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Espetáculo teatral aborda ciclo da violência contra a mulher no Recife

Com apresentações nos dias 28 e 29 de agosto no Espaço O Poste, peça solo protagonizada por Naná Sodré aborda temática do Agosto Lilás.

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2026 às 16:34
Com a realização do solo de teatro A Receita, a atriz Naná Sodré busca fortalecer a proteção e a conscientização de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres
Com a realização do solo de teatro A Receita, a atriz Naná Sodré busca fortalecer a proteção e a conscientização de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres - Dudu Silva

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O espetáculo solo “A Receita”, protagonizado pela atriz Naná Sodré, encerra sua temporada de agosto com apresentações nos dias 28 e 29, sexta-feira e sábado, às 19h. O evento acontece no Espaço O Poste, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

A montagem, com texto e direção de Samuel Santos, integra as mobilizações da campanha nacional “Agosto Lilás”, voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Em cartaz há mais de dez anos, a obra utiliza a linguagem da tragicomédia para retratar o cotidiano de uma mulher anônima submetida a situações de isolamento e agressões. A encenação aborda recortes sobre violência de gênero, intolerância e o esgotamento psicológico, estabelecendo paralelos com realidades presentes em diferentes contextos socioculturais.

A circulação atual do projeto integra o programa “Luz negra: o negro em estado de representação”, contemplado por recursos de fomento federal, e conta com sessões de 40 minutos de duração por apresentação.

Serviço

  • O quê: espetáculo teatral “A Receita”, com Naná Sodré
  • Quando: 28 e 29 de agosto de 2026 (sexta-feira e sábado), às 19h
  • Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife)
  • Ingressos: R$ 10 (preço único)
  • Classificação: 16 anos

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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