Sesc Santo Amaro recebe exposição que retrata o cotidiano de Recife

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O Recife do cotidiano ganha destaque na exposição de Rômulo Jackson, no Sesc Santo Amaro, que reúne obras inspiradas nas memórias da vida pernambucana

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Um pacote de biscoito recheado pela metade, uma embalagem de flocão de milho, o pratinho de festa guardado “para mainha” ou o tradicional combo de pipoca salgada e garrafa d’água depois de uma manhã circulando pelo centro.

São cenas simples, mas que carregam lembranças afetivas de um Recife cotidiano. É justamente esse universo de memórias que o artista plástico Rômulo Jackson leva para a exposição “Saudades no Varal”, que chegou ao Sesc Santo Amaro nesta terça-feira (18).

A mostra reúne pinturas inspiradas em objetos, hábitos, alimentos e situações que fazem parte do dia a dia pernambucano.

Memórias que nascem do cotidiano

Rômulo Jackson - Juliana Amara

Inspirado pelo historiador francês Pierre Nora, que defende que a memória nem sempre acontece de forma espontânea e, por isso, precisa de mecanismos de preservação, Rômulo Jackson propõe ao público uma reflexão sobre como guardar aquilo que faz parte da vida.

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“É sobre olhar para o presente também e ver como as coisas que nos cercam, em algum momento futuro, vão fazer falta e construir memórias e quem somos. Afinal, somos feitos de memória, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente se alimenta”, explica o artista.

Para Jackson, os elementos retratados também funcionam como marcadores sociais. Produtos como carne enlatada, sardinha e outros alimentos ultraprocessados, por exemplo, aparecem nas obras como referências a hábitos e experiências compartilhadas por diferentes gerações.

Obra de Rômulo Jackson - Juliana Amara

“Meu trabalho traz muito disso, também, que é até um marcador social, a carne enlatada, a sardinha, esses alimentos ultraprocessados que fazem parte do nosso dia a dia”, acrescenta.

29 telas e uma experiência interativa

A exposição reúne 29 telas em natureza-morta, construídas a partir de cenas e objetos que podem parecer banais, mas que despertam lembranças e afetos.

Entre as obras estão referências a um lanche na Padaria Imperatriz e cenas de um Carnaval qualquer. Juntas, elas formam um mosaico visual das experiências cotidianas de Pernambuco e convidam o visitante a reconhecer nas pinturas algumas de suas próprias memórias.

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Além das telas, a mostra conta com uma estação interativa, na qual o público poderá escrever cartas sobre suas próprias lembranças e refletir sobre diferentes maneiras de preservá-las.

Visitação é gratuita no Sesc Santo Amaro

Obra de Rômulo Jackson - Juliana Amara

A abertura de “Saudades no Varal” aconteceu nesta terça-feira (18), com entrada a partir das 17h e gratuita. A exposição ficará em cartaz até 19 de outubro, na Galeria de Arte Corbiniano Lins, no Sesc Santo Amaro.

A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Escolas interessadas em realizar excursões podem fazer o agendamento pelo telefone (81) 3216-1728.

Serviço