Monik lança novo single após sucesso de "Diva do Interior"

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Inspirado em uma história real, single "Amigo Gay" chegou às principais plataformas digitais em 27 de agosto. Confira todos os detalhes!

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Após encerrar a era “Fubanga Pop”, projeto que apresentou ao público os hits “Diva do Interior” e “Prazer, Sua Popstar”, a cantora e compositora Monik se prepara para uma nova etapa de sua carreira.

A artista lançou, em 27 de agosto, o single “Amigo Gay”, faixa pop que combina humor, ironia e situações do cotidiano para contar uma experiência inusitada vivida por ela.

O lançamento está disponível nas principais plataformas digitais e também contará com um videoclipe oficial.

“Amigo Gay” transforma experiência pessoal em música

Conhecida por apostar em letras inspiradas em acontecimentos reais e por uma estética marcada pelo bom humor, Monik utiliza “Amigo Gay” para transformar uma situação pessoal em uma narrativa pop leve e divertida.

Segundo a cantora, a música nasceu de uma experiência que, apesar de delicada, acabou sendo encarada com leveza. A ideia surgiu a partir da percepção de que era possível rir da própria situação e transformar o episódio em uma história com a qual outras pessoas também poderiam se identificar.

“Não é nada muito grave o que aconteceu. Não passou de uma presepada que eu e meu amigo inventamos de fazer. Quando eu olhei para aquela situação em que eu mesma me coloquei, percebi que podia rir da péssima ideia que tive”, conta.

“A música é uma forma de transformar algo que poderia ser pesado em leveza, e acho que todo mundo já passou por um momento de ‘ressaca moral’ depois de uma noite complicada.”

A faixa aproxima ainda mais a personalidade apresentada por Monik nas redes sociais de sua produção musical, reforçando uma identidade artística baseada em narrativas cotidianas, pop acessível e irreverência.

Cantora assume produção e experimenta como beatmaker

“Amigo Gay” também representa um novo passo no processo criativo da artista. A música começou a ser construída a partir de um beat produzido pela própria Monik, em uma de suas primeiras experiências como beatmaker e produtora musical.

Antes de finalizar o projeto, a cantora decidiu compartilhar a letra com amigos da comunidade LGBTQIAPN+ para ouvir diferentes percepções sobre o tema. Entre as pessoas consultadas estava o próprio amigo que inspirou a composição.

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O processo permitiu que Monik mantivesse o caráter divertido da faixa, ao mesmo tempo em que teve cuidado com a experiência que deu origem à história contada na música.

Referências pop ajudam a construir identidade de Monik

Musicalmente e visualmente, Monik reúne referências de nomes como Audrey Hobert, Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Kelly Key. A artista combina elementos da música pop com batidas eletrônicas, humor e letras que exploram temas como autoestima, comportamento e experiências pessoais.

Estudante de moda, ela também leva esse universo para a construção estética de seus trabalhos, fazendo da imagem uma extensão de sua identidade musical.

Nas redes sociais, o humor é um dos principais elementos da comunicação da cantora. A personalidade descontraída se conecta diretamente com suas músicas e ajudou a formar uma comunidade de fãs engajada ao longo de sua trajetória.

“Amigo Gay” chega às plataformas digitais

O single “Amigo Gay” chega às plataformas digitais em 27 de agosto e marca o início de uma nova sequência de lançamentos de Monik. A música também ganhará um videoclipe oficial, ampliando a proposta visual que acompanha o trabalho da artista.

O lançamento reforça a aposta da cantora em músicas que partem de situações do cotidiano para criar narrativas divertidas e facilmente identificáveis pelo público.

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