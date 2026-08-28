Centro de artes no Recife recebe coreógrafo paulista para imersão em jazz dance

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Centro de Artes no bairro da Madalena promove neste fim de semana um treinamento intensivo de jazz dance ministrado pelo coreógrafo Lucas Maia

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Natural de São Paulo, Lucas Maia acumula passagens por companhias como Balé da Cidade de Santos e Raça Cia. de Dança.

Em sua trajetória, o bailarino e coreógrafo recebeu o prêmio de melhor coreógrafo no Festival de Dança de Joinville, além de somar experiências internacionais com aulas ministradas nos Estados Unidos.

Atuação no cenário artístico

O profissional também transita por diferentes linguagens artísticas, integrando o elenco de produções de teatro musical, como O Guarda-Costas e Matilda, além de participações em obras audiovisuais para televisão e cinema. O trabalho desenvolvido com o público infanto-juvenil e adulto busca alinhar técnica, didática e desenvolvimento artístico.

As atividades ocorrem nos dias 29 e 30 de agosto de 2026, no Centro de Artes Grupo Vida, na Madalena. A programação divide-se em horários específicos para atender diferentes faixas etárias e níveis de experiência na dança.

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