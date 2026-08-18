Elas com Elas reúne grandes nomes do brega em novo audiovisual neste domingo (23)

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Projeto Elas com Elas reúne grandes nomes do brega em audiovisual, com participações de cantoras da Calcinha Preta, Marília Tavares e Grazi Almeida!

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Após o sucesso da edição junina, que reuniu um grande público em Caruaru e alcançou milhões de visualizações no YouTube, o projeto “Elas com Elas” prepara uma nova gravação audiovisual.

Desta vez, o encontro será realizado no Pátio de Santa Terezinha, em Cavaleiro, neste domingo (23), com entrada gratuita, palco 360° e uma estrutura especial para receber o público a partir das 15h.

Projeto reúne vozes femininas do brega

A nova edição contará com algumas das principais representantes femininas do brega nordestino. Participam Priscila Senna, Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana.

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A proposta é celebrar a força e a diversidade das mulheres na música, destacando o protagonismo feminino em um dos gêneros mais populares do Nordeste.

Participações especiais ampliam encontro musical

O audiovisual também terá participações especiais de Marília Tavares, Grazi Almeida, Mika Rodrigues e Ohara Ravick. As duas últimas são vocalistas da banda Calcinha Preta.

A presença das convidadas amplia o encontro entre diferentes gerações e estilos da música romântica, reforçando a diversidade da nova edição.

Gravação terá palco 360°

Com uma produção de grande porte, o projeto aposta em um formato pensado para aproximar as artistas do público. O palco 360° será um dos destaques da estrutura preparada para a gravação.

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A expectativa é transformar o Pátio de Santa Terezinha em um grande palco para celebrar o brega e dar continuidade à trajetória do “Elas com Elas”, que vem se consolidando como uma vitrine para o protagonismo feminino na música nordestina.