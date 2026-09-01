Oficina gratuita para idosos ensina papel machê e papietagem no Janga
Pessoas com 60 anos ou mais podem aprender técnicas de papel machê e papietagem em oficina gratuita no Janga, com materiais incluídos e certificado.
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Pessoas com 60 anos ou mais terão uma nova opção de atividade cultural e criativa no Janga, em Paulista. A partir de 26 de setembro, o projeto Mãos da Experiência realiza a Oficina de Memórias em Papel Machê e Papietagem, com participação gratuita.
A proposta combina o aprendizado de técnicas manuais com momentos de convivência e troca de experiências. Ao longo dos encontros, as memórias e histórias dos participantes também serão usadas como inspiração para a criação artística.
Como funciona a oficina de papel machê para pessoas 60+?
A oficina será realizada aos sábados, das 15h às 17h, entre 26 de setembro e 17 de outubro. Os encontros acontecem no Studium Saúde e Bem-Estar, na Rua Auréliano Artur Soares Quintas, 68, no Janga.
Não é necessário ter experiência anterior com atividades artísticas. Além das aulas, os participantes terão material didático incluído e certificado de participação. As vagas são limitadas.
“Trabalhar com arte é também trabalhar com memória, identidade e afeto. A proposta do Mãos da Experiência é criar um espaço em que as pessoas possam se expressar, compartilhar suas histórias e descobrir novas possibilidades de criação, independentemente da experiência anterior com atividades artísticas”, destaca a instrutora e artista visual Sildelane Vitor Marques, responsável pelo projeto.
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A oficina é acessível para pessoas surdas?
Sim. Todas as aulas contarão com intérprete de Libras, permitindo que pessoas surdas acompanhem as atividades e o conteúdo da oficina.
O Mãos da Experiência é desenvolvido por Sildelane Vitor Marques e utiliza arte e criatividade como ferramentas de inclusão, convivência e valorização da população idosa.
O projeto conta com apoio do IFPE – Campus Olinda e incentivo da Funcultura/Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.
Como se inscrever na oficina gratuita no Janga?
As inscrições ficam abertas de 5 a 24 de setembro e podem ser feitas pelo e-mail svm.studio.criativo@gmail.com. Também é possível acompanhar informações sobre a iniciativa pelo Instagram @svm.studio.criativo.
Serviço
- 26 de setembro a 17 de outubro de 2026
- Público: pessoas com 60 anos ou mais
- Sábados, das 15h às 17h
- Studium Saúde e Bem-Estar – Rua Auréliano Artur Soares Quintas, 68, Janga
- Gratuito, com material incluso e certificado
- Inscrições: 5 a 24 de setembro (svm.studio.criativo@gmail.com)
- Instagram: @svm.studio.criativo