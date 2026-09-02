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Sexta Gratuita no mês de aniversário do Instituto Ricardo Brennand

Mergulhe na história no Recife! O Instituto Ricardo Brennand comemora 24 anos com 2.500 ingressos gratuitos nesta sexta-feira (04)

Por Eduarda Barreto Publicado em 02/09/2026 às 11:50
Instituto Ricardo Brennand
Instituto Ricardo Brennand - Divulgação/Desenrola Comunicação

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Setembro é um mês de festa para o Instituto Ricardo Brennand, que comora seu aniversário de 24 anos dedicados à arte, à história e à preservação cultural.

Como parte das comemorações, o museu promove nesta sexta-feira (4) uma nova edição da iniciativa Sexta Gratuita, realizada em parceria com a B3 e a Trillia, abrindo as portas para que o público desfrute de seu patrimônio sem nenhum custo.

Os visitantes poderão explorar o complexo cultural das 10h às 17h (com última entrada permitida às 16h30).

O roteiro inclui atrações como a renomada coleção de pinturas de Frans Post — famosa por registrar as paisagens e o cotidiano do Brasil colonial — e o Castelo de Armas, que abriga uma vasta coleção histórica de armaduras, armas e artefatos de época em um dos cartões-postais mais marcantes do Recife.

Detalhes para a retirada dos ingressos:

  • Total de vagas: 2.500 entradas gratuitas ao todo (divididas em 1.000 para o turno da manhã e 1.500 para o turno da tarde).
  • Como retirar: Exclusivamente de forma presencial na bilheteria, por ordem de chegada.
  • Regras: Limite de 1 ingresso por pessoa, com acesso imediato ao museu no momento da retirada.
  • Contato para dúvidas: (81) 2121-0365 ou (81) 2121-0334.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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