Festival Pernambuco Meu País chega a Buíque com atrações especiais; confira a programação completa
Buíque recebe o Festival Pernambuco Meu País com atrações especiais; confira a programação completa e descubra tudo o que acontece no Agreste!
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A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País chega a Buíque, no Agreste pernambucano, entre os dias 19 e 23 de agosto.
A programação gratuita reúne música, cinema, circo, cultura popular, artes cênicas, formação e ações ligadas à identidade do território.
A expectativa é de que o evento atraia até 70 mil pessoas e movimente cerca de R$ 5 milhões na economia do município, beneficiando setores como turismo, comércio, serviços e produção cultural.
Programação valoriza cultura e território
Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secult-PE, Fundarpe e Empetur, em parceria com a Prefeitura de Buíque, o festival ocupa diferentes espaços públicos da cidade.
A programação inclui atividades de formação, música instrumental, audiovisual, artes visuais, cultura alimentar, forró, economia criativa e manifestações populares. O evento também chega à Vila do Carneiro e ao Vale do Catimbau por meio da Caravana Pernambuco Meu País.
Shows no Pátio de Eventos São Sebastião
Os principais shows acontecem entre sexta-feira (21) e domingo (23), no Pátio de Eventos São Sebastião.
Na sexta, a programação começa com o Espetáculo Pernambuco Meu País, seguido por Assum Preto, Mari & Rayane, Eric Land e Rey Vaqueiro.
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No sábado, sobem ao palco Helder Vasconcelos e o Boi Marinho, Petrúcio Amorim, Juarez, Seu Jorge e Vítor Fernandes.
O encerramento, no domingo, fica por conta de Afoxé Oyá Alaxé, Léo da Bodega, Tribo de Jah, Maneva e Hungria.
Cultura popular e atividades gratuitas
Além dos shows, o público poderá acompanhar cortejos de brincantes, espetáculos de circo e teatro, contação de histórias, cinema, exposições e apresentações de grupos de cultura popular.
Entre os destaques estão o País das Brincadeiras, o País do Cinema, o País das Culturas Populares, o País da Cultura Alimentar, o País das Matrizes do Forró e o País da Música.
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A programação também inclui atividades de formação, como oficinas e debates realizados no núcleo Forma PE, na ETE Jornalista Cyl Galindo.
Festival chega ao Vale do Catimbau
A programação descentralizada leva atividades para além do centro de Buíque. No sábado (22), a Vila do Carneiro recebe apresentações de Mateus e Katilinda, Cavalo Marinho Mestre Batista, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e En’cantos de Coco.
No domingo (23), é a vez do Vale do Catimbau, com apresentações de Mateus e Katilinda, Grupo Cultural Fulni-ô, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e Nika Macedo.
Confira os principais destaques
Palco Pernambuco Meu País – Pátio de Eventos São Sebastião
21 de agosto
- 19h30 – Espetáculo Pernambuco Meu País
- 20h30 – Assum Preto
- 22h – Mari & Rayane
- 23h30 – Eric Land
- 1h10 – Rey Vaqueiro
22 de agosto
- 19h30 – Helder Vasconcelos e o Boi Marinho
- 20h40 – Petrúcio Amorim
- 22h10 – Juarez
- 23h40 – Seu Jorge
- 1h20 – Vítor Fernandes
23 de agosto
- 18h30 – Afoxé Oyá Alaxé
- 19h40 – Léo da Bodega
- 21h10 – Tribo de Jah
- 22h40 – Maneva
- 0h20 – Hungria
A programação completa inclui ainda apresentações de grupos de cultura popular, exposições, oficinas, sessões de cinema, atividades infantis, música instrumental e ações de valorização dos saberes tradicionais.
Serviço
- Festival Pernambuco Meu País – Buíque
- Data: 19 a 23 de agosto
- Local: diferentes espaços públicos de Buíque, no Agreste de Pernambuco
- Entrada: gratuita