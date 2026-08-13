fechar
Agenda | Notícia

Projeto para crianças do Agreste de Pernambuco chega ao Sertão da Paraíba

Projeto que incentiva a criatividade das crianças chega à Paraíba com oficina gratuita neste sábado (15), no Centro Cultural Banco do Nordeste!

Por Eduarda Barreto Publicado em 13/08/2026 às 18:13
Oficina Raizes E Sonhos
Oficina Raizes E Sonhos - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), em Sousa, na Paraíba, recebe no próximo sábado (15), às 17h, a oficina gratuita “Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade”, voltada para crianças a partir de 8 anos.

A atividade é idealizada pela artista visual e arte-educadora pernambucana Ewa Amor e busca estimular a criatividade, o protagonismo infantil e o sentimento de pertencimento por meio da arte.

A iniciativa integra um projeto aprovado pelo Banco do Nordeste no Edital de Ocupação Artística, voltado à circulação de ações pelos equipamentos culturais da instituição.

Crianças vão criar autorretratos inspirados na cultura nordestina

Durante a oficina, os participantes serão convidados a desenvolver autorretratos em pintura, utilizando símbolos e referências da cultura nordestina.

Leia Também

A proposta é criar um espaço de expressão livre, no qual cada criança possa explorar sua identidade de maneira criativa e lúdica, sem deixar de lado a relação com a cultura coletiva.

A atividade começa com uma contação de histórias sobre o Nordeste, seguida de dinâmicas voltadas ao desenvolvimento artístico e da imaginação. Ao final, cada participante produzirá uma pintura em tela com tinta guache e poderá levar o autorretrato para casa.

Segundo Ewa Amor, a proposta também busca aproximar o público infantil da produção cultural regional. “Ocupar esses espaços significa democratizar a arte, reforçando a ligação vital com o território e as memórias nele construídas, através da criatividade.”

A artista destaca ainda a importância de oferecer às crianças experiências que estimulem a autenticidade e a autoexpressão, além de contribuir para a formação de novos públicos para os equipamentos culturais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Oficina já passou pelo São João de Caruaru

“Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade” já foi realizada durante o São João de Caruaru, em Pernambuco, onde teve boa procura e repercussão entre o público.

LEIA TAMBÉM: Teatro do Parque recebe estreia de "Acaso Casa", com Almério e Mariene de Castro

Em Sousa, a oficina terá duração aproximada de duas a duas horas e meia e contará com acompanhamento da arte-educadora durante todo o processo.

As inscrições são gratuitas e serão feitas presencialmente no local, mas as vagas são limitadas a 20 participantes. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

Quem é Ewa Amor?

Divulgação
Oficina Raizes E Sonhos - Divulgação

Natural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Ewa Amor é artista visual, designer, fotógrafa, arte-educadora e produtora cultural. Seu trabalho reúne artes visuais, audiovisual e educação.

Ela é idealizadora e ilustradora do projeto de quadrinhos Felizmina e Minos, que também conta com animações e tirinhas e reúne mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.

A artista também dirigiu e produziu o filme de nanometragem Mousse, vencedor da 8ª edição do Festival Brasileiro de Nanometragem e selecionado para festivais na França e em Portugal.

Leia Também

Desde 2024, Ewa atua como arte-educadora no Projeto Faz Art, da Prefeitura de Garanhuns. Também já ministrou oficinas no São João de Caruaru, no Festival de Inverno de Garanhuns e na Mostra Inhumas de Cinema. Em 2026, trabalhou como professora de desenho para crianças no Senac Pernambuco.

Serviço

  • Oficina “Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade”
  • Data: 15 de agosto de 2026
  • Horário: 17h
  • Local: Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), Sousa (PB)
  • Público: crianças a partir de 8 anos
  • Inscrições: gratuitas, realizadas no local
  • Vagas: 20
  • Educadora: Ewa Amor
  • Informações: (87) 99919-0748
  • Instagram: @ewaarteamor e @felizminaeminos

Leia também

Livro infantil leva crianças a uma viagem pelos patrimônios de Pernambuco
CULTURA PERNAMBUCANA

Livro infantil leva crianças a uma viagem pelos patrimônios de Pernambuco
"Tem uma alma na música do Nordeste que é diferente", diz CEO da Sony Music
MÚSICA

"Tem uma alma na música do Nordeste que é diferente", diz CEO da Sony Music

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

Siga Eduarda Barreto