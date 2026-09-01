Festival Ilustra Plaza começa nesta quinta (3) com programação geek e K-pop no Recife
Quem gosta de cultura geek e asiática terá uma programação gratuita para conferir no Recife em evento que reúne música, dança, jogos, arte e culinária
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Quem gosta de K-pop, cosplay, games, animes e cultura asiática já pode colocar o Festival Ilustra Plaza no calendário. A nova edição do evento começa nesta quinta-feira (3), no Plaza Shopping, no Recife, e segue até o dia 13 de setembro, sempre de quinta a domingo.
Com entrada gratuita, o festival ocupa o jardim do piso L2 e reúne, além das atrações culturais, artistas independentes, lojas temáticas e operações gastronômicas.
A programação foi distribuída em dois finais de semana e inclui atividades que vão de karaokê e quizzes a apresentações de K-pop, desfiles de cosplay e torneios de games.
O que vai ter no Festival Ilustra Plaza?
A programação começa no dia 3, com exibição de AMVs e videoclipes de K-pop, desafio de games, karaokê e pocket show.
- A quinta-feira também terá apresentação de Rentaiko, percussão japonesa.
- Na sexta (4), o público poderá participar ou acompanhar um torneio de Beyblade X, além de quizzes e atividades musicais.
- Já o sábado (5) concentra atrações como Just Dance, desfile cosplay, quiz de animes e games e karaokê.
- No domingo (6), a programação inclui Random Play Dance, apresentação de K-pop e atividades relacionadas a doramas.
Na segunda semana, o evento retorna na quinta (10), com participação do dublador Mario Jorge Andrade e nova apresentação de Rentaiko. Os dias seguintes repetem algumas das atrações, como o torneio de Beyblade X, Just Dance e karaokê.
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O encerramento, no domingo (13), terá novamente desfile cosplay e anúncio dos campeões da atividade.
Quais artistas e lojas participam do festival?
A programação também abre espaço para trabalhos autorais. Entre os artistas confirmados estão:
- Mari Ilustra,
- Carlos Eduardo Cunha,
- Magrelissa,
- Ricardo Alencastro,
- Befox,
- Deborah Barbosa,
- Roberta Cirne,
- André Santana Ilustra,
- Olga, Dessamore,
- Danielle Jaimes,
- MM Laís,
- Hanny Ilustra,
- Ushi no Musume,
- Mari Petrovana,
- Mi Montero,
- Giulianna Miranda,
- Gabriella Sousa,
- Clara Azevedo,
- Naomí Brandão,
- Rayan Vinícius
- e Mavis.
Para quem gosta de produtos ligados à cultura geek e pop, o evento terá ainda Korea Shop, Bakamoon, Sebo do Anderson/Nerdpoesia, Geek Mundo, Top Games e Banca Zapp.
Onde comer no Festival Ilustra Plaza?
A gastronomia segue a proposta temática do evento, com opções inspiradas principalmente na culinária asiática. O público encontrará onigiri, lámen, yakisoba, guioza, comida coreana, takoyaki, taiyaki, dango, mochi e pratos japoneses.
Entre os participantes estão Wasabi — Onigiri, Hakata, Panda's, Takoyaki Brothers, Kokay Culinária Afetiva, Doce Nuvem e Takayuki Sushi. Os pratos custam entre R$ 15 e R$ 58, enquanto as bebidas partem de R$ 5.
Quando acontece o Festival Ilustra Plaza?
O Festival Ilustra Plaza será realizado nos dias 3 a 6 e 10 a 13 de setembro de 2026, de quinta a domingo, no jardim do piso L2 do Plaza Shopping, no Recife.
O funcionamento será das 15h às 22h de quinta a sábado e das 15h às 21h aos domingos. O acesso é livre e gratuito.
Serviço - Festival Ilustra Plaza
- 3 a 6 e 10 a 13 de setembro de 2026
- Jardim do piso L2 – Plaza Shopping, Recife/PE
- Quinta a sábado: 15h às 22h; domingo: 15h às 21h
- Entrada gratuita