Seminário Beleza Negra chega a Recife para impulsionar o afroempreendedorismo e o mercado de cosméticos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com inscrições gratuitas, o evento ocupa o Sebrae Recife no dia 14 de setembro para um dia inteiro de capacitação, debates e networking

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A capital pernambucana será o ponto de encontro de empreendedores, especialistas e profissionais da área da beleza no próximo dia 14 de setembro. Das 8h30 às 18h, o Sebrae Recife sedia o Seminário Beleza Negra – Poder, Conhecimento e Transformação.

Realizado pelo Instituto ABIHPEC — associação civil focada em projetos de saúde, autoestima e bem-estar — em parceria com a IRL Consult, o evento tem entrada gratuita e busca debater os principais desafios, oportunidades e tendências de um dos setores que mais cresce no país.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla.

Com o patrocínio master do Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil e maior franquia de beleza do mundo, e o apoio institucional da própria ABIHPEC e do Sebrae Recife, a programação acontece na sede da instituição, localizada na Rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro.

O projeto foi desenhado para democratizar o acesso ao conhecimento técnico, fomentar parcerias estratégicas e impulsionar o desenvolvimento de negócios liderados por profissionais negros.

Mais do que um encontro corporativo, a iniciativa enxerga a beleza negra como um polo legítimo de identidade, inovação e peso econômico, destacando o papel fundamental do segmento na geração de renda e na autonomia financeira. Esse olhar inclusivo dialoga diretamente com as diretrizes de ESG do Grupo Boticário e com o compromisso de marcas que integram a diversidade em toda a sua cadeia, do desenvolvimento de produtos à experiência do consumidor.

Durante a jornada, os participantes poderão acompanhar painéis e palestras sobre uma ampla gama de assuntos essenciais para o setor.

A pauta inclui estratégias de diversidade e fidelização de clientes, panorama de consumo em higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, caminhos para o empreendedorismo, consultoria de imagem capilar, técnicas para cabelos naturais e pele negra, cuidados com tranças, maquiagem, marketing digital, normas sanitárias para estabelecimentos e a forte ligação entre estética, cultura e identidade.

A troca de experiências e a criação de uma rede sólida de contatos (networking) figuram entre as grandes promessas do encontro, servindo como alicerce para a transformação social por meio do trabalho autônomo.

“O Beleza Negra nasce do compromisso com a inclusão produtiva e com a valorização da diversidade no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Fortalecer o afroempreendedorismo é ampliar oportunidades, gerar renda e construir um mercado mais justo, inovador e representativo”, pontua Cláudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC.

Ao fincar bandeira em Recife, a iniciativa descentraliza o debate e chancela a relevância dos negócios locais voltados à pluralidade da beleza brasileira.

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