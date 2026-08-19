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Cinema da Fundação recebe mostra gratuita dedicada a James Benning e Richard Linklater

O Recife recebe uma mostra gratuita dedicada a James Benning e Richard Linklater com a presença do cineasta Gabe Klinger no Cinema da Fundação.

Por Eduarda Barreto Publicado em 19/08/2026 às 18:02
Cineasta Gabe Klinger
Cineasta Gabe Klinger - Reprodução Instagram gabeklinger

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O Cinema da Fundação recebe, nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) de agosto, a Mostra Gabe Klinger, com uma programação gratuita dedicada a dois nomes importantes do cinema independente norte-americano: James Benning e Richard Linklater.

As sessões acontecem na sala Derby e contam com a presença do cineasta e roteirista brasileiro Gabe Klinger, responsável pela curadoria da seleção.

A programação também terá apresentações e debates com o curador do Cinema da Fundação, Ernesto Barros.

Programação reúne filmes de Linklater e Benning

A mostra começa na sexta-feira (21), às 20h40, com a exibição de “Slacker” (1990), de Richard Linklater. O longa acompanha diferentes personagens em Austin, no Texas, em uma narrativa marcada por encontros e diálogos entre jovens com comportamentos e interesses distintos.

A sessão de abertura terá a presença de Gabe Klinger e Ernesto Barros, que apresentarão o filme ao público.

Segundo Barros, a produção, realizada com orçamento modesto e marcada pelo uso de planos-sequências, tornou-se uma referência para uma geração de cineastas independentes. No sábado (22), a programação começa às 16h com uma sessão dupla dedicada a James Benning.

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Serão exibidos a versão restaurada de “The United States of America” (1975), registro de uma viagem pelo país com a câmera posicionada no banco traseiro de um carro, e “Two Moons” (2022), filme que registra duas luas no céu da Califórnia. A sessão terá apresentação de Gabe Klinger e Ernesto Barros.

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Na sequência, às 17h25, será exibido “Double Play: James Benning e Richard Linklater” (2013), documentário dirigido por Klinger que investiga as relações criativas entre os dois cineastas. Após a sessão, haverá debate com a participação do diretor e mediação de Ernesto Barros.

Quem é Gabe Klinger

Cineasta e roteirista brasileiro, Gabe Klinger dirigiu os longas “Porto” (2016), “Double Play” (2013) e “Isabel” (2026).

Ao longo da carreira, recebeu prêmios em festivais internacionais, incluindo Melhor Documentário sobre Cinema no Festival de Veneza, Melhor Diretor no Festival Internacional de Cinema de Santiago e Melhor Roteiro no Festival Internacional de Mons, na Bélgica.

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Seus trabalhos já foram exibidos em festivais e instituições como SXSW, International Film Festival Rotterdam, BFI London, Viennale, TIFF Lightbox e Centre Pompidou.

Em 2026, Klinger apresentou “Isabel” na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). Depois, o filme passou por festivais como FICCI Cartagena, BJIFF, BAFICI e Sydney Film Festival.

Serviço

  • Mostra Gabe Klinger no Cinema da Fundação/Derby
  • Data: 21 e 22 de agosto de 2026
  • Local: Cinema da Fundação/Derby
  • Entrada: gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria da sala Derby, por ordem de chegada e sujeita à lotação.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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