Elas com Elas reúne grandes nomes do brega em novo audiovisual neste domingo (23)
Projeto Elas com Elas reúne grandes nomes do brega em audiovisual, com participações de cantoras da Calcinha Preta, Marília Tavares e Grazi Almeida!
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Após o sucesso da edição junina, que reuniu um grande público em Caruaru e alcançou milhões de visualizações no YouTube, o projeto “Elas com Elas” prepara uma nova gravação audiovisual.
Desta vez, o encontro será realizado no Pátio de Santa Terezinha, em Cavaleiro, neste domingo (23), com entrada gratuita, palco 360° e uma estrutura especial para receber o público a partir das 15h.
Projeto reúne vozes femininas do brega
A nova edição contará com algumas das principais representantes femininas do brega nordestino. Participam Priscila Senna, Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana.
A proposta é celebrar a força e a diversidade das mulheres na música, destacando o protagonismo feminino em um dos gêneros mais populares do Nordeste.
Participações especiais ampliam encontro musical
O audiovisual também terá participações especiais de Marília Tavares, Grazi Almeida, Mika Rodrigues e Ohara Ravick. As duas últimas são vocalistas da banda Calcinha Preta.
A presença das convidadas amplia o encontro entre diferentes gerações e estilos da música romântica, reforçando a diversidade da nova edição.
Gravação terá palco 360°
Com uma produção de grande porte, o projeto aposta em um formato pensado para aproximar as artistas do público. O palco 360° será um dos destaques da estrutura preparada para a gravação.
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A expectativa é transformar o Pátio de Santa Terezinha em um grande palco para celebrar o brega e dar continuidade à trajetória do “Elas com Elas”, que vem se consolidando como uma vitrine para o protagonismo feminino na música nordestina.