Loja no RioMar Recife celebra 3 anos com festa aberta ao público nesta quinta (20)
Loja do RioMar Recife comemora 3 anos com uma festa especial e aberta ao público, confira a programação e aproveite as atrações gratuitas!
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O Espaço 46, galeria de lojas localizada no Piso L2 do RioMar Recife, comemora três anos de funcionamento com uma programação especial aberta ao público.
A celebração acontece no dia 20 de agosto, das 17h às 21h, reunindo as 17 marcas pernambucanas que integram o espaço em uma tarde com música, ativações, experiências e serviços gratuitos.
Criado em 2023 pela empresária recifense Karol Arruda, o projeto surgiu com a proposta de reunir marcas independentes em um mesmo endereço, facilitando o acesso de pequenos negócios ao varejo de shopping.
Atualmente, a galeria reúne empreendimentos dos segmentos de moda, beleza, semijoias, óptica e fitness.
Espaço valoriza marcas independentes de Pernambuco
Mais do que comemorar três anos de atividade, a programação marca a consolidação de um modelo de varejo colaborativo que funciona como uma porta de entrada para empreendedoras pernambucanas no mercado de shopping centers.
A iniciativa, que começou de forma mais enxuta, ganhou espaço ao longo dos anos e também contribuiu para ampliar a atuação de Karol Arruda no cenário da moda e do empreendedorismo em Pernambuco.
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A empresária já participou de eventos do Sebrae, incluindo a Feira do Empreendedor, compartilhando sua experiência com pessoas interessadas em abrir ou fortalecer seus próprios negócios.
O formato de reunir diferentes marcas independentes em um mesmo espaço é mais comum em grandes centros da região Sudeste, especialmente em São Paulo, e encontra no Espaço 46 uma adaptação ao mercado pernambucano.
Festa terá experiências gratuitas
Durante a comemoração, o Espaço 46 será transformado em um circuito de experiências para o público. A programação contará com bolo, doces, maquiagem, café, música e ativações de marcas parceiras.
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Entre as atrações estão:
- Doces e bolo comemorativo assinados por Cássia Pereira;
- Maquiagem gratuita com Boca Rosa, em parceria com a Makeshop;
- Café oferecido pelo Café Mutato;
- Cobertura fotográfica da plataforma Tira Uma Foto Minha;
- DJ e buffet durante o evento;
- Ativações de marcas convidadas, com experiências, degustações e brindes;
- Campanhas e condições especiais nas lojas da galeria.
Serviço
- Aniversário de 3 anos do Espaço 46
- Data: 20 de agosto (quinta-feira)
- Horário: das 17h às 21h
- Local: Espaço 46 — RioMar Recife, Piso L2
- Entrada: gratuita e aberta ao público.