da manhã e 1.500 para o turno da tarde).
- Como retirar: Exclusivamente de forma presencial na bilheteria, por ordem de chegada.
- Regras: Limite de 1 ingresso por pessoa, com acesso imediato ao museu no momento da retirada.
- Contato para dúvidas: (81) 2121-0365 ou (81) 2121-0334.