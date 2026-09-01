Feriadão da Independência: Shopping Tacaruna aposta em shows gratuitos de Adilson Ramos e K-pop
Mall na divisa entre Recife e Olinda reúne atrações musicais e teatrais para diferentes gerações neste fim de semana, na Praça de Eventos e no Rooftop
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O feriadão da Independência vai movimentar o Shopping Tacaruna com uma programação cultural gratuita voltada para toda a família.
O centro de compras preparou atrações especiais para este fim de semana, trazendo o romantismo do cantor Adilson Ramos no sábado (6) e a energia do espetáculo teatral “As Heroínas do K-pop” no domingo (7). Os eventos são abertos ao público e sujeitos à lotação dos espaços.
“A proposta é trazer diferentes públicos para aproveitarem o feriado no Tacaruna.
Teremos música romântica e dançante para o público mais experiente e, no domingo, uma atração voltada para crianças e adolescentes que acompanham a cultura pop coreana”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Tacaruna, Yolanda Celeste.
No sábado (6), os holofotes se voltam para a Praça de Eventos do mall, onde Adilson Ramos sobe ao palco a partir das 16h. Conhecido carinhosamente como “O Rei das Serestas”, o cantor promete emocionar e colocar o público para dançar com um repertório repleto de clássicos de sua carreira, como “Olga”, “Sonhar Contigo”, “Sheyla” e “Noite Sem Luar”.
O setlist também reserva espaço para homenagens a ícones da música brasileira, a exemplo de Roberto Carlos, Reginaldo Rossi e José Augusto, além de surpresas guiadas pelos pedidos da plateia.
Já no domingo (7), o clima muda para embalar as novas gerações. A partir das 17h, o Rooftop do Shopping Tacaruna se transforma no cenário de “As Heroínas do K-pop”. Produzido pela Humanotoche Produções, o espetáculo teatral une música, dança e muita performance, criando uma experiência imersiva inspirada na vibrante cultura pop sul-coreana, ideal para crianças, adolescentes e fãs do gênero.
Serviço:
Show especial de Adilson Ramos
- Quando: sábado (6/9)
- Horário: 16h
- Local: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna
Espetáculo teatral “As Heroínas do K-pop”
- Quando: domingo (7/9)
- Horário: 17h
- Local: Rooftop do Shopping Tacaruna
- Entrada: gratuita, sujeita à capacidade dos espaços.