Musical sobre Francisco de Assis terá apresentação única no Recife

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Após conquistar três troféus no Janeiro de Grandes Espetáculos, montagem retorna ao Teatro do Parque para celebrar um ano de trajetória nos palcos.

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Um ano depois de chegar aos palcos, o musical “Francisco — Um Instrumento de Paz” volta a ser apresentado em Recife. A montagem terá uma sessão única no dia 12 de setembro, às 16h, no Teatro do Parque, na Boa Vista.

A apresentação também integra as celebrações dos 800 anos da morte de Francisco de Assis, ocorrida em 1226.

A peça foi o grande destaque da 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, realizada neste ano, levando três prêmios — o maior número da edição.

Entre eles estão o de Melhor Espetáculo na categoria Teatro Adulto, além dos troféus de Melhor Figurino, para Roberto Costa, e de Direção Musical, para a maestrina Hadassa Rossiter.

Sobre o que fala o musical “Francisco — Um Instrumento de Paz”?

Imagem: Teatro do Parque recebe musical "Francisco — Um Instrumento de Paz" - Divulgação/Renan Andrade

Com texto e direção geral de Roberto Costa, a montagem acompanha a trajetória de Giovanni di Pietro di Bernardone, jovem de família burguesa de Assis que passou por uma profunda transformação até se tornar Francisco de Assis.

A narrativa começa na infância do personagem e passa por episódios como a guerra entre Assis e Perugia, período em que Francisco foi preso, até chegar à sua conversão nas ruínas de São Damião.

A história termina quando ele procura o papa Inocêncio III para pedir autorização para fundar a Ordem dos Frades Menores, posteriormente conhecida pela atuação dos franciscanos.

Apesar de abordar um personagem ligado à tradição católica, a peça concentra-se na ideia de transformação e no modo de vida associado a Francisco de Assis, especialmente a simplicidade e a fraternidade.

“Ele é um santo muito respeitado por outras religiões, por todos, justamente por essa forma de viver. O espetáculo fala da vida dele até a conversão; não fala dos milagres, da morte nem da canonização. A conversão, para mim, é o ponto alto da vida dele”, explica Roberto Costa.

Quem está no elenco do espetáculo?

A produção conta com 22 artistas em cena, entre atores, cantores e músicos. Paulo César Freire interpreta Francisco de Assis, enquanto José Mário Austregésilo participa como o papa Inocêncio III.

A direção musical, os arranjos e a regência são assinados por Hadassa Rossiter. A trilha utiliza músicas do cancioneiro popular, incluindo “Oração de São Francisco”, conhecida pelo público e apresentada em uma versão que convida a plateia a acompanhar a canção.

A montagem tem duração de 75 minutos e classificação indicativa de 14 anos.

Quanto custa o ingresso?

Os ingressos estão disponíveis pela Sympla e também poderão ser comprados na bilheteria do Teatro do Parque uma hora antes da apresentação. Os valores variam conforme o setor:

Plateia : R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)

: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) Ingresso social : R$ 97,50 + 1 kg de alimento não perecível

: R$ 97,50 + 1 kg de alimento não perecível Camarote: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

A apresentação será realizada com acessibilidade em Libras.