Show "As Amazônias" reúne Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos no Recife

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Encontro de vozes do Norte do Brasil celebra a diversidade da Amazônia com música e imagem na CAIXA Cultural Recife! Confira como comprar ingressos.

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Três artistas de diferentes estados da Amazônia brasileira se encontram no palco da CAIXA Cultural Recife para apresentar o espetáculo “As Amazônias”.

A temporada acontece nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto, sempre às 19h30, com participação de Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP).

A apresentação combina música, artes visuais e tecnologia para criar uma experiência audiovisual marcada pela diversidade cultural da região Norte.

Show reúne diferentes ritmos e tradições amazônicas

Patrícia Bastos (AP), Djuena Tikuna (AM) e Aíla (PA) - Lorena Fadul/Divulgação

Cada artista leva para o palco referências de seu território. Patrícia Bastos apresenta ritmos tradicionais do Amapá, como o marabaixo e o batuque do Curiaú.

Djuena Tikuna valoriza os cantos em sua língua originária, enquanto Aíla representa a produção contemporânea do Pará, transitando por gêneros como carimbó, brega e zouk love.

O espetáculo aproxima tradições indígenas, matrizes afro-amazônicas e diferentes vertentes da música contemporânea produzida na região, conectando sons, imagens, idiomas e trajetórias.

Aíla ministra oficina gratuita

Além dos shows, Aíla comandará uma oficina gratuita no dia 29 de agosto, das 11h às 13h. Voltada para artistas independentes, músicos, produtores culturais, estudantes, pesquisadores e interessados no mercado criativo, a atividade terá como tema “Estratégias para Artistas Independentes: Música e Mercado”.

A partir de sua experiência profissional, a cantora, compositora e diretora artística compartilhará caminhos e estratégias para quem atua de forma independente na música contemporânea e autoral.

Conheça as artistas

Patrícia Bastos é cantora e compositora do Amapá e uma das principais vozes da música amazônica. Indicada ao Grammy Latino em 2017, sua trajetória é marcada pela valorização das sonoridades e narrativas de seu estado.

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Aíla é cantora, diretora artística e pesquisadora musical do Pará. Seu trabalho transita pelo pop paraense, pela música latina e por canções de caráter “artivista”. Ela também é criadora e diretora artística de “As Amazônias”.

Djuena Tikuna, do Amazonas, leva ao espetáculo a força dos povos originários. Suas composições são cantadas integralmente na língua Tikuna, utilizando a música como instrumento de memória, identidade e resistência.

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