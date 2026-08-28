fechar
Agenda | Notícia

Carnatal anuncia edição de 35 anos e amplia experiência

Evento em Natal anuncia edição comemorativa de 4 a 6 de dezembro, ampliando a atuação para além dos três dias de folia e festa na capital

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2026 às 16:19
Carnatal chega aos 35 anos com foco em expansão econômica e novas experiências
Carnatal chega aos 35 anos com foco em expansão econômica e novas experiências - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Carnatal confirmou a realização de sua 35ª edição entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2026, na Arena das Dunas, em Natal.

O maior carnaval fora de época do Brasil reuniu em sua última edição 130 mil pessoas e movimentou R$ 155 milhões na economia local, consolidando-se como um vetor de turismo para a capital potiguar e projetando novas frentes de atuação para além dos tradicionais três dias de festa.

Leia Também

Programação e atrações

A grade de atrações para 2026 conta com 18 nomes da música nacional divididos entre o Corredor da Folia e a programação de shows em camarotes.

A abertura, na sexta-feira (4), traz apresentações de Anitta, Banda Grafith e Bell Marques nos blocos, enquanto o camarote recebe Wesley Safadão, Rey Vaqueiro e Banda Eva.

No sábado (5), a folia de rua fica a cargo de Claudia Leitte, Léo Santana e Bell Marques. Já o palco do camarote é comandado por Pedro Sampaio, Henry Freitas e Durval Lelys.

O encerramento no domingo (6) reúne Banda Grafith, Bell Marques e Ivete Sangalo nos trios, com Natanzinho Lima, Mari Fernandez e Rafa & Pipo Marques na programação de palco.

A edição comemorativa marca a transição do evento para um modelo de ecossistema de entretenimento que opera ao longo de todo o ano. Entre as novidades está o lançamento da Corrida Carnatal, prevista para o primeiro semestre de 2027, que insere a marca nos segmentos de esporte, saúde e bem-estar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O crescimento da festa reflete-se nos indicadores turísticos e financeiros registrados nos últimos anos. Em 2025, os turistas representaram 44,5% do público total, com um gasto médio de R$ 1.685,51 por visitante. A taxa de intenção de retorno entre os participantes atingiu 92,9%, impulsionando setores de hotelaria, gastronomia e serviços em Natal.

Serviço

  • O quê: Carnatal 2026 (35ª edição)
  • Quando: 4 a 6 de dezembro de 2026
  • Onde: Arena das Dunas - Natal (RN)

Leia também

Musical sobre Francisco de Assis terá apresentação única no Recife
TEATRO DO PARQUE

Musical sobre Francisco de Assis terá apresentação única no Recife
Oficina gratuita ensina artistas a gerir carreira musical no interior de PE
INTERIOR DE PERNAMBUCO

Oficina gratuita ensina artistas a gerir carreira musical no interior de PE

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares