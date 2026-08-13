Projeto para crianças do Agreste de Pernambuco chega ao Sertão da Paraíba
Projeto que incentiva a criatividade das crianças chega à Paraíba com oficina gratuita neste sábado (15), no Centro Cultural Banco do Nordeste!
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O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), em Sousa, na Paraíba, recebe no próximo sábado (15), às 17h, a oficina gratuita “Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade”, voltada para crianças a partir de 8 anos.
A atividade é idealizada pela artista visual e arte-educadora pernambucana Ewa Amor e busca estimular a criatividade, o protagonismo infantil e o sentimento de pertencimento por meio da arte.
A iniciativa integra um projeto aprovado pelo Banco do Nordeste no Edital de Ocupação Artística, voltado à circulação de ações pelos equipamentos culturais da instituição.
Crianças vão criar autorretratos inspirados na cultura nordestina
Durante a oficina, os participantes serão convidados a desenvolver autorretratos em pintura, utilizando símbolos e referências da cultura nordestina.
A proposta é criar um espaço de expressão livre, no qual cada criança possa explorar sua identidade de maneira criativa e lúdica, sem deixar de lado a relação com a cultura coletiva.
A atividade começa com uma contação de histórias sobre o Nordeste, seguida de dinâmicas voltadas ao desenvolvimento artístico e da imaginação. Ao final, cada participante produzirá uma pintura em tela com tinta guache e poderá levar o autorretrato para casa.
Segundo Ewa Amor, a proposta também busca aproximar o público infantil da produção cultural regional. “Ocupar esses espaços significa democratizar a arte, reforçando a ligação vital com o território e as memórias nele construídas, através da criatividade.”
A artista destaca ainda a importância de oferecer às crianças experiências que estimulem a autenticidade e a autoexpressão, além de contribuir para a formação de novos públicos para os equipamentos culturais.
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Oficina já passou pelo São João de Caruaru
“Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade” já foi realizada durante o São João de Caruaru, em Pernambuco, onde teve boa procura e repercussão entre o público.
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Em Sousa, a oficina terá duração aproximada de duas a duas horas e meia e contará com acompanhamento da arte-educadora durante todo o processo.
As inscrições são gratuitas e serão feitas presencialmente no local, mas as vagas são limitadas a 20 participantes. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável.
Quem é Ewa Amor?
Natural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Ewa Amor é artista visual, designer, fotógrafa, arte-educadora e produtora cultural. Seu trabalho reúne artes visuais, audiovisual e educação.
Ela é idealizadora e ilustradora do projeto de quadrinhos Felizmina e Minos, que também conta com animações e tirinhas e reúne mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.
A artista também dirigiu e produziu o filme de nanometragem Mousse, vencedor da 8ª edição do Festival Brasileiro de Nanometragem e selecionado para festivais na França e em Portugal.
Desde 2024, Ewa atua como arte-educadora no Projeto Faz Art, da Prefeitura de Garanhuns. Também já ministrou oficinas no São João de Caruaru, no Festival de Inverno de Garanhuns e na Mostra Inhumas de Cinema. Em 2026, trabalhou como professora de desenho para crianças no Senac Pernambuco.
Serviço
- Oficina “Raízes e Sonhos: Brincando com Minha Identidade”
- Data: 15 de agosto de 2026
- Horário: 17h
- Local: Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), Sousa (PB)
- Público: crianças a partir de 8 anos
- Inscrições: gratuitas, realizadas no local
- Vagas: 20
- Educadora: Ewa Amor
- Informações: (87) 99919-0748
- Instagram: @ewaarteamor e @felizminaeminos