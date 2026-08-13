Show "As Amazônias" reúne Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos no Recife
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Três artistas de diferentes estados da Amazônia brasileira se encontram no palco da CAIXA Cultural Recife para apresentar o espetáculo “As Amazônias”.
A temporada acontece nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto, sempre às 19h30, com participação de Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP).
A apresentação combina música, artes visuais e tecnologia para criar uma experiência audiovisual marcada pela diversidade cultural da região Norte.
Show reúne diferentes ritmos e tradições amazônicas
Cada artista leva para o palco referências de seu território. Patrícia Bastos apresenta ritmos tradicionais do Amapá, como o marabaixo e o batuque do Curiaú.
Djuena Tikuna valoriza os cantos em sua língua originária, enquanto Aíla representa a produção contemporânea do Pará, transitando por gêneros como carimbó, brega e zouk love.
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O espetáculo aproxima tradições indígenas, matrizes afro-amazônicas e diferentes vertentes da música contemporânea produzida na região, conectando sons, imagens, idiomas e trajetórias.
Aíla ministra oficina gratuita
Além dos shows, Aíla comandará uma oficina gratuita no dia 29 de agosto, das 11h às 13h. Voltada para artistas independentes, músicos, produtores culturais, estudantes, pesquisadores e interessados no mercado criativo, a atividade terá como tema “Estratégias para Artistas Independentes: Música e Mercado”.
A partir de sua experiência profissional, a cantora, compositora e diretora artística compartilhará caminhos e estratégias para quem atua de forma independente na música contemporânea e autoral.
Conheça as artistas
Patrícia Bastos é cantora e compositora do Amapá e uma das principais vozes da música amazônica. Indicada ao Grammy Latino em 2017, sua trajetória é marcada pela valorização das sonoridades e narrativas de seu estado.
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Aíla é cantora, diretora artística e pesquisadora musical do Pará. Seu trabalho transita pelo pop paraense, pela música latina e por canções de caráter “artivista”. Ela também é criadora e diretora artística de “As Amazônias”.
Djuena Tikuna, do Amazonas, leva ao espetáculo a força dos povos originários. Suas composições são cantadas integralmente na língua Tikuna, utilizando a música como instrumento de memória, identidade e resistência.
Serviço
- As Amazônias — com Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos
- Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
- Datas: 21, 22, 28 e 29 de agosto de 2026
- Horário: 19h30
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
- Vendas: a partir de 14 de agosto, às 12h, pela bilheteria virtual disponível no site da CAIXA Cultural
- Acessibilidade: Libras aos sábados
- Informações: @caixaculturalrecife
- Patrocínio: CAIXA