Grupo grial de dança inicia circulação e comemorações de três décadas em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com espetáculos, oficinas e ações formativas, o projeto passará por diferentes municípios pernambucanos entre setembro de 2026 e abril de 2027.

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O Grupo Grial de Dança inicia em setembro de 2026 uma programação especial para celebrar seus 30 anos de fundação, completados em 2027. O marco temporal coincide com o centenário de nascimento do escritor Ariano Suassuna, um dos cofundadores da companhia em 1997 ao lado de Maria Paula Costa Rêgo. A relação com a obra de Suassuna orienta a identidade artística do grupo, que articula a dança contemporânea com elementos da cultura popular.

A iniciativa que viabiliza as comemorações é o projeto “Hemisfério Sol – Manutenção Grupo Grial”, selecionado na chamada “Ícones da Cultura Brasileira” do Programa Petrobras Cultural e realizado por meio da Lei Rouanet. A programação envolve circulação de repertório, atividades formativas e uma montagem inédita, contemplando o Recife e municípios da Região Metropolitana, da Zona da Mata e do Agreste pernambucano até abril de 2027.

Circulação de repertório

A agenda de apresentações começa com o espetáculo “Uma Mulher Vestida de Sol”, adaptação de Ariano Suassuna a partir de um cordel de João Martins de Athayde. A trama retrata um conflito familiar e amoroso ambientado no sertão, com elenco formado por Emerson Dias, Aldene Nascimento, Bruna Alves e Miguel Marinho.

A circulação desta montagem ocorre ao longo de setembro em cidades como Paulista, Camaragibe, Tracunhaém e Condado, incluindo sessões abertas ao público e articulação pedagógica com escolas locais.

Em dezembro, o grupo apresenta “Cordel em Azul”, espetáculo que investiga a figura do brincador popular e a improvisação na dança contemporânea, com passagens por Condado, Bezerros, Recife e Olinda, dispondo de recursos de acessibilidade como Libras e audiodescrição.

Formação continuada e encerramento

De forma paralela à circulação, o projeto mantém atividades contínuas no Salão Paroquial do Poço da Panela, no Recife, com a realização da Oficina Colorida e do Ateliê La Ursa. A programação também contempla edições da Feirinha La Ursa em novembro de 2026 e janeiro de 2027, voltadas para a economia criativa.

O encerramento do ciclo comemorativo acontece em abril de 2027 com a estreia de “Hemisfério Sol”. A criação inédita reúne 12 artistas, incluindo quatro intérpretes em performance aérea sobre uma tela vertical, com temporada no Recife e tradução em Libras projetada ao vivo.

Serviço e programação