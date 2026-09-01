Festival Ilustra Plaza começa nesta quinta (3) com programação geek e K-pop no Recife

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Quem gosta de cultura geek e asiática terá uma programação gratuita para conferir no Recife em evento que reúne música, dança, jogos, arte e culinária

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Quem gosta de K-pop, cosplay, games, animes e cultura asiática já pode colocar o Festival Ilustra Plaza no calendário. A nova edição do evento começa nesta quinta-feira (3), no Plaza Shopping, no Recife, e segue até o dia 13 de setembro, sempre de quinta a domingo.

Com entrada gratuita, o festival ocupa o jardim do piso L2 e reúne, além das atrações culturais, artistas independentes, lojas temáticas e operações gastronômicas.

A programação foi distribuída em dois finais de semana e inclui atividades que vão de karaokê e quizzes a apresentações de K-pop, desfiles de cosplay e torneios de games.

O que vai ter no Festival Ilustra Plaza?

A programação começa no dia 3, com exibição de AMVs e videoclipes de K-pop, desafio de games, karaokê e pocket show.

A quinta-feira também terá apresentação de Rentaiko, percussão japonesa.

Na sexta (4), o público poderá participar ou acompanhar um torneio de Beyblade X, além de quizzes e atividades musicais.

Já o sábado (5) concentra atrações como Just Dance, desfile cosplay, quiz de animes e games e karaokê.

No domingo (6), a programação inclui Random Play Dance, apresentação de K-pop e atividades relacionadas a doramas.

Na segunda semana, o evento retorna na quinta (10), com participação do dublador Mario Jorge Andrade e nova apresentação de Rentaiko. Os dias seguintes repetem algumas das atrações, como o torneio de Beyblade X, Just Dance e karaokê.

O encerramento, no domingo (13), terá novamente desfile cosplay e anúncio dos campeões da atividade.

Quais artistas e lojas participam do festival?

A programação também abre espaço para trabalhos autorais. Entre os artistas confirmados estão:

Mari Ilustra,

Carlos Eduardo Cunha,

Magrelissa,

Ricardo Alencastro,

Befox,

Deborah Barbosa,

Roberta Cirne,

André Santana Ilustra,

Olga, Dessamore,

Danielle Jaimes,

MM Laís,

Hanny Ilustra,

Ushi no Musume,

Mari Petrovana,

Mi Montero,

Giulianna Miranda,

Gabriella Sousa,

Clara Azevedo,

Naomí Brandão,

Rayan Vinícius

e Mavis.

Para quem gosta de produtos ligados à cultura geek e pop, o evento terá ainda Korea Shop, Bakamoon, Sebo do Anderson/Nerdpoesia, Geek Mundo, Top Games e Banca Zapp.

Onde comer no Festival Ilustra Plaza?

A gastronomia segue a proposta temática do evento, com opções inspiradas principalmente na culinária asiática. O público encontrará onigiri, lámen, yakisoba, guioza, comida coreana, takoyaki, taiyaki, dango, mochi e pratos japoneses.

Entre os participantes estão Wasabi — Onigiri, Hakata, Panda's, Takoyaki Brothers, Kokay Culinária Afetiva, Doce Nuvem e Takayuki Sushi. Os pratos custam entre R$ 15 e R$ 58, enquanto as bebidas partem de R$ 5.

Quando acontece o Festival Ilustra Plaza?

O Festival Ilustra Plaza será realizado nos dias 3 a 6 e 10 a 13 de setembro de 2026, de quinta a domingo, no jardim do piso L2 do Plaza Shopping, no Recife.

O funcionamento será das 15h às 22h de quinta a sábado e das 15h às 21h aos domingos. O acesso é livre e gratuito.

Serviço - Festival Ilustra Plaza