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Feriadão da Independência: Shopping Tacaruna aposta em shows gratuitos de Adilson Ramos e K-pop

Mall na divisa entre Recife e Olinda reúne atrações musicais e teatrais para diferentes gerações neste fim de semana, na Praça de Eventos e no Rooftop

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/09/2026 às 14:34
Adilson Ramos
Adilson Ramos - MORGANA NARJARA/DIVULGAÃ?Ã?O

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O feriadão da Independência vai movimentar o Shopping Tacaruna com uma programação cultural gratuita voltada para toda a família.

O centro de compras preparou atrações especiais para este fim de semana, trazendo o romantismo do cantor Adilson Ramos no sábado (6) e a energia do espetáculo teatral “As Heroínas do K-pop” no domingo (7). Os eventos são abertos ao público e sujeitos à lotação dos espaços.

“A proposta é trazer diferentes públicos para aproveitarem o feriado no Tacaruna.

Teremos música romântica e dançante para o público mais experiente e, no domingo, uma atração voltada para crianças e adolescentes que acompanham a cultura pop coreana”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Tacaruna, Yolanda Celeste.

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No sábado (6), os holofotes se voltam para a Praça de Eventos do mall, onde Adilson Ramos sobe ao palco a partir das 16h. Conhecido carinhosamente como “O Rei das Serestas”, o cantor promete emocionar e colocar o público para dançar com um repertório repleto de clássicos de sua carreira, como “Olga”, “Sonhar Contigo”, “Sheyla” e “Noite Sem Luar”.

O setlist também reserva espaço para homenagens a ícones da música brasileira, a exemplo de Roberto Carlos, Reginaldo Rossi e José Augusto, além de surpresas guiadas pelos pedidos da plateia.

Já no domingo (7), o clima muda para embalar as novas gerações. A partir das 17h, o Rooftop do Shopping Tacaruna se transforma no cenário de “As Heroínas do K-pop”. Produzido pela Humanotoche Produções, o espetáculo teatral une música, dança e muita performance, criando uma experiência imersiva inspirada na vibrante cultura pop sul-coreana, ideal para crianças, adolescentes e fãs do gênero.

Serviço:

Show especial de Adilson Ramos

  • Quando: sábado (6/9)
  • Horário: 16h
  • Local: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna

Espetáculo teatral “As Heroínas do K-pop”

  • Quando: domingo (7/9)
  • Horário: 17h
  • Local: Rooftop do Shopping Tacaruna
  • Entrada: gratuita, sujeita à capacidade dos espaços.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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