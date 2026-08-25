Hidden chega ao Recife com ocupação de prédio histórico, música, gastronomia e arte
Projeto transforma espaços ociosos em ambientes de convivência e estreia na capital pernambucana nesta quinta-feira (27). Veja detalhes
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Recife prepara-se para uma nova forma de vivenciar a cidade. O projeto Hidden, conhecido por transformar espaços ociosos em cenários de arte e encontros, desembarca na capital pernambucana no próximo dia 27 de agosto. A ocupação será realizada em um edifício do início do século XX, no Recife Antigo, trazendo uma proposta que funde música, gastronomia, arte e convivência.
Inspirado em experiências de ocupação urbana que surgiram em Nova Orleans após o furacão Katrina, o Hidden propõe o conceito de upcycling de ambientes. A ideia é resgatar locais esquecidos e devolvê-los à cidade de forma temporária, criando um refúgio para quem busca experiências autênticas e conexão.
Desde sua criação, em 2017, o projeto já percorreu diversas cidades, adaptando sua arquitetura a cada temporada.
Gastronomia autoral na estreia
A experiência gastronômica é um dos pilares da temporada e funcionará com um sistema rotativo de chefs convidados. A estreia em Recife será comandada pelo chef Charles de Assis.
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Com uma trajetória que transita entre a publicidade, a direção de arte e a gastronomia, Assis, que também atua como food stylist e criador de conteúdo, aposta em uma cozinha que valoriza ingredientes brasileiros e referências nordestinas, aliadas a técnicas contemporâneas.
A proposta é criar uma culinária autoral, sem perder a memória afetiva dos sabores.
Música e mistério
A trilha sonora do projeto mantém o mistério que é marca registrada da iniciativa: os nomes das bandas não são divulgados previamente. O público conhece apenas o estilo musical da noite e é surpreendido pelas atrações ao chegar ao local.
A noite de inauguração será dedicada ao rock, abrangendo vertentes como o rock pernambucano, internacional e pop, com uma programação que alterna entre DJs e bandas ao vivo.
Espaço de convivência e arte
Com o objetivo de criar uma atmosfera acolhedora, o projeto remete a uma “grande sala de estar”, com lounges compostos por sofás e poltronas espalhados pelo espaço.
A arte integra-se a esse ambiente por meio de uma galeria com curadoria mensal, além de intervenções artísticas que dialogam diretamente com a arquitetura do prédio.
O modelo de consumo também foge do serviço tradicional. O Hidden trabalha com autosserviço e um mercado próprio, permitindo que os visitantes circulem pelo espaço, selecionem vinhos e petiscos e montem sua própria experiência.
Serviço
- Evento: Hidden Recife
- Data de inauguração: 27 de agosto de 2026
- Local: Avenida Rio Branco, nº 152/162, e Rua do Apolo, nº 42, Recife Antigo
- Funcionamento: A partir das 18h
- Programação: Música com atrações surpresa, gastronomia assinada por chefs convidados, galeria de arte e lounges de convivência
- Informações: @hiddenrecife