Oficina gratuita ensina artistas a gerir carreira musical no interior de PE
Formação passa por Sertão, Agreste e Zona da Mata Norte de Pernambuco com conteúdos sobre gestão, identidade artística, shows e acesso a editais.
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Gerenciar uma carreira musical vai muito além de lançar músicas e subir ao palco. Para artistas independentes, tarefas como organizar uma agenda, planejar lançamentos, divulgar o trabalho, produzir shows e buscar oportunidades de financiamento muitas vezes precisam ser conduzidas pelo próprio profissional.
É justamente sobre esses desafios que trata a oficina gratuita “Que Carreira é Essa? Oficina de Apontar Caminhos”, que começa nesta sexta-feira (28) sua circulação pelo interior de Pernambuco.
Ministrada pela produtora cultural pernambucana Mery Lemos, a formação será realizada em três cidades do Estado: Petrolina, Garanhuns e Surubim.
A programação é voltada a músicos, cantores e artistas da música em geral e propõe discutir caminhos possíveis para a construção de uma trajetória profissional no setor.
A iniciativa é realizada pela Anilina Produções, com incentivo do edital Funcultura, por meio da Fundarpe, e apoio do Sesc Pernambuco.
Quem pode participar da oficina de carreira musical?
A oficina parte da experiência de Mery Lemos, que atua há mais de 20 anos em diferentes frentes da gestão e produção cultural.
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Entre os assuntos previstos estão identidade artística e musical, planejamento e gestão de carreira, produção de discos e shows, acesso a editais e leis de incentivo e estratégias de mídia e divulgação.
A proposta também considera as particularidades do mercado musical fora dos grandes centros. Para a produtora, compreender o território onde o artista está inserido é parte importante da construção de uma carreira.
“Eu criei essa oficina porque tenho visto artistas correndo muito, atropelando etapas e almejando resultados rápidos. E isso faz com que a carreira artística vire um corrida desenfreada pelo sucesso”, explica Mery.
“Daí veio o título da oficina - que carreira é essa? Essa será uma formação para a gente desacelerar, trocar informações, refletir sobre o cenário atual e construir uma carreira de forma mais leve e consistente”.
Onde acontece a oficina gratuita em Pernambuco?
- A primeira parada será Petrolina, nesta sexta e sábado, dias 28 e 29 de agosto, das 14h às 18h, no Sesc Petrolina, localizado na Rua Pacífico da Luz, 618, no Centro.
- Depois, a atividade segue para Garanhuns, nos dias 15 e 16 de outubro, das 18h às 22h, no Sesc Garanhuns, na Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro.
- A última etapa será realizada em Surubim, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 14h às 18h, no Reduto Coletivo, na Rua Maria José Vilarim Pires, 209, São Sebastião.
Como se inscrever na oficina de gestão musical?
A atividade tem classificação livre e a participação é gratuita. Os interessados podem conferir as informações e participar da seleção por meio do formulário disponibilizado pela organização.
A circulação busca aproximar artistas do interior de Pernambuco de informações sobre a cadeia produtiva da música, sem apresentar fórmulas prontas para o sucesso.
A ideia é discutir possibilidades de planejamento e desenvolvimento profissional levando em conta as características de cada trajetória e território.