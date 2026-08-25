MIMO Festival celebra o patrimônio de Olinda com grandes nomes da música; veja programação

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Com uma trajetória de 23 anos, 66 edições e mais de 2,1 milhões de espectadores, o MIMO Festival está de volta à sua terra natal. Entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, Olinda recebe a 17ª edição do evento itinerante, ocupando as ladeiras, praças, igrejas e centros culturais do Sítio Histórico com uma programação multicultural e 100% gratuita.

A edição de 2026 amplia sua ocupação do patrimônio arquitetônico, incluindo espaços recém-restaurados como o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Pedro, além da Igreja do Carmo, Igreja do Amparo e o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. A estimativa da organização é gerar um forte impacto no turismo e na economia criativa local, mobilizando cerca de 500 profissionais diretos, sendo 200 artistas.

"Olinda é onde o MIMO nasceu e continua sendo o coração da nossa história. Voltamos à cidade com uma programação de enorme força artística, reunindo grandes nomes do Brasil e do mundo e ampliando nossa ocupação do patrimônio", destaca Lu Araújo, idealizadora e diretora do festival.

Conexões internacionais e encontros históricos no Carmo

O palco principal, na Praça do Carmo, será o epicentro de encontros entre ritmos tradicionais e contemporâneos de países como Mali, Costa do Marfim, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Brasil. Entre as atrações globais estão os malineses do Tinariwen, o reggae de Tiken Jah Fakoly (Costa do Marfim), o hip-hop de Capicua (Portugal), o funaná da banda Ferro Gaita (Cabo Verde) e o set da norte-americana DJ Reborn, DJ oficial de Ms. Lauryn Hill.

A cena nacional se destaca com o show do BaianaSystem, a musicalidade de Alice Caymmi e o Samba de Coco Raízes de Arcoverde. O ponto alto do festival será a estreia em Pernambuco do concerto Nação Zumbi Sinfônico – 30 Anos de Afrociberdelia. A banda pernambucana sobe ao palco junto a uma orquestra de 40 músicos, sob regência de Henrique Albino e arranjos de Mateus Alves, celebrando o álbum histórico no ano em que Chico Science completaria 60 anos.

Música instrumental, cinema e formação

A programação de concertos nas igrejas destaca a nova e consagrada geração da música instrumental. A violonista Gabriele Leite (vencedora do Prêmio da Música Brasileira 2026) se apresenta na Igreja do Carmo, enquanto o Duo Frevo (Cesar Michiles e Romero Medeiros) ocupa o Mosteiro de São Bento. O roteiro inclui ainda Lais de Assis, João Gaspar, o encontro entre a brasileira Bianca Gismonti e o português Manuel de Oliveira, e Cida Moreira com o espetáculo “Me acalmo danando – A música de Angela Ro Ro”.

Além da música, o Festival MIMO Petrobras de Cinema exibirá 15 filmes gratuitos no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, com títulos inéditos no circuito comercial sobre ícones da música nacional, como Letieres Leite, Baby do Brasil e Odair José. A formação de público e novos talentos se completa com os workshops do Programa Educativo no CEMO e CPM, além dos debates do Fórum de Ideias.

PROGRAMAÇÃO

25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

SHOWS

Igreja do Carmo | 18h00 – Gabriele Leite

Mosteiro de São Bento | 19h30 – Cida Moreira

Praça do Carmo | 20h30 – Samba de Coco Raízes de Arcoverde | 22h00 – Capicua | 00h00 – BaianaSystem

PROGRAMA EDUCATIVO

CEMO | 11h00 às 12h30 – Romero Medeiros (O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação) | 15h00 às 16h30 – Cesar Michiles (A Flauta no Frevo)

CPM | 11h00 às 12h30 – Lais de Assis (Sotaque da Viola Nordestina) | 15h00 às 16h30 – João Gaspar (Ideias e Criatividade na Guitarra) | 15h00 às 16h30 – Ferro Gaita (Da Gaita ao Funaná)

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA (Teatro Fernando Santa Cruz)

18h00 às 19h50 – Discoterra (Dir. Gustavo Aquino, Daniel Wierman e Arnaldo Robles) / Douvina (Dir. Marcio Câmara)

20h00 às 21h41 – Bregueragem (Dir. Daniel Arcades) / Vou Tirar Você Deste Lugar (Dir. Dandara Ferreira)

26 DE SETEMBRO – SÁBADO

SHOWS

Igreja de São Pedro | 17h00 – João Gaspar Mosteiro de São Bento | 18h00 – Cesar Michiles & Romero Medeiros Praça do Carmo | 19h30 – Alice Caymmi | 21h00 – Ferro Gaita | 22h30 – Tinariwen | 00h20 – DJ Reborn

PROGRAMA EDUCATIVO & FÓRUM DE IDEIAS

CPM | 11h00 às 12h30 – Gabriele Leite (O Violão Brasileiro) | 11h00 às 12h30 – Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira (Diálogos Culturais Brasil–Ibéria)

Teatro Fernando Santa Cruz (Fórum) | 11h00 às 12h00 – Capicua (Mulheres no Hip-Hop) | 15h00 às 16h00 – Cida Moreira (A Canção do Outro)

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA (Teatro Fernando Santa Cruz)

16h30 às 17h46 – Uma Orquestra no Contrabaixo / Bárbara – A Força da Ancestralidade / Duque de Caxias, O Albergue do Rock

18h00 às 19h53 – Sagrado Compor / As Travessias de Letieres Leite

20h00 às 21h37 – Silêncio na Boiada / Hip Hop Caboclo

27 DE SETEMBRO – DOMINGO

SHOWS

Igreja do Amparo | 17h00 – Lais de Assis

Mosteiro de São Bento | 18h30 – Bianca Gismonti & Manuel de Oliveira

Praça do Carmo | 20h00 – Nação Zumbi Sinfônico – 30 Anos de Afrociberdelia | 22h00 – Tiken Jah Fakoly

FÓRUM DE IDEIAS & CINEMA (Teatro Fernando Santa Cruz)