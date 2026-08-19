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André Farias reúne empresários no Porte à Mesa com palestra de Edgard Corona no Recife

Evento idealizado pelo empresário pernambucano estreou em no estado com palestra e jantar que reuniu empreendedores no Instituto Ricardo Brennand.

Por Daniela de Sá Publicado em 19/08/2026 às 8:05
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand.
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira

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O cenário do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife, recebeu, na última segunda-feira (17), a primeira edição do Porte à Mesa em Pernambuco.

Promovido pelo Porte Group, liderado pelo empresário André Farias, o encontro reuniu empresários e lideranças do setor corporativo pernambucano em uma noite dedicada à conexão, negócios e resgate de tradições.

Inédito no estado, o evento foi criado com a proposta de aproximar líderes empresariais em um ambiente que alia conteúdo, gastronomia e tradição.

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A programação teve início ao som da orquestra da Produtora Bravo, que marcou a abertura da noite, realizada no salão do Instituto Ricardo Brennand.

Um dos principais momentos da programação foi a palestra de Edgard Corona, CEO e fundador do Grupo Smart Fit, maior rede de academias da América Latina.

O empresário compartilhou sua trajetória e experiências no mundo dos negócios com os convidados.

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A escolha do executivo para esta primeira edição pernambucana foi destacada por André Farias.

“Sempre buscamos trazer conteúdos de pessoas que fazem a diferença no Brasil. Edgard lidera o setor de wellness no país, sendo o fundador da Smart Fit e Bio Ritmo. Não poderia realizar um jantar assim sem trazer alguém da grandeza do Edgard”, afirmou o idealizador do Porte.

O conceito de tradição também esteve presente nos detalhes da noite. As louças utilizadas no jantar foram fornecidas pela The Next Table, sob comando da CEO Marthina Brandt.

A coleção escolhida, batizada de Império, traz detalhes em ouro e um selo inspirado na Princesa Isabel, reforçando a proposta de resgatar referências históricas para a experiência.

A escolha de Pernambuco para receber o lançamento da coleção fora de São Paulo também teve significado especial para Marthina.

“Ao pensar em um lançamento fora de São Paulo, não pude deixar de escolher Pernambuco. A história da tradição e império está muito ligada a esse lugar, que foi o primeiro polo econômico forte do Brasil. A coleção Império reflete isso, e ainda tenho amigos queridos aqui”, celebrou.

Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira
Foto: Lucas Moreira
Porte à Mesa promove conexões empresariais durante jantar com Edgard Corona no Instituto Ricardo Brennand. - Foto: Lucas Moreira

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Daniela de Sá

dvirginio@ne10.com.br

Jornalista especialista em entretenimento, abordando temas como cultura, moda, saúde, astrologia, bem-estar, cinema, televisão e música.