Centro de artes no Recife recebe coreógrafo paulista para imersão em jazz dance
Centro de Artes no bairro da Madalena promove neste fim de semana um treinamento intensivo de jazz dance ministrado pelo coreógrafo Lucas Maia
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Natural de São Paulo, Lucas Maia acumula passagens por companhias como Balé da Cidade de Santos e Raça Cia. de Dança.
Em sua trajetória, o bailarino e coreógrafo recebeu o prêmio de melhor coreógrafo no Festival de Dança de Joinville, além de somar experiências internacionais com aulas ministradas nos Estados Unidos.
Atuação no cenário artístico
O profissional também transita por diferentes linguagens artísticas, integrando o elenco de produções de teatro musical, como O Guarda-Costas e Matilda, além de participações em obras audiovisuais para televisão e cinema. O trabalho desenvolvido com o público infanto-juvenil e adulto busca alinhar técnica, didática e desenvolvimento artístico.
As atividades ocorrem nos dias 29 e 30 de agosto de 2026, no Centro de Artes Grupo Vida, na Madalena. A programação divide-se em horários específicos para atender diferentes faixas etárias e níveis de experiência na dança.
Serviço
- O quê: workshop de Jazz Dance com Lucas Maia
- Quando: 29 e 30 de agosto de 2026
- Horários: 9h às 10h (infanto-juvenil iniciante) e 10h às 11h30 (adulto intermediário/avançado)
- Onde: Centro de Artes Grupo Vida - Bairro da Madalena, Recife
- Investimento: R$ 200