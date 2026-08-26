O Circo do Tirú estreia em Pernambuco em setembro; confira ingressos e horários

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Com palco 360º, números circenses e trilha sonora de artistas nordestinos, montagem estreia em Pernambuco e já tem ingressos disponíveis.

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Quem gosta de circo, música e comédia já tem uma nova opção de programa em Pernambuco. “O Circo do Tirú – Nordestinamente Brasileiro” estreia em 17 de setembro, na área externa do Shopping Guararapes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

Os ingressos já estão disponíveis pela internet, com valores a partir de R$ 40.

Concebido a partir do universo criativo de Tirullipa, o espetáculo reúne números circenses, humor, dança, música executada ao vivo, tecnologia e efeitos especiais. A proposta é levar para a lona uma história atravessada por referências às tradições e à diversidade cultural do Nordeste.

A montagem é comandada por Tirullipa e Karine Pissutti, que estão à frente do novo momento da companhia.

O que esperar de O Circo do Tirú em Pernambuco?

A história acompanha Iracema, uma menina do sertão que sonha em ser palhaça, apesar de ser desencorajada pelas pessoas ao seu redor. Com a ajuda de Zé Tocador e Chica Cantadora, ela parte em uma viagem pelo Nordeste em busca do misterioso Grande Palhaço.

No caminho, a personagem encontra Tirú, apresentado como uma espécie de mestre de cerimônias da jornada, além de Seu Menino, um homem que rejeita tudo relacionado ao circo. A narrativa mistura humor, poesia e elementos da cultura nordestina para falar sobre sonhos, coragem e identidade.

“O que já encantava o público retorna ainda maior, mais tecnológico e mais imersivo, convidando cada espectador a viver o Nordeste de uma forma nunca antes apresentada sob uma lona de circo”, afirma Tirullipa.

Como será a estrutura do Circo do Tirú?

Imagem: "O Circo do Tirú" - Divulgação/Thiago Magalhães

Uma das mudanças está na própria configuração da lona. O espetáculo terá palco em formato 360º, permitindo visão do espetáculo de diferentes pontos da arena. A estrutura não utiliza os tradicionais mastros centrais de ferro e conta com um sistema de arco externo, deixando o espaço interno mais livre.

A identidade visual da lona foi inspirada em elementos como colchas de retalhos, bordados, rendas, cactos e xilogravuras nordestinas.

No espetáculo, o público também encontrará números de trapézio, roda cyr, lira, percha, malabares e acrobacias aéreas. São mais de 12 toneladas de equipamentos de som, luz, painéis de LED e efeitos especiais, além de uma banda que executa a trilha musical ao vivo.

O repertório inclui músicas associadas a nomes como Luiz Gonzaga, Clara Nunes, Maria Bethânia, Geraldo Azevedo, Elza Soares, Chico César e Cordel do Fogo Encantado, além do repente.

Quanto custa e onde comprar ingressos para O Circo do Tirú?

A temporada começa em 17 de setembro, com sessões às quintas e sextas, às 19h15; sábados, às 16h e 19h15; e domingos e feriados, às 15h e 18h15.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados pelo Guichê Web.

A apresentação tem duração de duas horas, com intervalo de 15 minutos, e classificação livre. O espaço terá 900 lugares com assentos numerados e, segundo a organização, contará com acessibilidade por rampas e lugares reservados para pessoas com deficiência.

Também haverá acolhimento sensorial, com abafadores de som disponíveis para pessoas autistas ou com hipersensibilidade auditiva, mediante solicitação na bilheteria.

A temporada em Pernambuco será a primeira parada da circulação nacional de “O Circo do Tirú”, que tem como proposta levar a montagem inspirada no Nordeste para outras cidades brasileiras.

