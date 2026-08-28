Camila Fremder leva "É Nóia Minha? – Ao Vivo" para oito cidades da Europa

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Depois de passar pelo Brasil, o espetáculo baseado no podcast de Camila Fremder atravessa o Atlântico com apresentações em 8 destinos europeus.

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Depois de transformar as conversas sobre as pequenas paranoias da vida adulta em um podcast com milhões de reproduções, Camila Fremder agora leva esse universo para outro continente.

A escritora, roteirista e podcaster estreia, em setembro, a primeira turnê europeia de “É Nóia Minha? – Ao Vivo”, espetáculo inspirado no programa criado por ela.

A circulação acontece entre os dias 19 e 27 de setembro e passa por oito cidades: Londres, Dublin, Amsterdã, Lisboa, Porto, Berlim, Barcelona e Paris.

A agenda europeia chega depois de 17 apresentações realizadas no Brasil desde 2024, incluindo uma passagem pelo Recife.

O que acontece em “É Nóia Minha? – Ao Vivo”?

No palco, Camila leva para a experiência presencial a mesma disposição do podcast para falar sobre situações que costumam ocupar a cabeça dos adultos.

Ela compartilha histórias próprias, recebe convidados e conversa com a plateia a partir de relatos enviados pelos espectadores.

Um detalhe diferencia o espetáculo do conteúdo disponível nas plataformas digitais: o que é apresentado é exclusivo de cada sessão e não fica disponível posteriormente. Assim, cada apresentação funciona como uma conversa que acontece apenas para quem está naquele teatro.

Na etapa europeia, Camila terá ainda a companhia do criador de conteúdo e humorista Fábio Cruz, o Fabão, que participa especialmente da turnê.

Como surgiu o podcast de Camila Fremder?

Criado em 2019, “É Nóia Minha?” nasceu da vontade de Camila de retomar o formato das crônicas que marcaram o início de sua trajetória. A proposta evoluiu para conversas sobre inquietações, relacionamentos e situações corriqueiras da vida adulta.

O podcast soma mais de 400 episódios, 72 milhões de plays e cerca de 1 milhão de ouvintes mensais, conforme os números divulgados pela produção.

Entre os convidados que já passaram pelo programa estão Lázaro Ramos, Regina Casé, Emicida, Gabriela Prioli, Taís Araujo, Manu Gavassi e Rita Lobo.

A versão para os palcos surgiu em outubro de 2024 e, desde então, passou por cidades como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte. O roteiro é assinado por Camila Fremder e Alvaro Leme, com figurino de Rodrigo Rosner.

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Quais cidades recebem o espetáculo “É Nóia Minha?” na Europa?

19/09: Londres, Inglaterra

20/09: Dublin, Irlanda — 2 sessões

21/09: Amsterdã, Países Baixos — 2 sessões

22/09: Lisboa, Portugal

23/09: Porto, Portugal

25/09: Berlim, Alemanha

26/09: Barcelona, Espanha

27/09: Paris, França



A classificação indicativa é 16 anos e o espetáculo tem duração de aproximadamente 60 minutos.