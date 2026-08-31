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Iron macho inicia 14ª edição com travessia de kite pelo litoral nordestino

Com percurso superior a 600 praias, a nova edição do evento reúne dezenas de atletas nacionais e internacionais ao longo de trinta dias.

Por Eduarda Barreto Publicado em 31/08/2026 às 17:31
A largada da odisseia ocorre na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, com destino à praia de Tambaba, na Paraíba
A largada da odisseia ocorre na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, com destino à praia de Tambaba, na Paraíba - Divulgação

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A 14ª edição do Iron Macho tem início na próxima terça-feira (1º) com a participação de 77 kitesurfistas, sendo 65 brasileiros e 12 estrangeiros. O grupo percorrerá mais de 600 praias em seis estados nordestinos ao longo de trinta dias, contando com o suporte de uma equipe de apoio com cerca de 30 profissionais dedicada à segurança, saúde e transporte de bagagens.

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Percurso e etapas da travessia

A largada da odisseia ocorre na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, com destino à praia de Tambaba, na Paraíba, em um trajeto de 42 km de downwind. O término da jornada está previsto para o dia 30 de setembro no município de Alcântaras, no Maranhão.

A programação prevê 28 paradas estratégicas em diferentes comunidades costeiras, promovendo a integração entre os esportistas, pescadores locais, pousadas, restaurantes e escolas da modalidade.

Esporte e integração comunitária

Criado pelo atleta e engenheiro Marques Filho, o projeto fundamenta-se na utilização do kitesurf como meio de transporte e exploração territorial, sem caráter competitivo. A proposta central prioriza a convivência, a resistência física e a conexão com o litoral brasileiro.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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