Caravana do Samba Recife começa neste domingo (30) com shows gratuitos; veja a programação

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A Caravana do Samba Recife começa neste domingo com shows gratuitos de Ellyson e Beleza Pura. Não perca essa festa incrível e vá curtir!

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A contagem regressiva para o Samba Recife 2026 começa antes mesmo do festival.

A partir deste domingo (30), a Caravana do Samba Recife percorre quatro bairros da capital pernambucana com uma programação gratuita, levando música e samba para diferentes regiões da cidade ao longo das próximas semanas.

A iniciativa funciona como um esquenta para o evento, que acontece em setembro e promete reunir grandes nomes do samba nacional e artistas da cena pernambucana.

Mustardinha recebe a primeira edição neste domingo

A estreia da Caravana acontece neste domingo (30), na Praça do ABC, na Mustardinha, a partir das 14h. Com entrada gratuita, a programação reúne o cantor Ellyson e a banda Beleza Pura para uma tarde de música aberta ao público.

A proposta é aproximar o festival dos moradores de diferentes regiões do Recife e criar um clima de celebração antes dos dois dias de programação do Samba Recife.

Caravana passa por quatro bairros do Recife

Depois da primeira parada na Mustardinha, a Caravana do Samba Recife segue para outros três bairros da cidade.

O calendário inclui apresentações em Brasília Teimosa, no dia 6 de setembro; Engenho do Meio, no dia 13; e Bomba do Hemetério, no dia 20.

Samba Recife acontece em setembro

A programação da Caravana antecede o Samba Recife 2026, marcado para os dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

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Durante os dois dias, o festival reúne nomes de destaque do samba nacional ao lado de atrações da cena musical pernambucana, em uma programação dedicada ao gênero.

Evento é produzido pela Festa Cheia

Produzida pela Festa Cheia, a Caravana do Samba Recife integra as ações que antecedem o festival e amplia a programação para além do espaço do evento.

Para acompanhar as próximas atrações, horários e outras novidades, o público pode acessar o perfil oficial @sambarecifeoficial nas redes sociais.

