Carnaval Boa Viagem 2027 anuncia shows de Jorge & Mateus, Thiaguinho, Safadão e mais
Consagrado como um dos eventos mais disputados do Carnaval, a festa acontece nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, na Avenida Boa Viagem
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Uma das festas mais tradicionais e disputadas do Carnaval de Pernambuco, o Carnaval Boa Viagem divulgou os detalhes da 8ª edição. O evento será realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, na Arena Boa Viagem, na Avenida Boa Viagem, no Recife.
Conhecida por reunir foliões pernambucanos e turistas, a festa aposta em uma programação multicultural, com nomes de diferentes gêneros da música brasileira, além de uma estrutura com serviços especiais para o público.
Programação do Carnaval Boa Viagem
O line-up reúne artistas que estão entre os nomes mais ouvidos atualmente e passa por diferentes ritmos, incluindo sertanejo, forró, pagode, axé e música eletrônica.
No domingo (7), sobem ao palco Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, João Gomes, Henry Freitas, Léo Foguete e Timbalada.
Na segunda-feira (8), a programação terá Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Zé Neto & Cristiano, Rey Vaqueiro e Thiaguinho.
Já na terça-feira (9), os shows ficam por conta de Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Dennis, Panda e Banda Eva.
Estrutura e serviços
Além das atrações musicais, o Carnaval Boa Viagem terá uma estrutura voltada para proporcionar uma experiência completa aos foliões. Entre os serviços anunciados estão open bar super premium, com opções que vão da água ao espumante, espaços de beleza e maquiagem, áreas de convivência e customização de abadás.
O evento também contará com uma praça de alimentação gourmet, com opções de lanchonetes e restaurantes disponíveis para compra.
Ingressos
Os ingressos são vendidos de forma limitada e custam R$ 780 por dia. As entradas estão disponíveis no site oficial do evento.
Mais informações sobre o Carnaval Boa Viagem podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da festa.
Confira a programação completa
Domingo (07/02): Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, João Gomes, Henry Freitas, Léo Foguete e Timbalada.
Segunda-feira (08/02): Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Zé Neto & Cristiano, Rey Vaqueiro e Thiaguinho.
Terça-feira (09/02): Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Dennis, Panda e Banda Eva.