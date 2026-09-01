Exposição "Casa Habitada" chega ao Centro Cultural SESC Garanhuns com olhar poético sobre o universo doméstico

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Mostra assinada pelos fotógrafos Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho, com curadoria de Milena Travassos, abre ao público nesta sexta

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O universo doméstico, com toda a sua carga de intimidade, memórias e afetos, serve como território de investigação para a exposição Casa Habitada, assinada pelos fotógrafos pernambucanos Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho.

Com curadoria de Milena Travassos, o projeto desembarca em Garanhuns após uma temporada elogiada no Recife e abre ao público nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, no Centro Cultural SESC Garanhuns, com um bate-papo inaugural reunindo a curadora e os artistas. Mais do que um simples registro documental, a mostra propõe um "documentário imaginário" sobre a vida familiar a partir do olhar sensível do trio.

Reunindo 58 obras — entre fotografias de variadas dimensões e uma videoarte —, a exposição conta com o incentivo do Governo de Pernambuco por meio do Edital FUNCULTURA Geral 2024-2025. O material mergulha no cotidiano de pessoas intimamente ligadas aos fotógrafos, transformando as residências e seus cenários em personagens centrais de narrativas visuais.

Nelas, objetos ordinários do dia a dia, como uma cadeira de balanço, um varal ou uma televisão, ganham contornos de significado poético. Cabe destacar que todas as imagens foram produzidas ao longo de 2021, período marcado pelas restrições e pelo isolamento impuosto pela pandemia de Covid-19.

Apesar de partirem de recortes da realidade, os autores evitam assumir um tom de “verdades” ou “testemunhos”. O objetivo central das imagens é incitar a imaginação e estimular o diálogo com o espectador. É justamente daí que surge a adoção do conceito de “documentário imaginário”, fundamentado pela pesquisadora Kátia H. Lombardi, que fornece ferramentas teóricas para realizar apropriações e reconstruções durante a contemplação do acervo.

Depois de passar por Recife, os fotógrafos Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho levam a Garanhuns, no dia 5 de setembro, no Centro Cultural SESC Garanhuns, a exposição Casa Habitada - Divulgação

“A autora ressalta, além do caráter técnico das imagens fotográficas, suas particularidades culturais e estéticas. Cada foto é passível de modulações provocadas por elas, por seu contexto temporal e espacial, como também por quem as olha. O documentário misturado com o imaginário ofereceu-nos abertura para exercitarmos um recorte poético ao pensar a montagem da exposição e a leitura das obras”, pontua a curadora Milena Travassos.

Para guiar o público por essa experiência, o percurso foi estruturado em três eixos temáticos fundamentados nas próprias imagens: "Solidez", centrado no ensaio de Ulisses Moura sobre sua avó, dona Hozana; "Limite", explorado por Dhyego Lima através de janelas que demarcam as fronteiras entre o espaço interno e o externo; e "Fluxo", onde Nivaldo Carvalho documenta a mudança de sua própria residência, convertendo objetos e corpos em rastros fugidios de transição.

Solidez

No eixo "Solidez", Ulisses Moura apresenta um ensaio profundamente íntimo focado em sua avó, Dona Hozana. Em tons de sépia e preto e branco, o registro acompanha a rotina da matriarca, incluindo momentos marcantes de sua extenuante jornada de hemodiálise, sutilmente sugerida por um curativo visível em sua perna.

Cenas corriqueiras, como vê-la sentada na porta de casa contemplando a rua, congelam com afeto puro instantes de introspecção.

Atuando também como cuidador durante o processo, o fotógrafo transformou a câmera em um instrumento para conviver com a dor e compreender as transformações inerentes àquela rotina. "Ao ter a fotografia como paixão, optou por fazer de sua câmera um meio para conviver com a realidade que se apresentava. Expressões, rotinas, momentos de apatia, distração e ócio foram congelados com respeito e afeição.

Nas imagens de Ulisses, encontramos algo de sobriedade, de permanência que atravessa gerações. Sua avó não é apenas retratada - ela é celebrada como pilar familiar, memória viva que ancora a narrativa doméstica", detalha Milena Travassos.

Além da força visual das fotografias, a ambientação do espaço foi cuidadosamente pensada: o núcleo exibe uma tradicional cadeira de balanço sobre paredes pintadas em um tom vibrante de vermelho vivo.

