O Começo do Fim aborda recomeços e desafios das relações afetivas em temporada no Recife
Espetáculo com Isabel Fillardis e Well Aguiar será apresentado no Teatro Santa Isabel, de 27 a 30 de agosto, com temas contemporâneos
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O que acontece depois do fim? É a partir dessa pergunta que nasce O Começo do Fim, espetáculo que chega a Recife para temporada no Teatro Santa Isabel, de 27 a 30 de agosto. A peça leva aos palcos uma história sensível e contemporânea sobre os desafios das relações afetivas, os recomeços e as transformações dos vínculos humanos.
Com humor refinado e densidade emocional, a comédia dramática, com dramaturgia de Denise Crispun, acompanha um casal atravessando as delicadas transformações do amor enquanto tenta reconstruir a própria vida diante dos desafios da guarda compartilhada do filho, Pedro.
Entre afeto, humor agridoce e tensões emocionais, o espetáculo percorre temas como saúde mental, relações inter-raciais e racismo estrutural, propondo uma reflexão sobre os vínculos familiares, suas rupturas e as possibilidades de reconstrução, especialmente quando há laços que nunca se rompem por completo.
Alternando passado e presente, a narrativa transforma o palco em um espelho profundamente humano da vida contemporânea.
Protagonizado por Isabel Fillardis e Well Aguiar, o espetáculo conduz o público por diálogos intensos, silêncios e memórias, revelando as fragilidades e as tentativas de reconstrução após o fim de uma relação.
“A peça não fala apenas sobre separação, mas sobre o que se transforma dentro da gente quando um vínculo muda de forma. É sobre aprender a lidar com o que permanece”, comenta Isabel Fillardis.
Com direção de Rubens Camelo e supervisão artística de Amir Haddad, a montagem aposta em uma encenação intimista, valorizando a força do texto e a entrega dos atores.
“A peça fala sobre algo que todos nós, em algum momento, vamos atravessar. Não é só sobre separação, é sobre amadurecimento”, completa Well Aguiar.
Além das questões afetivas, a montagem aborda temas como divórcio, guarda compartilhada, saúde mental e racismo estrutural, ampliando a reflexão sobre os atravessamentos sociais que impactam os vínculos e as dinâmicas familiares.
Após uma temporada de grande repercussão no Rio de Janeiro e passar por Brasília e outras capitais, o espetáculo chega a Recife como parte de sua circulação nacional, que seguirá por mais capitais brasileiras em fase de confirmação.
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Sobre a montagem
Certificado pelo Instituto IPCEAT como o primeiro espetáculo ecoeficiente do Brasil, O Começo do Fim reúne cenário e figurinos desenvolvidos a partir de princípios sustentáveis, concebidos em parceria com uma estilista indígena, propondo uma leitura urbana da ancestralidade amazônica e reafirmando a sustentabilidade como linguagem estética da obra. ```