Grupo grial de dança inicia circulação e comemorações de três décadas em Pernambuco
Com espetáculos, oficinas e ações formativas, o projeto passará por diferentes municípios pernambucanos entre setembro de 2026 e abril de 2027.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Grupo Grial de Dança inicia em setembro de 2026 uma programação especial para celebrar seus 30 anos de fundação, completados em 2027. O marco temporal coincide com o centenário de nascimento do escritor Ariano Suassuna, um dos cofundadores da companhia em 1997 ao lado de Maria Paula Costa Rêgo. A relação com a obra de Suassuna orienta a identidade artística do grupo, que articula a dança contemporânea com elementos da cultura popular.
A iniciativa que viabiliza as comemorações é o projeto “Hemisfério Sol – Manutenção Grupo Grial”, selecionado na chamada “Ícones da Cultura Brasileira” do Programa Petrobras Cultural e realizado por meio da Lei Rouanet. A programação envolve circulação de repertório, atividades formativas e uma montagem inédita, contemplando o Recife e municípios da Região Metropolitana, da Zona da Mata e do Agreste pernambucano até abril de 2027.
Circulação de repertório
A agenda de apresentações começa com o espetáculo “Uma Mulher Vestida de Sol”, adaptação de Ariano Suassuna a partir de um cordel de João Martins de Athayde. A trama retrata um conflito familiar e amoroso ambientado no sertão, com elenco formado por Emerson Dias, Aldene Nascimento, Bruna Alves e Miguel Marinho.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A circulação desta montagem ocorre ao longo de setembro em cidades como Paulista, Camaragibe, Tracunhaém e Condado, incluindo sessões abertas ao público e articulação pedagógica com escolas locais.
Em dezembro, o grupo apresenta “Cordel em Azul”, espetáculo que investiga a figura do brincador popular e a improvisação na dança contemporânea, com passagens por Condado, Bezerros, Recife e Olinda, dispondo de recursos de acessibilidade como Libras e audiodescrição.
Formação continuada e encerramento
De forma paralela à circulação, o projeto mantém atividades contínuas no Salão Paroquial do Poço da Panela, no Recife, com a realização da Oficina Colorida e do Ateliê La Ursa. A programação também contempla edições da Feirinha La Ursa em novembro de 2026 e janeiro de 2027, voltadas para a economia criativa.
O encerramento do ciclo comemorativo acontece em abril de 2027 com a estreia de “Hemisfério Sol”. A criação inédita reúne 12 artistas, incluindo quatro intérpretes em performance aérea sobre uma tela vertical, com temporada no Recife e tradução em Libras projetada ao vivo.
Serviço e programação
- Oficina Colorida: Setembro de 2026 a março de 2027, no Recife.
- Ateliê La Ursa: Setembro de 2026 a fevereiro de 2027, no Recife.
- Uma Mulher Vestida de Sol (Paulista): 5 e 6 de setembro de 2026, às 18h, no Parque Aurora.
- Uma Mulher Vestida de Sol (Camaragibe): 12 de setembro de 2026 (Praça Coimbral) e 13 de setembro de 2026 (Praça Amazonas), às 18h.
- Uma Mulher Vestida de Sol (Tracunhaém): 19 de setembro (20h) e 20 de setembro de 2026 (18h), na Praça Costa Azevedo.
- Uma Mulher Vestida de Sol (Condado): 26 e 27 de setembro de 2026, às 18h, na Praça São Cristóvão.
- Feirinha La Ursa: 29 de novembro de 2026 e 24 de janeiro de 2027, no Recife.
- Cordel em Azul: Dezembro de 2026, com apresentações em Condado, Bezerros (dia 12), Recife e Olinda.
- Hemisfério Sol: 8 a 25 de abril de 2027, no Recife.