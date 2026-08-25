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Moraes Musical Moreira chega ao Recife em setembro; veja datas e ingressos

Teatro, música e dança se encontram em uma homenagem a um dos nomes mais inventivos da música brasileira. Montagem terá quatro sessões no Recife.

Por Myllena Wu Publicado em 25/08/2026 às 10:32
Imagem do espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’
Imagem do espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ - Divulgação/Caio Lírio (@caiolirio)

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A trajetória de Moraes Moreira vai ganhar uma nova leitura nos palcos do Recife. O espetáculo “Moraes Musical Moreira” chega ao Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, para uma temporada de três dias, entre 4 e 6 de setembro.

A montagem combina teatro, música e dança para revisitar a obra de um dos nomes mais marcantes da música popular brasileira.

A passagem pelo Recife tem ainda um significado especial. Nascido em Ituaçu, na Bahia, Moraes Moreira construiu uma relação importante com Pernambuco, especialmente com o frevo.

Em 1995, o artista gravou uma versão de “Vassourinhas”, clássico pernambucano, e recebeu, três anos depois, o título de “Cidadão do Frevo”.

O musical chega à capital pernambucana como a segunda parada de uma circulação nacional iniciada em Salvador.

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O que esperar do musical sobre Moraes Moreira?

Com direção da atriz e coreógrafa Ana Paula Bouzas, a montagem não pretende apenas contar a biografia do cantor de forma convencional. A dramaturgia cria uma narrativa poética inspirada em sua trajetória, obra e influências.

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Em cena, o público acompanha duas representações do artista: o Poeta-Cantador, interpretado por Rodrigo Sestrem, e o Vaqueiro do Som, vivido por Cris Meirelles.

Os dois percorrem uma jornada em busca da Musa Música, personagem de Júlia Tizumba, ao lado do chamado “Bloco do Prazer”. Ao todo, são 13 artistas em cena, acompanhados por uma banda formada por seis músicos.

Divulgação/Caio Lírio (@caiolirio)
Imagem do espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ - Divulgação/Caio Lírio (@caiolirio)

Como o espetáculo aborda a obra de Moraes Moreira?

A montagem busca dialogar com elementos nordestinos presentes na produção do compositor e com temas que atravessaram sua carreira, como liberdade, amor, alegria e democracia.

Para Ana Paula Bouzas, a presença do público e da cultura popular é fundamental para levar a obra do artista ao palco.

“Entendi que pra viver a riqueza da obra de Moraes no palco – em teatro, dança e música – a gente precisaria trazer, junto com ele, o povo que inspirou e eternizou sua criação, porque Moraes é um artista da massa.”

A produção também marca o início das comemorações que antecedem os 80 anos de nascimento de Moraes Moreira, em 2027.

Quando e onde assistir a ‘Moraes Musical Moreira’ no Recife?

Divulgação/Caio Lírio (@caiolirio)
Imagem do espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ - Divulgação/Caio Lírio (@caiolirio)

A temporada acontece no Teatro Luiz Mendonça, na Avenida Boa Viagem, em Recife. Serão quatro sessões:

  • 4 de setembro (sexta-feira): 20h
  • 5 de setembro (sábado): 20h
  • 6 de setembro (domingo): 16h e 20h

Os ingressos custam a partir de R$ 25. Clientes BB Seguros têm 45% de desconto sobre o valor da inteira, utilizando o cupom BBSEGUROSMORAESMUSICAL.

Já clientes Banco do Brasil têm 20% de desconto no pagamento com cartões do banco. Os descontos não são cumulativos.

O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e BB Seguros, produzido pela Maré Produções Culturais e realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Depois do Recife, a turnê segue para Brasília, entre 24 e 26 de setembro, e chega ao Rio de Janeiro em novembro.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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