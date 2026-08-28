Camila Fremder leva "É Nóia Minha? – Ao Vivo" para oito cidades da Europa
Depois de passar pelo Brasil, o espetáculo baseado no podcast de Camila Fremder atravessa o Atlântico com apresentações em 8 destinos europeus.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Depois de transformar as conversas sobre as pequenas paranoias da vida adulta em um podcast com milhões de reproduções, Camila Fremder agora leva esse universo para outro continente.
A escritora, roteirista e podcaster estreia, em setembro, a primeira turnê europeia de “É Nóia Minha? – Ao Vivo”, espetáculo inspirado no programa criado por ela.
A circulação acontece entre os dias 19 e 27 de setembro e passa por oito cidades: Londres, Dublin, Amsterdã, Lisboa, Porto, Berlim, Barcelona e Paris.
A agenda europeia chega depois de 17 apresentações realizadas no Brasil desde 2024, incluindo uma passagem pelo Recife.
O que acontece em “É Nóia Minha? – Ao Vivo”?
No palco, Camila leva para a experiência presencial a mesma disposição do podcast para falar sobre situações que costumam ocupar a cabeça dos adultos.
Ela compartilha histórias próprias, recebe convidados e conversa com a plateia a partir de relatos enviados pelos espectadores.
Um detalhe diferencia o espetáculo do conteúdo disponível nas plataformas digitais: o que é apresentado é exclusivo de cada sessão e não fica disponível posteriormente. Assim, cada apresentação funciona como uma conversa que acontece apenas para quem está naquele teatro.
Na etapa europeia, Camila terá ainda a companhia do criador de conteúdo e humorista Fábio Cruz, o Fabão, que participa especialmente da turnê.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como surgiu o podcast de Camila Fremder?
Criado em 2019, “É Nóia Minha?” nasceu da vontade de Camila de retomar o formato das crônicas que marcaram o início de sua trajetória. A proposta evoluiu para conversas sobre inquietações, relacionamentos e situações corriqueiras da vida adulta.
O podcast soma mais de 400 episódios, 72 milhões de plays e cerca de 1 milhão de ouvintes mensais, conforme os números divulgados pela produção.
- Entre os convidados que já passaram pelo programa estão Lázaro Ramos, Regina Casé, Emicida, Gabriela Prioli, Taís Araujo, Manu Gavassi e Rita Lobo.
A versão para os palcos surgiu em outubro de 2024 e, desde então, passou por cidades como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte. O roteiro é assinado por Camila Fremder e Alvaro Leme, com figurino de Rodrigo Rosner.
LEIA TAMBÉM: Depois de confundir podcasts, Camila Fremder vai ao Venus certo em episódio patrocinado por Avon Care
Quais cidades recebem o espetáculo “É Nóia Minha?” na Europa?
- 19/09: Londres, Inglaterra
- 20/09: Dublin, Irlanda — 2 sessões
- 21/09: Amsterdã, Países Baixos — 2 sessões
- 22/09: Lisboa, Portugal
- 23/09: Porto, Portugal
- 25/09: Berlim, Alemanha
- 26/09: Barcelona, Espanha
- 27/09: Paris, França
A classificação indicativa é 16 anos e o espetáculo tem duração de aproximadamente 60 minutos.