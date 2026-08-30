Clássico de García Lorca ganha nova montagem com sessões gratuitas no Recife, no Teatro Barreto Júnior
O Teatro Barreto Júnior, no Recife, recebe duas sessões gratuitas de Yerma Atemporal, nos dias 3 e 4 de setembro. Confira todos os detalhes!
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O Teatro Barreto Júnior recebe o espetáculo "Yerma Atemporal - Voz de Mulher", que transporta a narrativa do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca para o universo nordestino.
As apresentações acontecem nos dias 3 e 4 de setembro, às 15h, com entrada gratuita. O projeto também conta com atividades formativas e espaços de diálogo com o público.
Do que se trata a peça Yerma Atemporal - Voz de Mulher?
A peça, uma tragédia moderna, acompanha a angustiante obsessão da protagonista em ser mãe. A narrativa questiona a moral social relacionada ao comportamento feminino e à obrigação da maternidade dentro do matrimônio, além de abordar tabus ligados aos desejos e comportamentos das mulheres.
A montagem aposta em uma dramaturgia sonora, com canto e percussão executados ao vivo. A música-tema tem letra do diretor Newton Moreno, que escreveu um poema especialmente para o espetáculo.
A obra também valoriza expressões não verbais para aproximar o universo de Lorca das manifestações culturais nordestinas.
Elenco e produção
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A adaptação é assinada pela pesquisadora e atriz Simone Figueiredo, que divide a direção com Paulo de Pontes. A direção musical é de Douglas Duan, enquanto Sandra Rino assina a direção de corpo e movimento.
O elenco é formado por Célia Regina, Fernanda Spíndola, Kadydja Erlen, Lucas Oliveira, Luciana Cavalcanti, Luciana Lemos, Tarcisio Vieira e Vanise Souza. Os músicos são Douglas Duan, Arnaldo do Monte e Paulinho Folha.
Estreado em 2023, o espetáculo já passou pelo Festival Recife do Teatro Nacional, Janeiro de Grandes Espetáculos, Palco Giratório e Festival Pernambuco Meu País, além de ter realizado uma circulação estadual com incentivo do Funcultura – Governo do Estado de Pernambuco.
Oficina de teatro-dança
Como atividade paralela, a oficina "Teatro-Dança e o Sagrado Feminino – A Dança dos Elementos" será realizada no dia 4 de setembro, das 9h às 12h, sob orientação de Sandra Rino, atriz, bailarina, terapeuta holística e pesquisadora das artes integradas e dos saberes ancestrais femininos.
A vivência propõe uma experiência de criação e reconexão por meio do corpo, do movimento e da simbologia dos quatro elementos da natureza: Terra, Água, Fogo e Ar.
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Voltada para mulheres, a atividade reúne teatro físico, dança contemporânea, práticas corporais, improvisação, escuta sensível e rituais simbólicos. A proposta é estimular o acesso às memórias corporais, ampliar a expressão e fortalecer a conexão com o feminino ancestral.
São disponibilizadas 20 vagas para mulheres maiores de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail simonefigproducao@gmail.com, com envio de nome, RG e telefone de contato.
Serviço
- Espetáculo "Yerma Atemporal - Voz de Mulher"
- Quando: dias 3 e 4 de setembro, às 15h
- Onde: Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife
- Entrada: gratuita
- Informações: (81) 9961-3448
- Duração: 1h40
- Classificação: 12 anos
- Apresentações com tradução em Libras.
- Após as sessões, haverá Roda de Diálogo.
Oficina "Teatro-Dança e o Sagrado Feminino – A Dança dos Elementos"
- Quando: 4 de setembro, das 9h às 12h
- Vagas: 20 mulheres maiores de 16 anos
- Inscrições: gratuitas pelo e-mail simonefigproducao@gmail.com
- Realização: Simone Figueiredo Produções
- Patrocínio: Banco do Nordeste – BNB