Loja no RioMar Recife celebra 3 anos com festa aberta ao público nesta quinta (20)

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Loja do RioMar Recife comemora 3 anos com uma festa especial e aberta ao público, confira a programação e aproveite as atrações gratuitas!

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O Espaço 46, galeria de lojas localizada no Piso L2 do RioMar Recife, comemora três anos de funcionamento com uma programação especial aberta ao público.

A celebração acontece no dia 20 de agosto, das 17h às 21h, reunindo as 17 marcas pernambucanas que integram o espaço em uma tarde com música, ativações, experiências e serviços gratuitos.

Criado em 2023 pela empresária recifense Karol Arruda, o projeto surgiu com a proposta de reunir marcas independentes em um mesmo endereço, facilitando o acesso de pequenos negócios ao varejo de shopping.

Atualmente, a galeria reúne empreendimentos dos segmentos de moda, beleza, semijoias, óptica e fitness.

Espaço valoriza marcas independentes de Pernambuco

Mais do que comemorar três anos de atividade, a programação marca a consolidação de um modelo de varejo colaborativo que funciona como uma porta de entrada para empreendedoras pernambucanas no mercado de shopping centers.

A iniciativa, que começou de forma mais enxuta, ganhou espaço ao longo dos anos e também contribuiu para ampliar a atuação de Karol Arruda no cenário da moda e do empreendedorismo em Pernambuco.

Karol Arruda - Divulgação

A empresária já participou de eventos do Sebrae, incluindo a Feira do Empreendedor, compartilhando sua experiência com pessoas interessadas em abrir ou fortalecer seus próprios negócios.

O formato de reunir diferentes marcas independentes em um mesmo espaço é mais comum em grandes centros da região Sudeste, especialmente em São Paulo, e encontra no Espaço 46 uma adaptação ao mercado pernambucano.

Festa terá experiências gratuitas

Durante a comemoração, o Espaço 46 será transformado em um circuito de experiências para o público. A programação contará com bolo, doces, maquiagem, café, música e ativações de marcas parceiras.

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Entre as atrações estão:

Doces e bolo comemorativo assinados por Cássia Pereira;

Maquiagem gratuita com Boca Rosa, em parceria com a Makeshop;

Café oferecido pelo Café Mutato;

Cobertura fotográfica da plataforma Tira Uma Foto Minha;

DJ e buffet durante o evento;

Ativações de marcas convidadas, com experiências, degustações e brindes;

Campanhas e condições especiais nas lojas da galeria.

Serviço