O universo doméstico, com sua intimidade, memórias e afetos, é o território de investigação da exposição Casa Habitada, dos fotógrafos pernambucanos Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho - Dhyego Lima

Limite

Sob o eixo "Limite", Dhyego Lima reúne uma série de dípticos fotográficos tendo as janelas como protagonistas. Nascida de visitas a amigos para capturar momentos de pausa e simplicidade, a pesquisa encontrou nas molduras arquitetônicas o cenário perfeito para traduzir o afeto cotidiano.

É através das janelas que o interior e o exterior dialogam, funcionando como limites que aproximam o ambiente seguro de casa do turbulento mundo externo — repleto de luzes, sons e cheiros. As imagens apresentam essas estruturas em dois momentos distintos: primeiro vazias, e depois habitadas pelos moradores. "Em tempos de isolamento, as janelas se tornaram nossos portais para o mundo. Dhyego captura essas molduras que delimitam territórios, que criam diálogos entre o íntimo e o público, o seguro e o desconhecido. Cada janela fotografada conta uma história sobre os limites que habitamos - físicos, emocionais, simbólicos. Durante a pandemia, esses limites se tornaram ainda mais significativos”, explica a curadora.

Na expografia, este núcleo aposta em paredes escuras, iluminação focada nos dípticos e "mensageiros dos ventos" suspensos no teto, recriando com delicadeza a atmosfera dos lares retratados.

Fluxo

Fechando o percurso, o eixo "Fluxo" traz o registro de Nivaldo Carvalho sobre o processo de mudança de sua própria residência. Em imagens monocromáticas, o fotógrafo retrata o desmonte do espaço doméstico: estantes esvaziadas, pilhas de livros, caixas de papelão e objetos pessoais formam um balé dinâmico onde corpos — incluindo os do próprio artista e de seu filho recém-nascido — aparecem como rastros em movimento.

A série vai além de documentar a mudança física, abordando o profundo deslocamento existencial provocado por essa transição. A luz natural atua como elemento narrativo, evidenciando a passagem do tempo e revelando como a casa se prolonga na identidade de seus habitantes, tema também explorado em uma videoarte complementar.

"Durante o período de mudança de casa, Nivaldo encontrou poesia no transitório. Objetos empacotados, espaços vazios, seu filho pequeno navegando entre caixas - tudo vira registro sensível do movimento constante da vida doméstica. O fluxo não é apenas mudança física, é também transformação emocional. É o tempo que não pára, mesmo quando estamos confinados em casa”, ressalta Milena Travassos.

Para ampliar a imersão dos visitantes, o espaço contará com caixas e objetos pessoais dispostos pelo chão, permitindo uma interação tátil que reforça o clima de reorganização proposto pelo núcleo.

Além da visitação pública, a exposição oferece ações educativas e ampla acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD), incluindo uma agenda de bate-papos on-line com os realizadores. A programação prevê encontros virtuais com Dhyego Lima (26 de setembro) e Ulisses Moura (17 de outubro), culminando no encerramento presencial em 5 de março de 2027, data que marcará o lançamento oficial do catálogo da mostra. Todos os debates contarão com gravação e tradução simultânea em Libras.

Casa Habitada

Artistas : Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho

: Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho Curadoria : Milena Travassos

: Milena Travassos Local : Centro Cultural SESC Garanhuns (2º andar) – Rua Cônego Benigno Lira, s/nº, Centro, Garanhuns-PE

: Centro Cultural SESC Garanhuns (2º andar) – Rua Cônego Benigno Lira, s/nº, Centro, Garanhuns-PE Abertura : 5 de setembro de 2026, às 18h (com bate-papo aberto ao público)

: 5 de setembro de 2026, às 18h (com bate-papo aberto ao público) Período de Visitação: de 5 de setembro de 2026 a 5 de março de 2027 (terça a sábado, das 9h às 20h; domingos, das 11h às 20h)

de 5 de setembro de 2026 a 5 de março de 2027 (terça a sábado, das 9h às 20h; domingos, das 11h às 20h) Agendamento para Visitas Mediadas: (87) 99682-0068

(87) 99682-0068 Entrada: Gratuita

Programação de Bate-papos: