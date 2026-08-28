Espetáculo teatral aborda ciclo da violência contra a mulher no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com apresentações nos dias 28 e 29 de agosto no Espaço O Poste, peça solo protagonizada por Naná Sodré aborda temática do Agosto Lilás.

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O espetáculo solo “A Receita”, protagonizado pela atriz Naná Sodré, encerra sua temporada de agosto com apresentações nos dias 28 e 29, sexta-feira e sábado, às 19h. O evento acontece no Espaço O Poste, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

A montagem, com texto e direção de Samuel Santos, integra as mobilizações da campanha nacional “Agosto Lilás”, voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Em cartaz há mais de dez anos, a obra utiliza a linguagem da tragicomédia para retratar o cotidiano de uma mulher anônima submetida a situações de isolamento e agressões. A encenação aborda recortes sobre violência de gênero, intolerância e o esgotamento psicológico, estabelecendo paralelos com realidades presentes em diferentes contextos socioculturais.

A circulação atual do projeto integra o programa “Luz negra: o negro em estado de representação”, contemplado por recursos de fomento federal, e conta com sessões de 40 minutos de duração por apresentação.

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