Iron macho inicia 14ª edição com travessia de kite pelo litoral nordestino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com percurso superior a 600 praias, a nova edição do evento reúne dezenas de atletas nacionais e internacionais ao longo de trinta dias.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A 14ª edição do Iron Macho tem início na próxima terça-feira (1º) com a participação de 77 kitesurfistas, sendo 65 brasileiros e 12 estrangeiros. O grupo percorrerá mais de 600 praias em seis estados nordestinos ao longo de trinta dias, contando com o suporte de uma equipe de apoio com cerca de 30 profissionais dedicada à segurança, saúde e transporte de bagagens.

Percurso e etapas da travessia

A largada da odisseia ocorre na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, com destino à praia de Tambaba, na Paraíba, em um trajeto de 42 km de downwind. O término da jornada está previsto para o dia 30 de setembro no município de Alcântaras, no Maranhão.

A programação prevê 28 paradas estratégicas em diferentes comunidades costeiras, promovendo a integração entre os esportistas, pescadores locais, pousadas, restaurantes e escolas da modalidade.

Esporte e integração comunitária

Criado pelo atleta e engenheiro Marques Filho, o projeto fundamenta-se na utilização do kitesurf como meio de transporte e exploração territorial, sem caráter competitivo. A proposta central prioriza a convivência, a resistência física e a conexão com o litoral brasileiro.