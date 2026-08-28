Oficina gratuita ensina artistas a gerir carreira musical no interior de PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Formação passa por Sertão, Agreste e Zona da Mata Norte de Pernambuco com conteúdos sobre gestão, identidade artística, shows e acesso a editais.

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Gerenciar uma carreira musical vai muito além de lançar músicas e subir ao palco. Para artistas independentes, tarefas como organizar uma agenda, planejar lançamentos, divulgar o trabalho, produzir shows e buscar oportunidades de financiamento muitas vezes precisam ser conduzidas pelo próprio profissional.

É justamente sobre esses desafios que trata a oficina gratuita “Que Carreira é Essa? Oficina de Apontar Caminhos”, que começa nesta sexta-feira (28) sua circulação pelo interior de Pernambuco.

Ministrada pela produtora cultural pernambucana Mery Lemos, a formação será realizada em três cidades do Estado: Petrolina, Garanhuns e Surubim.

A programação é voltada a músicos, cantores e artistas da música em geral e propõe discutir caminhos possíveis para a construção de uma trajetória profissional no setor.

A iniciativa é realizada pela Anilina Produções, com incentivo do edital Funcultura, por meio da Fundarpe, e apoio do Sesc Pernambuco.

Quem pode participar da oficina de carreira musical?

A oficina parte da experiência de Mery Lemos, que atua há mais de 20 anos em diferentes frentes da gestão e produção cultural.

Entre os assuntos previstos estão identidade artística e musical, planejamento e gestão de carreira, produção de discos e shows, acesso a editais e leis de incentivo e estratégias de mídia e divulgação.

A proposta também considera as particularidades do mercado musical fora dos grandes centros. Para a produtora, compreender o território onde o artista está inserido é parte importante da construção de uma carreira.

“Eu criei essa oficina porque tenho visto artistas correndo muito, atropelando etapas e almejando resultados rápidos. E isso faz com que a carreira artística vire um corrida desenfreada pelo sucesso”, explica Mery.

“Daí veio o título da oficina - que carreira é essa? Essa será uma formação para a gente desacelerar, trocar informações, refletir sobre o cenário atual e construir uma carreira de forma mais leve e consistente”.

Onde acontece a oficina gratuita em Pernambuco?

Imagem do cartaz "que carreira é essa?" - Divulgação

A primeira parada será Petrolina , nesta sexta e sábado, dias 28 e 29 de agosto, das 14h às 18h, no Sesc Petrolina, localizado na Rua Pacífico da Luz, 618, no Centro.

, nesta sexta e sábado, dias 28 e 29 de agosto, das 14h às 18h, no Sesc Petrolina, localizado na Rua Pacífico da Luz, 618, no Centro. Depois, a atividade segue para Garanhuns , nos dias 15 e 16 de outubro, das 18h às 22h, no Sesc Garanhuns, na Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro.

, nos dias 15 e 16 de outubro, das 18h às 22h, no Sesc Garanhuns, na Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro. A última etapa será realizada em Surubim, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 14h às 18h, no Reduto Coletivo, na Rua Maria José Vilarim Pires, 209, São Sebastião.

Como se inscrever na oficina de gestão musical?

A atividade tem classificação livre e a participação é gratuita. Os interessados podem conferir as informações e participar da seleção por meio do formulário disponibilizado pela organização.

A circulação busca aproximar artistas do interior de Pernambuco de informações sobre a cadeia produtiva da música, sem apresentar fórmulas prontas para o sucesso.

A ideia é discutir possibilidades de planejamento e desenvolvimento profissional levando em conta as características de cada trajetória e território.

