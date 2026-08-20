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Festival Pernambuco Meu País chega a Buíque com atrações especiais; confira a programação completa

Buíque recebe o Festival Pernambuco Meu País com atrações especiais; confira a programação completa e descubra tudo o que acontece no Agreste!

Por Eduarda Barreto Publicado em 20/08/2026 às 18:56
Seu Jorge
Seu Jorge - Juana Carvalho/Secult-PE

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A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País chega a Buíque, no Agreste pernambucano, entre os dias 19 e 23 de agosto.

A programação gratuita reúne música, cinema, circo, cultura popular, artes cênicas, formação e ações ligadas à identidade do território.

A expectativa é de que o evento atraia até 70 mil pessoas e movimente cerca de R$ 5 milhões na economia do município, beneficiando setores como turismo, comércio, serviços e produção cultural.

Programação valoriza cultura e território

Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secult-PE, Fundarpe e Empetur, em parceria com a Prefeitura de Buíque, o festival ocupa diferentes espaços públicos da cidade.

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A programação inclui atividades de formação, música instrumental, audiovisual, artes visuais, cultura alimentar, forró, economia criativa e manifestações populares. O evento também chega à Vila do Carneiro e ao Vale do Catimbau por meio da Caravana Pernambuco Meu País.

Shows no Pátio de Eventos São Sebastião

Uhgo/Divulgação
Léo da Budega - Uhgo/Divulgação

Os principais shows acontecem entre sexta-feira (21) e domingo (23), no Pátio de Eventos São Sebastião.

Na sexta, a programação começa com o Espetáculo Pernambuco Meu País, seguido por Assum Preto, Mari & Rayane, Eric Land e Rey Vaqueiro.

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No sábado, sobem ao palco Helder Vasconcelos e o Boi Marinho, Petrúcio Amorim, Juarez, Seu Jorge e Vítor Fernandes.

O encerramento, no domingo, fica por conta de Afoxé Oyá Alaxé, Léo da Bodega, Tribo de Jah, Maneva e Hungria.

Divulgação
Hungria Hip Hop - Divulgação

Cultura popular e atividades gratuitas

Além dos shows, o público poderá acompanhar cortejos de brincantes, espetáculos de circo e teatro, contação de histórias, cinema, exposições e apresentações de grupos de cultura popular.

Entre os destaques estão o País das Brincadeiras, o País do Cinema, o País das Culturas Populares, o País da Cultura Alimentar, o País das Matrizes do Forró e o País da Música.

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A programação também inclui atividades de formação, como oficinas e debates realizados no núcleo Forma PE, na ETE Jornalista Cyl Galindo.

Festival chega ao Vale do Catimbau

A programação descentralizada leva atividades para além do centro de Buíque. No sábado (22), a Vila do Carneiro recebe apresentações de Mateus e Katilinda, Cavalo Marinho Mestre Batista, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e En’cantos de Coco.

No domingo (23), é a vez do Vale do Catimbau, com apresentações de Mateus e Katilinda, Grupo Cultural Fulni-ô, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e Nika Macedo.

Confira os principais destaques

Divulgação
Vitor Fernandes - Divulgação

Palco Pernambuco Meu País – Pátio de Eventos São Sebastião

21 de agosto

  • 19h30 – Espetáculo Pernambuco Meu País
  • 20h30 – Assum Preto
  • 22h – Mari & Rayane
  • 23h30 – Eric Land
  • 1h10 – Rey Vaqueiro

22 de agosto

  • 19h30 – Helder Vasconcelos e o Boi Marinho
  • 20h40 – Petrúcio Amorim
  • 22h10 – Juarez
  • 23h40 – Seu Jorge
  • 1h20 – Vítor Fernandes

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23 de agosto

  • 18h30 – Afoxé Oyá Alaxé
  • 19h40 – Léo da Bodega
  • 21h10 – Tribo de Jah
  • 22h40 – Maneva
  • 0h20 – Hungria

A programação completa inclui ainda apresentações de grupos de cultura popular, exposições, oficinas, sessões de cinema, atividades infantis, música instrumental e ações de valorização dos saberes tradicionais.

Serviço

  • Festival Pernambuco Meu País – Buíque
  • Data: 19 a 23 de agosto
  • Local: diferentes espaços públicos de Buíque, no Agreste de Pernambuco
  • Entrada: gratuita

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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