Carnatal anuncia edição de 35 anos e amplia experiência
Evento em Natal anuncia edição comemorativa de 4 a 6 de dezembro, ampliando a atuação para além dos três dias de folia e festa na capital
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O Carnatal confirmou a realização de sua 35ª edição entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2026, na Arena das Dunas, em Natal.
O maior carnaval fora de época do Brasil reuniu em sua última edição 130 mil pessoas e movimentou R$ 155 milhões na economia local, consolidando-se como um vetor de turismo para a capital potiguar e projetando novas frentes de atuação para além dos tradicionais três dias de festa.
Programação e atrações
A grade de atrações para 2026 conta com 18 nomes da música nacional divididos entre o Corredor da Folia e a programação de shows em camarotes.
A abertura, na sexta-feira (4), traz apresentações de Anitta, Banda Grafith e Bell Marques nos blocos, enquanto o camarote recebe Wesley Safadão, Rey Vaqueiro e Banda Eva.
No sábado (5), a folia de rua fica a cargo de Claudia Leitte, Léo Santana e Bell Marques. Já o palco do camarote é comandado por Pedro Sampaio, Henry Freitas e Durval Lelys.
O encerramento no domingo (6) reúne Banda Grafith, Bell Marques e Ivete Sangalo nos trios, com Natanzinho Lima, Mari Fernandez e Rafa & Pipo Marques na programação de palco.
A edição comemorativa marca a transição do evento para um modelo de ecossistema de entretenimento que opera ao longo de todo o ano. Entre as novidades está o lançamento da Corrida Carnatal, prevista para o primeiro semestre de 2027, que insere a marca nos segmentos de esporte, saúde e bem-estar.
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O crescimento da festa reflete-se nos indicadores turísticos e financeiros registrados nos últimos anos. Em 2025, os turistas representaram 44,5% do público total, com um gasto médio de R$ 1.685,51 por visitante. A taxa de intenção de retorno entre os participantes atingiu 92,9%, impulsionando setores de hotelaria, gastronomia e serviços em Natal.
Serviço
- O quê: Carnatal 2026 (35ª edição)
- Quando: 4 a 6 de dezembro de 2026
- Onde: Arena das Dunas - Natal (RN)