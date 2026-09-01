Seminário Beleza Negra chega a Recife para impulsionar o afroempreendedorismo e o mercado de cosméticos
Com inscrições gratuitas, o evento ocupa o Sebrae Recife no dia 14 de setembro para um dia inteiro de capacitação, debates e networking
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A capital pernambucana será o ponto de encontro de empreendedores, especialistas e profissionais da área da beleza no próximo dia 14 de setembro. Das 8h30 às 18h, o Sebrae Recife sedia o Seminário Beleza Negra – Poder, Conhecimento e Transformação.
Realizado pelo Instituto ABIHPEC — associação civil focada em projetos de saúde, autoestima e bem-estar — em parceria com a IRL Consult, o evento tem entrada gratuita e busca debater os principais desafios, oportunidades e tendências de um dos setores que mais cresce no país.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla.
Com o patrocínio master do Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil e maior franquia de beleza do mundo, e o apoio institucional da própria ABIHPEC e do Sebrae Recife, a programação acontece na sede da instituição, localizada na Rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro.
O projeto foi desenhado para democratizar o acesso ao conhecimento técnico, fomentar parcerias estratégicas e impulsionar o desenvolvimento de negócios liderados por profissionais negros.
Mais do que um encontro corporativo, a iniciativa enxerga a beleza negra como um polo legítimo de identidade, inovação e peso econômico, destacando o papel fundamental do segmento na geração de renda e na autonomia financeira. Esse olhar inclusivo dialoga diretamente com as diretrizes de ESG do Grupo Boticário e com o compromisso de marcas que integram a diversidade em toda a sua cadeia, do desenvolvimento de produtos à experiência do consumidor.
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Durante a jornada, os participantes poderão acompanhar painéis e palestras sobre uma ampla gama de assuntos essenciais para o setor.
A pauta inclui estratégias de diversidade e fidelização de clientes, panorama de consumo em higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, caminhos para o empreendedorismo, consultoria de imagem capilar, técnicas para cabelos naturais e pele negra, cuidados com tranças, maquiagem, marketing digital, normas sanitárias para estabelecimentos e a forte ligação entre estética, cultura e identidade.
A troca de experiências e a criação de uma rede sólida de contatos (networking) figuram entre as grandes promessas do encontro, servindo como alicerce para a transformação social por meio do trabalho autônomo.
“O Beleza Negra nasce do compromisso com a inclusão produtiva e com a valorização da diversidade no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Fortalecer o afroempreendedorismo é ampliar oportunidades, gerar renda e construir um mercado mais justo, inovador e representativo”, pontua Cláudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC.
Ao fincar bandeira em Recife, a iniciativa descentraliza o debate e chancela a relevância dos negócios locais voltados à pluralidade da beleza brasileira.
SERVIÇO
- Evento: Seminário Beleza Negra – Recife (PE) (Poder | Conhecimento | Transformação)
- Data: 14 de setembro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: das 8h30 às 18h
- Local: Sebrae Recife
- Endereço: Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife (PE)
- Inscrições: Gratuitas, via Sympla (vagas limitadas)