MAJU estreia "Por um fio" no Recife Antigo com espetáculo cênico-musical
Em montagem que une música, dança e teatro, artista pernambucana investiga o limite entre a queda e a permanência em apresentação única no dia 12/09
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A artista pernambucana MAJU estreia no próximo dia 12 de setembro o espetáculo cênico-musical "Por um fio", em apresentação marcada para as 20h, no Espaço Cênicas, localizado no Recife Antigo. Com cerca de 90 minutos de duração, a obra propõe uma travessia sensível que investiga o delicado limite entre a queda e a permanência, costurando música, poesia, teatro, dança, performance e interpretação em Libras.
"Quanto pesa um corpo sustentado apenas por um fio? O que ainda nos mantém de pé quando a vida parece caminhar sobre o limite entre a queda e a permanência?", questiona a proposta da montagem, que transforma instabilidade em linguagem cênica. A criação nasce de um período de profundas transformações na trajetória de MAJU, convertendo experiências de ruptura em uma reflexão universal sobre luto, memória e a coragem de continuar.
A dramaturgia se organiza em três movimentos inspirados na transição da noite ao amanhecer. O primeiro ato, "Despedida/noite", instala um território de instabilidade onde a ausência corrói as estruturas da existência. Em seguida, o espetáculo avança para "Delírio/madrugada", momento em que a queda deixa de ser apenas ameaça e passa a constituir linguagem. Por fim, o terceiro ato, "Consagração/amanhecer", traz a iluminação e a introdução de "Nossa Senhora do Fogo", uma figura mítica criada por MAJU como imagem poética da reinvenção e da vida que insiste em florescer após a devastação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Reconhecida por sua atuação multidisciplinar na cena pernambucana — que inclui passagens por festivais como o FIG e a autoria do livro "Voar é a ordem" —, MAJU assume a criação, direção e interpretação do espetáculo. No palco, ela é acompanhada por músicos como Rodrigo Prado no violoncelo, Aishá Lourenço na percussão e Loop Station, e Marcelo Campello no violão, além de um amplo elenco de vozes e participações convidadas.
SERVIÇO:
- Espetáculo: "Por um fio"
- Artista: MAJU (Maju Cavalcanti)
- Local: Espaço Cênicas – Rua Vigário Tenório, 199, Recife Antigo
- Data: 12 de setembro (sábado)
- Horário: 20h
- Duração: 90 minutos