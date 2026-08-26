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Sabores do Nordeste ganham destaque em conteúdos sobre folclore e tradições brasileiras

O Nordeste ganha destaque em uma divertida viagem pelo folclore brasileiro, que reúne receitas, histórias e tradições que atravessam gerações!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/08/2026 às 11:37
Bolo de Mandioca da Isabela Rosendo; Baião de dois do Raphael Camposo; Moqueca da Receitas Criativas
Bolo de Mandioca da Isabela Rosendo; Baião de dois do Raphael Camposo; Moqueca da Receitas Criativas - Divulgação

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O folclore brasileiro vai além de lendas e personagens populares. Ele também está presente na gastronomia, nos costumes e nas tradições que atravessam gerações.

Para homenagear o Dia do Folclore, que foi no dia 22 de agosto, o Kwai reuniu receitas de criadores que relacionam sabores regionais a diferentes elementos da cultura popular brasileira.

3 receitas para homenagear o Dia do Folclore 

Moqueca

Freepik
Imagem de uma moqueca de camarão - Freepik

A moqueca representa a mistura de influências que marca a culinária brasileira, especialmente nas regiões litorâneas.

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O prato leva ingredientes como peixe, azeite de dendê e leite de coco. A receita compartilhada pela criadora @receitas_criativas já ultrapassa 1,7 milhão de visualizações na plataforma.

Pé de moleque

O pé de moleque também carrega uma história popular em seu próprio nome. Uma das versões tradicionais relaciona a expressão aos meninos que pegavam doces de rapadura e amendoim das quitandeiras.

A receita ensinada por @carlianecastro já ultrapassa 121 mil visualizações.

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Bolo de mandioca

Gerson Damascena
Imagem de bolo tradicional no Nordeste preparado pela Pan Cristal - Gerson Damascena

A mandioca também está ligada a uma das narrativas indígenas mais conhecidas do país, a lenda de Mani, que conta de forma simbólica a origem do alimento.

No Kwai, @isabelarosendo_ ensina a preparar um bolo de mandioca em um vídeo que já soma mais de 150 mil visualizações.

Baião de dois

Tradicional do Nordeste, o baião de dois combina arroz e feijão e está ligado aos costumes e à culinária do sertão. O prato também ganhou destaque na cultura brasileira por meio das músicas de Luiz Gonzaga.

LEIA TAMBÉM: 3 receitas de bolos fit para matar a vontade de doce na dieta

No Kwai, @raphaelcamposo mostra o preparo da receita em um vídeo que já ultrapassa 67 mil visualizações.

Gastronomia mantém tradições vivas

A presença de receitas regionais nas plataformas de vídeos curtos mostra como a gastronomia também pode contribuir para preservar a cultura popular brasileira.

Segundo o Kwai, as hashtags #folclore e #receitas já somam mais de 21 mil postagens, reunindo conteúdos que valorizam sabores, histórias e tradições do país.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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