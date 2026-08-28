Nega do Babado e Rayssa Dias lançam hit contra o feminicídio antes de levar o brega pernambucano para Portugal
Cantoras do brega pernambucano estreiam a faixa "Pega a Visão" nesta sexta (28) e levam o projeto Bregueiras Latinas para Lisboa e Porto em outubro
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As cantoras Nega do Babado e Rayssa Dias lançam nesta sexta-feira (28) a faixa "Pega a Visão", um trabalho focado no enfrentamento ao feminicídio e no fortalecimento de redes de apoio a mulheres vítimas de violência.
Com composição de Rayssa Dias e produção musical de Eslley no Beat, o single une diferentes gerações e vertentes do brega pernambucano, utilizando a visibilidade do gênero para conscientizar o público periférico sobre acolhimento e direitos.
O lançamento antecede a turnê internacional Bregueiras Latinas, viabilizada pelo Funcultura por meio de incentivo estadual.
O projeto, idealizado por Ana Garcia e Lenne Ferreira, propõe um diálogo entre a música periférica de Pernambuco, sonoridades latino-americanas e a representatividade feminina e LGBTQIA+. As apresentações em solo europeu estão confirmadas para outubro.
Programação
A agenda internacional da turnê começa no dia 9 de outubro de 2026, com show no clube Pérola Negra, na cidade do Porto.
No dia 10 de outubro, as artistas se apresentam na programação do festival MIL Lisboa, na capital portuguesa.
O single "Pega a Visão" encontra-se disponível nas principais plataformas digitais de áudio a partir desta data de lançamento.