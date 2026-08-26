Esta sexta-feira, Diogo Nogueira leva o espetáculo "Infinito Samba" ao Recife com a participação especial de Joyce Alane

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Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com a turnê "Infinito Samba", que chega ao Recife nesta sexta-feira (28), no Teatro Guararapes

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Diogo Nogueira anuncia a grandiosa turnê comemorativa “Infinito Samba”, um espetáculo que celebra duas décadas de uma trajetória marcada pela excelência, reinvenção e pela inegociável reverência ao samba de raiz. A turnê chega nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, a Recife, em um marco na força cênica do gênero, unindo a ancestralidade da música brasileira com um olhar inovador para o futuro no palco do Teatro Guararapes.

O projeto “Infinito Samba” é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, e realizado pela Orin Produções.

A noite também contará com a participação especial de Joyce Alane, cantora e compositora pernambucana que vem ganhando destaque nacional ao construir uma identidade que transita entre referências da MPB, do samba e de ritmos nordestinos. De volta à sua terra natal, a artista se junta a Diogo, reforçando a proposta de “Infinito Samba” de celebrar a tradição do gênero ao mesmo tempo em que abre espaço para novas vozes e vivências.

Considerado o elo entre o samba de ontem e o de amanhã, Diogo Nogueira se consolidou como uma referência da MPB contemporânea, carregando o carisma inconfundível de sua linhagem e a força de uma musicalidade que transcende gerações. “Infinito Samba” traduz essa jornada intensa em uma experiência imersiva de música, repertório e estética cênica.

Nesta semana, o público de Recife será recebido com um show em que Diogo sobe ao palco acompanhado por sua banda e uma grande orquestra também composta por instrumentistas locais. Concebida para dialogar de forma moderna com o ritmo e a emoção do samba, a formação apresentará arranjos inéditos e envolventes.

Rafael Dragaud, diretor artístico da turnê, descreve o processo: “A discussão de repertório foi um mergulho tão sentimental e emocional quanto histórico. O samba é tão gigante que é uma espécie de multiverso, capaz de dialogar com todas as dimensões do Brasil.”

O repertório é uma seleção cuidadosa de grandes sucessos da carreira de Diogo, releituras afetivas que homenageiam suas influências — do filho de João Nogueira ao protagonista do agora — e novas composições. O roteiro musical é uma viagem poética que inclui clássicos atemporais e blocos dedicados às canções de amor, à gafieira e ao clima de roda da favela.

“Infinito Samba” também tem um compromisso com o meio ambiente e neutralizará 100% das emissões diretas de gases de efeito estufa geradas em suas 10 apresentações pelo Brasil, estimadas em 153 toneladas de CO 2 equivalente. A compensação será feita por meio de créditos de carbono certificados de um projeto REDD+ de preservação florestal na Amazônia, com apoio da WeCarbon, reforçando o papel da cultura e do entretenimento na conscientização e na responsabilidade ambiental.

“A agenda climática precisa estar cada vez mais presente em grandes eventos e projetos culturais. A turnê Infinito Samba mostra que é possível aliar entretenimento de alta qualidade com compromisso ambiental concreto”, destaca Leonardo Amodio, sócio-fundador da WeCarbon.

Outra novidade na turnê é a parceria com a CUFA. Em todos os lugares por onde o show passar, parte dos ingressos será destinada à organização para que sejam direcionados da melhor forma. A intermediação do projeto é feita por Rafael Dragaud, um dos fundadores da ONG.

“Para mim, é muito natural conectar essa visão da CUFA em todos os projetos que eu participo; eu sou muito ligado ao entretenimento de impacto e quando surgiu essa oportunidade, me pareceu óbvio conectar essas duas pontas de ações”, conta.

Visão cênica: arquitetura de LED e o círculo da ancestralidade

O destaque de “Infinito Samba” é sua proposta visual. Cenário, luz e figurino integram-se em uma experiência de impacto.

“Em relação às inspirações, posso dizer que elas são ponto de partida para serem todas misturadas num caldeirão onde o que mais vai determinar os caminhos, as escolhas é a emoção que a música tem que proporcionar. Para mim, os conceitos vão até a página 2 — servem para a gente começar a nossa viagem criativa, mas em determinado momento eles são feitos andaimes. A gente constrói um prédio e temos que tirá-los”, diz Dragaud.

A celebração dos 20 anos de carreira de Diogo Nogueira é um testemunho de sua coragem em não se acomodar. O artista sabe respeitar o tempo com uma habilidade quase culinária, ampliou seus horizontes, consolidou suas origens, mas segue buscando novos destinos para sua música, abrindo portas e pistas para um futuro ainda mais promissor. O artista, que fez de sua hereditariedade uma senha para desvendar os segredos do samba, mostra-se pronto para romper novas fronteiras, sem medo de ser feliz.

Serviço — Infinito Samba

Data: 28 de agosto de 2026 (sexta-feira)

Local: Pernambuco Centro de Convenções — Teatro Guararapes

Horário do show: 21h

Horário de abertura da casa: 19h

Ingressos: cecontickets.com.br