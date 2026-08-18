Moura Dubeux movimenta Novo Cais com inauguração da Casa MD e chegada do Borsoi Café
Novo endereço reúne apartamentos decorados, maquetes e atendimento especializado, além de apostar na gastronomia como parte da experiência.
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A Moura Dubeux inaugura nesta terça-feira (18) a Casa MD, novo espaço de atendimento e experiência da construtora no Recife.
Instalado no Novo Cais, um dos novos polos de desenvolvimento da cidade, o endereço reúne apartamentos decorados, maquetes e atendimento especializado, além de uma operação gastronômica do Borsoi Café, que será aberta ao público a partir do dia 27 de agosto.
Pensada para aproximar os clientes dos empreendimentos e das diferentes possibilidades de investimento imobiliário oferecidas pela Moura Dubeux, a Casa MD apresenta projetos que representam três linhas da construtora: Beach Class, Infinity e Stay.
“Esse sonho, depois de tantos anos, de uma boa forma, aqui, é coisa dessa maneira. Eu acho que a gente fica muito satisfeita e realizada de estar inaugurando a Casa Moura Dubeux aqui. A gente já tem uma no RioMar, mas essa é especial porque ela está, de fato, no complexo do Novo Cais", destacou Eduarda Dubeux, diretora comercial, marketing e CX da Moura Dubeux.
Ela completa: "Um complexo que já é realidade porque já tem empreendimentos entregues no Mirante e o Parque do Cais e não tinha lugar melhor para o cliente que queira adquirir imóveis nesse complexo vir aqui, porque ele, de fato, sente a localização na prática. Então, para a gente, é um motivo de muito orgulho”.
Entre os destaques do espaço estão o Beach Class Manguinhos, empreendimento pé na areia localizado na Praia de Carneiros, com unidades de 44 a 230 m², e o Infinity Novo Cais, que representa a última oportunidade de aquisição dentro do projeto Novo Cais, com unidades de 34 a 37 m².
A Casa MD também apresenta a linha Stay, voltada para diferentes possibilidades de uso, como moradia, trabalho e investimento.
O modelo apresentado no espaço é o Stay Novo Cais, que integra o conjunto de soluções do bairro planejado.
Além da experiência voltada ao mercado imobiliário, a Casa MD aposta na gastronomia como parte da proposta do novo endereço.
A partir de 27 de agosto, o espaço passa a receber uma operação do Borsoi Café, que estará aberta ao público e amplia a proposta de integrar negócios, convivência e estilo de vida no local.
"É um bairro que está crescendo, está sendo construído. Fica numa área maravilhosa aqui de Recife. E eu acho que o Borsoi veio para completar esse empreendimento aqui, que é maravilhoso. Trazendo nossos cafezinhos, nossas comidinhas", afirma Paloma Amorim, fundadora da cafeteria.
A inauguração marca mais um movimento de ocupação do Novo Cais, região que vem ganhando novos empreendimentos e propostas de gastronomia, serviços e negócios no Recife.
Para a Moura Dubeux, a Casa MD funciona como uma extensão da experiência de compra, reunindo em um mesmo endereço atendimento, arquitetura, investimentos e gastronomia.
"Foi uma condição também para a Casa MD ter um espaço que às vezes entregasse algo a mais, não só para os clientes como também para a cidade. Por isso a ideia da parceria com o Borsoi", comemora Eduarda.
Serviço
Casa MD — Novo Cais
- Segunda-feira: 12h às 19h
- Terça a sexta-feira: 9h às 19h
- Sábados e domingos: 9h às 16h
Borsoi Café: abertura ao público em 27 de agosto.