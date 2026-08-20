Paço do Frevo tem show, oficina e aniversário do Bloco Cordas e Retalhos neste fim de semana no Recife

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Paço do Frevo reúne show de Marcos do Pífano, oficina de estandartes e celebração dos 28 anos do Bloco Cordas e Retalhos no Recife

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O Paço do Frevo, museu e Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo no Bairro do Recife, também é palco para toda a pluralidade de manifestações artísticas pernambucanas. Na interlocução com outros ritmos, nesta sexta-feira (21), a Hora do Frevo abrirá espaço para o show de Marcos do Pífano e Banda Vitoriano Jovem, às 18h30, em apresentação gratuita no térreo do museu.

Já no sábado (22), o projeto Frevo para Todos promoverá a Oficina de Confecção de Estandartes para Pessoas Neurodivergentes, a partir das 14h. No mesmo dia, às 16h, o Bloco Cordas e Retalhos vai comemorar 28 anos, e todo mundo está convidado. O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Hora do Frevo, sexta-feira (21), às 18h30

Excepcionalmente nesta sexta-feira, o projeto Hora do Frevo, que costuma acontecer ao meio-dia, vai começar um pouco mais tarde: às 18h30, no térreo do Paço do Frevo. No palco estarão Marcos do Pífano e Banda Vitoriano Jovem encerrando o Seminário ARJ 2026 – Patrimônios do Futuro: Cultura Viva, Memória e os Desafios da Salvaguarda no Século XXI, que é promovido pela Associação Respeita Januário e fará programação durante toda a sexta-feira no Paço.

Com mais de 50 anos de carreira, Marcos do Pífano iniciou sua trajetória musical na Comunidade Quilombola de Carapotós, distrito de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Toca o instrumento desde os nove anos de idade.

Aos 17 foi convidado a integrar a Banda Dois Irmãos, de João do Pife, onde permanece até hoje. Há décadas trabalha para a salvaguarda do pífano, ensinando jovens e contribuindo para a manutenção de bandas da região. Entre outros trabalhos parceiros, já participou de apresentações de Egberto Gismonti e O Rappa.

Frevo para Todos, sábado (22), às 14h

O Educativo do Paço do Frevo realiza neste sábado (22), a partir das 14h, a Oficina de Confecção de Estandartes para Pessoas Neurodivergentes. É necessário ter idade a partir de 16 anos.

Durante a atividade, que acontecerá na Sala Nelson Ferreira, cada participante será estimulado a reconhecer elementos simbólicos e visuais relacionados ao Frevo e, a partir desse repertório, produzirá um estandarte com recortes e detalhes frutos de sua criatividade.

A oficina é gratuita e requer inscrição pelo link de inscrição.

Aniversário de 28 anos do Bloco Cordas e Retalhos, sábado (22), às 16h

O terceiro andar do Paço do Frevo, batizado de Praça do Frevo, vai estar em festa neste sábado, às 16h, com a comemoração dos 28 anos do Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, agremiação fundada no Recife em 15 de agosto de 1998.

Um dos blocos líricos em pleno vigor na capital pernambucana, Cordas e Retalhos traz, em seu nome, referência à formação da orquestra de pau e corda e também à diversidade do Carnaval pernambucano, a que se refere “retalhos”.

Nessas quase três décadas de Frevo, alegria e fantasia, a agremiação lançou três CDs (“Marchas-de-Bloco”, 2002; “Dez Carnavais”, 2009; “Folia, Retalhos e Ladeiras”, 2015), todos sob direção musical do maestro Edson Rodrigues, que vai abrilhantar a apresentação do aniversário regendo o coral e a orquestra. O repertório do bloco, além dos clássicos do Frevo, estará no show.

Sobre o Paço do Frevo

O Frevo é Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida.

Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2026 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank, o patrocínio do Mercado Livre, o apoio do Itaú e White Martins, Novotel Recife Marina como hotel parceiro, e parceria de Mídia da Globo e Rádio CBN Recife.

Serviço

“Hora do Frevo” com show de Marcos do Pífano e Banda Vitoriano Jovem

Sexta, 21/8, às 18h30, no térreo do Paço do Frevo. Entrada gratuita.

“Frevo para Todos” com Oficina de Confecção de Estandartes para Pessoas Neurodivergentes

Sábado, 22/8, às 14h, na Sala Nelson Ferreira. Para pessoas com idade a partir de 16 anos. Inscrições gratuitas pelo link de inscrição.

Aniversário de 28 anos do Bloco Cordas e Retalhos

Sábado, 22/8, às 16h, no terceiro andar do Paço do Frevo. Acesso mediante ingresso do museu.