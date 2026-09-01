Oficina gratuita para idosos ensina papel machê e papietagem no Janga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pessoas com 60 anos ou mais podem aprender técnicas de papel machê e papietagem em oficina gratuita no Janga, com materiais incluídos e certificado.

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Pessoas com 60 anos ou mais terão uma nova opção de atividade cultural e criativa no Janga, em Paulista. A partir de 26 de setembro, o projeto Mãos da Experiência realiza a Oficina de Memórias em Papel Machê e Papietagem, com participação gratuita.

A proposta combina o aprendizado de técnicas manuais com momentos de convivência e troca de experiências. Ao longo dos encontros, as memórias e histórias dos participantes também serão usadas como inspiração para a criação artística.

Como funciona a oficina de papel machê para pessoas 60+?

A oficina será realizada aos sábados, das 15h às 17h, entre 26 de setembro e 17 de outubro. Os encontros acontecem no Studium Saúde e Bem-Estar, na Rua Auréliano Artur Soares Quintas, 68, no Janga.

Não é necessário ter experiência anterior com atividades artísticas. Além das aulas, os participantes terão material didático incluído e certificado de participação. As vagas são limitadas.

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“Trabalhar com arte é também trabalhar com memória, identidade e afeto. A proposta do Mãos da Experiência é criar um espaço em que as pessoas possam se expressar, compartilhar suas histórias e descobrir novas possibilidades de criação, independentemente da experiência anterior com atividades artísticas”, destaca a instrutora e artista visual Sildelane Vitor Marques, responsável pelo projeto.

A oficina é acessível para pessoas surdas?

Sim. Todas as aulas contarão com intérprete de Libras, permitindo que pessoas surdas acompanhem as atividades e o conteúdo da oficina.

O Mãos da Experiência é desenvolvido por Sildelane Vitor Marques e utiliza arte e criatividade como ferramentas de inclusão, convivência e valorização da população idosa.

O projeto conta com apoio do IFPE – Campus Olinda e incentivo da Funcultura/Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

Como se inscrever na oficina gratuita no Janga?

As inscrições ficam abertas de 5 a 24 de setembro e podem ser feitas pelo e-mail svm.studio.criativo@gmail.com. Também é possível acompanhar informações sobre a iniciativa pelo Instagram @svm.studio.criativo.

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