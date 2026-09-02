Exposição inédita "Do Que É Feito" leva grandes nomes da arte contemporânea para o interior de Pernambuco

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Mostra inédita descentraliza a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco e ocupa o Agreste com obras de grandes nomes e programação gratuita

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A partir desta quarta-feira (2), o Agreste pernambucano passa a integrar oficialmente o circuito da arte contemporânea. Pela primeira vez em cinco edições, a ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco deixa a capital para ocupar o interior do estado com a mostra gratuita “Do Que É Feito”, em cartaz até 30 de outubro. Realizada pelo Instituto Conceição Moura em Belo Jardim, a exposição reúne trabalhos de 13 artistas consagrados sob a curadoria de Beth da Matta.

A visitação propõe uma imersão em temas viscerais e cotidianos, como a identidade, a memória, o afeto e os limites da linguagem. No total, a coletânea reúne criações de Amanda Melo da Mota, Chris Machado, Marcelo Silveira, Isabela Stampanoni, Isabela Cribari, Kilian Glasner, Eduardo Galdencio, Joelson Biu, Paulo Bruscky, Ricardo Aprigio, José Patrício, José Paulo e Renato Valle.

Obras em destaque



Entre os principais atrativos está o trabalho Poema Linguístico (2022), do recifense Paulo Bruscky — referência nacional em arte conceitual e poesia visual. Quase 50 anos após investigações similares nos anos 1970, o artista retorna ao tema em um díptico que une um autorretrato com a língua para fora a carimbos em tinta azul sobre papel de algodão, borrando as fronteiras entre o corpo e a escrita.

A cerâmica também ganha força com Metamorfose-nos (2015), escultura de Chris Machado. A artista recifense utiliza uma esfera de barro marcada pelos pronomes “eu tu ele nós vós” para refletir sobre a transição do indivíduo para o coletivo, concebendo a peça como uma célula viva de memórias. Já na obra DESPEDIDASAUDADESPEDIDAS (2023), Eduardo Gaudêncio emprega um adesivo vinílico sobre espelho em moldura de madeira para transformar a saudade em reflexão visual, fazendo com que o próprio reflexo do espectador participe da peça entre a presença e a ausência.

Protagonismo local e descentralização



Além do peso artístico das obras, o projeto marcou a comunidade de Belo Jardim antes mesmo de abrir as portas. A expografia da mostra foi integralmente construída a partir de um workshop prático de montagem voltado para moradores da cidade, que aprenderam técnicas de iluminação, alinhamento e planejamento de espaços expositivos.

Para a coordenação executiva do Instituto Conceição Moura, a iniciativa consolida a premissa de que a cultura no Agreste transforma realidades e amplia repertórios. O mesmo reforça a curadora Beth da Matta, destacando o esforço de descentralização desta edição de 2026 para reconhecer públicos, vivências e diálogos para além da Região Metropolitana do Recife.

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