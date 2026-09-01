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Festival Ilustra Plaza começa nesta quinta (3) com programação geek e K-pop no Recife

Quem gosta de cultura geek e asiática terá uma programação gratuita para conferir no Recife em evento que reúne música, dança, jogos, arte e culinária

Por Myllena Wu Publicado em 01/09/2026 às 8:21
Imagens do Festival Ilustra Plaza
Imagens do Festival Ilustra Plaza - Divulgação/Acervo Plaza Shopping

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Quem gosta de K-pop, cosplay, games, animes e cultura asiática já pode colocar o Festival Ilustra Plaza no calendário. A nova edição do evento começa nesta quinta-feira (3), no Plaza Shopping, no Recife, e segue até o dia 13 de setembro, sempre de quinta a domingo.

Com entrada gratuita, o festival ocupa o jardim do piso L2 e reúne, além das atrações culturais, artistas independentes, lojas temáticas e operações gastronômicas.

A programação foi distribuída em dois finais de semana e inclui atividades que vão de karaokê e quizzes a apresentações de K-pop, desfiles de cosplay e torneios de games.

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O que vai ter no Festival Ilustra Plaza?

A programação começa no dia 3, com exibição de AMVs e videoclipes de K-pop, desafio de games, karaokê e pocket show.

  • A quinta-feira também terá apresentação de Rentaiko, percussão japonesa.
  • Na sexta (4), o público poderá participar ou acompanhar um torneio de Beyblade X, além de quizzes e atividades musicais.
  • Já o sábado (5) concentra atrações como Just Dance, desfile cosplay, quiz de animes e games e karaokê.
  • No domingo (6), a programação inclui Random Play Dance, apresentação de K-pop e atividades relacionadas a doramas.

Na segunda semana, o evento retorna na quinta (10), com participação do dublador Mario Jorge Andrade e nova apresentação de Rentaiko. Os dias seguintes repetem algumas das atrações, como o torneio de Beyblade X, Just Dance e karaokê.

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O encerramento, no domingo (13), terá novamente desfile cosplay e anúncio dos campeões da atividade.

Quais artistas e lojas participam do festival?

A programação também abre espaço para trabalhos autorais. Entre os artistas confirmados estão:

  • Mari Ilustra,
  • Carlos Eduardo Cunha,
  • Magrelissa,
  • Ricardo Alencastro,
  • Befox,
  • Deborah Barbosa,
  • Roberta Cirne,
  • André Santana Ilustra,
  • Olga, Dessamore,
  • Danielle Jaimes,
  • MM Laís,
  • Hanny Ilustra,
  • Ushi no Musume,
  • Mari Petrovana,
  • Mi Montero,
  • Giulianna Miranda,
  • Gabriella Sousa,
  • Clara Azevedo,
  • Naomí Brandão,
  • Rayan Vinícius
  • e Mavis.

Para quem gosta de produtos ligados à cultura geek e pop, o evento terá ainda Korea Shop, Bakamoon, Sebo do Anderson/Nerdpoesia, Geek Mundo, Top Games e Banca Zapp.

Onde comer no Festival Ilustra Plaza?

A gastronomia segue a proposta temática do evento, com opções inspiradas principalmente na culinária asiática. O público encontrará onigiri, lámen, yakisoba, guioza, comida coreana, takoyaki, taiyaki, dango, mochi e pratos japoneses.

Entre os participantes estão Wasabi — Onigiri, Hakata, Panda's, Takoyaki Brothers, Kokay Culinária Afetiva, Doce Nuvem e Takayuki Sushi. Os pratos custam entre R$ 15 e R$ 58, enquanto as bebidas partem de R$ 5.

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Quando acontece o Festival Ilustra Plaza?

O Festival Ilustra Plaza será realizado nos dias 3 a 6 e 10 a 13 de setembro de 2026, de quinta a domingo, no jardim do piso L2 do Plaza Shopping, no Recife.

O funcionamento será das 15h às 22h de quinta a sábado e das 15h às 21h aos domingos. O acesso é livre e gratuito.

Serviço - Festival Ilustra Plaza

  • 3 a 6 e 10 a 13 de setembro de 2026
  • Jardim do piso L2 – Plaza Shopping, Recife/PE
  • Quinta a sábado: 15h às 22h; domingo: 15h às 21h
  • Entrada gratuita

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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