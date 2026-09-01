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Oficina gratuita para idosos ensina papel machê e papietagem no Janga

Pessoas com 60 anos ou mais podem aprender técnicas de papel machê e papietagem em oficina gratuita no Janga, com materiais incluídos e certificado.

Por Myllena Wu Publicado em 01/09/2026 às 8:36
Imagem: Mãos da Experiência promove oficina gratuita de Papel Machê e Papietagem
Imagem: Mãos da Experiência promove oficina gratuita de Papel Machê e Papietagem - Divulgação

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Pessoas com 60 anos ou mais terão uma nova opção de atividade cultural e criativa no Janga, em Paulista. A partir de 26 de setembro, o projeto Mãos da Experiência realiza a Oficina de Memórias em Papel Machê e Papietagem, com participação gratuita.

A proposta combina o aprendizado de técnicas manuais com momentos de convivência e troca de experiências. Ao longo dos encontros, as memórias e histórias dos participantes também serão usadas como inspiração para a criação artística.

Como funciona a oficina de papel machê para pessoas 60+?

A oficina será realizada aos sábados, das 15h às 17h, entre 26 de setembro e 17 de outubro. Os encontros acontecem no Studium Saúde e Bem-Estar, na Rua Auréliano Artur Soares Quintas, 68, no Janga.

Não é necessário ter experiência anterior com atividades artísticas. Além das aulas, os participantes terão material didático incluído e certificado de participação. As vagas são limitadas.

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“Trabalhar com arte é também trabalhar com memória, identidade e afeto. A proposta do Mãos da Experiência é criar um espaço em que as pessoas possam se expressar, compartilhar suas histórias e descobrir novas possibilidades de criação, independentemente da experiência anterior com atividades artísticas”, destaca a instrutora e artista visual Sildelane Vitor Marques, responsável pelo projeto.

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A oficina é acessível para pessoas surdas?

Sim. Todas as aulas contarão com intérprete de Libras, permitindo que pessoas surdas acompanhem as atividades e o conteúdo da oficina.

O Mãos da Experiência é desenvolvido por Sildelane Vitor Marques e utiliza arte e criatividade como ferramentas de inclusão, convivência e valorização da população idosa.

O projeto conta com apoio do IFPE – Campus Olinda e incentivo da Funcultura/Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

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Como se inscrever na oficina gratuita no Janga?

As inscrições ficam abertas de 5 a 24 de setembro e podem ser feitas pelo e-mail svm.studio.criativo@gmail.com. Também é possível acompanhar informações sobre a iniciativa pelo Instagram @svm.studio.criativo.

Serviço

  • 26 de setembro a 17 de outubro de 2026
  • Público: pessoas com 60 anos ou mais
  • Sábados, das 15h às 17h
  • Studium Saúde e Bem-Estar – Rua Auréliano Artur Soares Quintas, 68, Janga
  • Gratuito, com material incluso e certificado
  • Inscrições: 5 a 24 de setembro (svm.studio.criativo@gmail.com)
  • Instagram: @svm.studio.criativo

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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