Projeto para crianças do Agreste de Pernambuco chega ao Sertão da Paraíba

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Projeto que incentiva a criatividade das crianças chega à Paraíba com oficina gratuita neste sábado (15), no Centro Cultural Banco do Nordeste!

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O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), em Sousa, na Paraíba, recebe no próximo sábado (15), às 17h, a oficina gratuita “Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade”, voltada para crianças a partir de 8 anos.

A atividade é idealizada pela artista visual e arte-educadora pernambucana Ewa Amor e busca estimular a criatividade, o protagonismo infantil e o sentimento de pertencimento por meio da arte.

A iniciativa integra um projeto aprovado pelo Banco do Nordeste no Edital de Ocupação Artística, voltado à circulação de ações pelos equipamentos culturais da instituição.

Crianças vão criar autorretratos inspirados na cultura nordestina

Durante a oficina, os participantes serão convidados a desenvolver autorretratos em pintura, utilizando símbolos e referências da cultura nordestina.

A proposta é criar um espaço de expressão livre, no qual cada criança possa explorar sua identidade de maneira criativa e lúdica, sem deixar de lado a relação com a cultura coletiva.

A atividade começa com uma contação de histórias sobre o Nordeste, seguida de dinâmicas voltadas ao desenvolvimento artístico e da imaginação. Ao final, cada participante produzirá uma pintura em tela com tinta guache e poderá levar o autorretrato para casa.

Segundo Ewa Amor, a proposta também busca aproximar o público infantil da produção cultural regional. “Ocupar esses espaços significa democratizar a arte, reforçando a ligação vital com o território e as memórias nele construídas, através da criatividade.”

A artista destaca ainda a importância de oferecer às crianças experiências que estimulem a autenticidade e a autoexpressão, além de contribuir para a formação de novos públicos para os equipamentos culturais.

Oficina já passou pelo São João de Caruaru

“Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade” já foi realizada durante o São João de Caruaru, em Pernambuco, onde teve boa procura e repercussão entre o público.

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Em Sousa, a oficina terá duração aproximada de duas a duas horas e meia e contará com acompanhamento da arte-educadora durante todo o processo.

As inscrições são gratuitas e serão feitas presencialmente no local, mas as vagas são limitadas a 20 participantes. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

Quem é Ewa Amor?

Oficina Raizes E Sonhos - Divulgação

Natural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Ewa Amor é artista visual, designer, fotógrafa, arte-educadora e produtora cultural. Seu trabalho reúne artes visuais, audiovisual e educação.

Ela é idealizadora e ilustradora do projeto de quadrinhos Felizmina e Minos, que também conta com animações e tirinhas e reúne mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.

A artista também dirigiu e produziu o filme de nanometragem Mousse, vencedor da 8ª edição do Festival Brasileiro de Nanometragem e selecionado para festivais na França e em Portugal.

Desde 2024, Ewa atua como arte-educadora no Projeto Faz Art, da Prefeitura de Garanhuns. Também já ministrou oficinas no São João de Caruaru, no Festival de Inverno de Garanhuns e na Mostra Inhumas de Cinema. Em 2026, trabalhou como professora de desenho para crianças no Senac Pernambuco.

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