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Seminário Beleza Negra chega a Recife para impulsionar o afroempreendedorismo e o mercado de cosméticos

Com inscrições gratuitas, o evento ocupa o Sebrae Recife no dia 14 de setembro para um dia inteiro de capacitação, debates e networking

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/09/2026 às 16:01
Imagem de uma mulher negra fazendo skincare
Imagem de uma mulher negra fazendo skincare - Freepik

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A capital pernambucana será o ponto de encontro de empreendedores, especialistas e profissionais da área da beleza no próximo dia 14 de setembro. Das 8h30 às 18h, o Sebrae Recife sedia o Seminário Beleza Negra – Poder, Conhecimento e Transformação.

Realizado pelo Instituto ABIHPEC — associação civil focada em projetos de saúde, autoestima e bem-estar — em parceria com a IRL Consult, o evento tem entrada gratuita e busca debater os principais desafios, oportunidades e tendências de um dos setores que mais cresce no país.

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As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla.

Com o patrocínio master do Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil e maior franquia de beleza do mundo, e o apoio institucional da própria ABIHPEC e do Sebrae Recife, a programação acontece na sede da instituição, localizada na Rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro.

O projeto foi desenhado para democratizar o acesso ao conhecimento técnico, fomentar parcerias estratégicas e impulsionar o desenvolvimento de negócios liderados por profissionais negros.

Mais do que um encontro corporativo, a iniciativa enxerga a beleza negra como um polo legítimo de identidade, inovação e peso econômico, destacando o papel fundamental do segmento na geração de renda e na autonomia financeira. Esse olhar inclusivo dialoga diretamente com as diretrizes de ESG do Grupo Boticário e com o compromisso de marcas que integram a diversidade em toda a sua cadeia, do desenvolvimento de produtos à experiência do consumidor.

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Durante a jornada, os participantes poderão acompanhar painéis e palestras sobre uma ampla gama de assuntos essenciais para o setor.

A pauta inclui estratégias de diversidade e fidelização de clientes, panorama de consumo em higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, caminhos para o empreendedorismo, consultoria de imagem capilar, técnicas para cabelos naturais e pele negra, cuidados com tranças, maquiagem, marketing digital, normas sanitárias para estabelecimentos e a forte ligação entre estética, cultura e identidade.

A troca de experiências e a criação de uma rede sólida de contatos (networking) figuram entre as grandes promessas do encontro, servindo como alicerce para a transformação social por meio do trabalho autônomo.

“O Beleza Negra nasce do compromisso com a inclusão produtiva e com a valorização da diversidade no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Fortalecer o afroempreendedorismo é ampliar oportunidades, gerar renda e construir um mercado mais justo, inovador e representativo”, pontua Cláudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC.

Ao fincar bandeira em Recife, a iniciativa descentraliza o debate e chancela a relevância dos negócios locais voltados à pluralidade da beleza brasileira.

SERVIÇO

  • Evento: Seminário Beleza Negra – Recife (PE) (Poder | Conhecimento | Transformação)
  • Data: 14 de setembro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: das 8h30 às 18h
  • Local: Sebrae Recife
  • Endereço: Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife (PE)
  • Inscrições: Gratuitas, via Sympla (vagas limitadas)

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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