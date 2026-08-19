André Farias reúne empresários no Porte à Mesa com palestra de Edgard Corona no Recife

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artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O cenário do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife, recebeu, na última segunda-feira (17), a primeira edição do Porte à Mesa em Pernambuco.
Promovido pelo Porte Group, liderado pelo empresário André Farias, o encontro reuniu empresários e lideranças do setor corporativo pernambucano em uma noite dedicada à conexão, negócios e resgate de tradições.
Inédito no estado, o evento foi criado com a proposta de aproximar líderes empresariais em um ambiente que alia conteúdo, gastronomia e tradição.
A escolha do executivo para esta primeira edição pernambucana foi destacada por André Farias.
“Sempre buscamos trazer conteúdos de pessoas que fazem a diferença no Brasil. Edgard lidera o setor de wellness no país, sendo o fundador da Smart Fit e Bio Ritmo. Não poderia realizar um jantar assim sem trazer alguém da grandeza do Edgard”, afirmou o idealizador do Porte.
O conceito de tradição também esteve presente nos detalhes da noite. As louças utilizadas no jantar foram fornecidas pela The Next Table, sob comando da CEO Marthina Brandt.
A coleção escolhida, batizada de Império, traz detalhes em ouro e um selo inspirado na Princesa Isabel, reforçando a proposta de resgatar referências históricas para a experiência.
A escolha de Pernambuco para receber o lançamento da coleção fora de São Paulo também teve significado especial para Marthina.
“Ao pensar em um lançamento fora de São Paulo, não pude deixar de escolher Pernambuco. A história da tradição e império está muito ligada a esse lugar, que foi o primeiro polo econômico forte do Brasil. A coleção Império reflete isso, e ainda tenho amigos queridos aqui”, celebrou.