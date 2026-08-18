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Loja no RioMar Recife celebra 3 anos com festa aberta ao público nesta quinta (20)

Loja do RioMar Recife comemora 3 anos com uma festa especial e aberta ao público, confira a programação e aproveite as atrações gratuitas!

Por Eduarda Barreto Publicado em 18/08/2026 às 15:40
Espaço 46, Shopping RioMar Recife
Espaço 46, Shopping RioMar Recife - Divulgação

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O Espaço 46, galeria de lojas localizada no Piso L2 do RioMar Recife, comemora três anos de funcionamento com uma programação especial aberta ao público.

A celebração acontece no dia 20 de agosto, das 17h às 21h, reunindo as 17 marcas pernambucanas que integram o espaço em uma tarde com música, ativações, experiências e serviços gratuitos.

Criado em 2023 pela empresária recifense Karol Arruda, o projeto surgiu com a proposta de reunir marcas independentes em um mesmo endereço, facilitando o acesso de pequenos negócios ao varejo de shopping.

Atualmente, a galeria reúne empreendimentos dos segmentos de moda, beleza, semijoias, óptica e fitness.

Espaço valoriza marcas independentes de Pernambuco

Mais do que comemorar três anos de atividade, a programação marca a consolidação de um modelo de varejo colaborativo que funciona como uma porta de entrada para empreendedoras pernambucanas no mercado de shopping centers.

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A iniciativa, que começou de forma mais enxuta, ganhou espaço ao longo dos anos e também contribuiu para ampliar a atuação de Karol Arruda no cenário da moda e do empreendedorismo em Pernambuco.

Divulgação
Karol Arruda - Divulgação

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A empresária já participou de eventos do Sebrae, incluindo a Feira do Empreendedor, compartilhando sua experiência com pessoas interessadas em abrir ou fortalecer seus próprios negócios.

O formato de reunir diferentes marcas independentes em um mesmo espaço é mais comum em grandes centros da região Sudeste, especialmente em São Paulo, e encontra no Espaço 46 uma adaptação ao mercado pernambucano.

Festa terá experiências gratuitas

Durante a comemoração, o Espaço 46 será transformado em um circuito de experiências para o público. A programação contará com bolo, doces, maquiagem, café, música e ativações de marcas parceiras.

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Entre as atrações estão:

  • Doces e bolo comemorativo assinados por Cássia Pereira;
  • Maquiagem gratuita com Boca Rosa, em parceria com a Makeshop;
  • Café oferecido pelo Café Mutato;
  • Cobertura fotográfica da plataforma Tira Uma Foto Minha;
  • DJ e buffet durante o evento;
  • Ativações de marcas convidadas, com experiências, degustações e brindes;
  • Campanhas e condições especiais nas lojas da galeria.

Serviço

  • Aniversário de 3 anos do Espaço 46
  • Data: 20 de agosto (quinta-feira)
  • Horário: das 17h às 21h
  • Local: Espaço 46 — RioMar Recife, Piso L2
  • Entrada: gratuita e aberta ao público.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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