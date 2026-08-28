Monik lança novo single após sucesso de "Diva do Interior"
Inspirado em uma história real, single "Amigo Gay" chegou às principais plataformas digitais em 27 de agosto. Confira todos os detalhes!
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Após encerrar a era “Fubanga Pop”, projeto que apresentou ao público os hits “Diva do Interior” e “Prazer, Sua Popstar”, a cantora e compositora Monik se prepara para uma nova etapa de sua carreira.
A artista lançou, em 27 de agosto, o single “Amigo Gay”, faixa pop que combina humor, ironia e situações do cotidiano para contar uma experiência inusitada vivida por ela.
O lançamento está disponível nas principais plataformas digitais e também contará com um videoclipe oficial.
“Amigo Gay” transforma experiência pessoal em música
Conhecida por apostar em letras inspiradas em acontecimentos reais e por uma estética marcada pelo bom humor, Monik utiliza “Amigo Gay” para transformar uma situação pessoal em uma narrativa pop leve e divertida.
Segundo a cantora, a música nasceu de uma experiência que, apesar de delicada, acabou sendo encarada com leveza. A ideia surgiu a partir da percepção de que era possível rir da própria situação e transformar o episódio em uma história com a qual outras pessoas também poderiam se identificar.
“Não é nada muito grave o que aconteceu. Não passou de uma presepada que eu e meu amigo inventamos de fazer. Quando eu olhei para aquela situação em que eu mesma me coloquei, percebi que podia rir da péssima ideia que tive”, conta.
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“A música é uma forma de transformar algo que poderia ser pesado em leveza, e acho que todo mundo já passou por um momento de ‘ressaca moral’ depois de uma noite complicada.”
A faixa aproxima ainda mais a personalidade apresentada por Monik nas redes sociais de sua produção musical, reforçando uma identidade artística baseada em narrativas cotidianas, pop acessível e irreverência.
Cantora assume produção e experimenta como beatmaker
“Amigo Gay” também representa um novo passo no processo criativo da artista. A música começou a ser construída a partir de um beat produzido pela própria Monik, em uma de suas primeiras experiências como beatmaker e produtora musical.
Antes de finalizar o projeto, a cantora decidiu compartilhar a letra com amigos da comunidade LGBTQIAPN+ para ouvir diferentes percepções sobre o tema. Entre as pessoas consultadas estava o próprio amigo que inspirou a composição.
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O processo permitiu que Monik mantivesse o caráter divertido da faixa, ao mesmo tempo em que teve cuidado com a experiência que deu origem à história contada na música.
Referências pop ajudam a construir identidade de Monik
Musicalmente e visualmente, Monik reúne referências de nomes como Audrey Hobert, Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Kelly Key. A artista combina elementos da música pop com batidas eletrônicas, humor e letras que exploram temas como autoestima, comportamento e experiências pessoais.
Estudante de moda, ela também leva esse universo para a construção estética de seus trabalhos, fazendo da imagem uma extensão de sua identidade musical.
Nas redes sociais, o humor é um dos principais elementos da comunicação da cantora. A personalidade descontraída se conecta diretamente com suas músicas e ajudou a formar uma comunidade de fãs engajada ao longo de sua trajetória.
“Amigo Gay” chega às plataformas digitais
O single “Amigo Gay” chega às plataformas digitais em 27 de agosto e marca o início de uma nova sequência de lançamentos de Monik. A música também ganhará um videoclipe oficial, ampliando a proposta visual que acompanha o trabalho da artista.
O lançamento reforça a aposta da cantora em músicas que partem de situações do cotidiano para criar narrativas divertidas e facilmente identificáveis pelo público.