"KAMYTÁ": Christal Galeria recebe exposição inédita de Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó

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Mostra reúne trabalhos inéditos dos artistas indígenas e apresenta ao público o resultado de uma residência artística na Costa dos Corais.

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A Christal Galeria, no Pina, abriu as portas na noite desta quinta-feira (13) para a inauguração de “KAMYTÁ”, exposição que reúne obras inéditas dos artistas indígenas Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó, com texto curatorial de Denilson Baniwa.

A noite contou com a presença de Ziel, que conduziu uma visita mediada pelo espaço e apresentou ao público detalhes do processo de criação dos trabalhos.

A mostra nasceu de uma residência artística realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, entre Alagoas e Pernambuco, e reúne pinturas rituais, fotoperformances e obras que dialogam com espiritualidade, memória ancestral, território e emergência climática.

Durante a abertura, Ziel destacou o caráter colaborativo do projeto ao lado de Olinda. “A exposição com o Kamytá é resultado de um grande processo colaborativo entre eu e Olinda Tupinambá. A gente, enquanto artistas indígenas, mesmo com trajetórias diferentes, trabalha e tem pesquisas que nos aproximam”, afirmou.

A fotógrafa Lila Rodrigues, que acompanhou o projeto desde a residência em Maragogi, também esteve na abertura e celebrou o resultado da experiência.

Ela conta que a produção envolveu uma grande equipe e uma imersão no território, com registros que percorrem diferentes paisagens.

“O trabalho tem uma narrativa, ele começa no mar, depois ele vai para o rio e ele encerra na floresta”, explicou.

Para Lila, a experiência ultrapassou o processo artístico e se transformou também em uma vivência de conexão entre os envolvidos.

Antes dos registros, Ziel conduzia momentos de conexão espiritual com a equipe. “Além de um trabalho de arte, foi uma conexão muito grande de amizade e profundo mesmo”, contou a fotógrafa.

Com a abertura, “KAMYTÁ” passa a integrar a programação da Christal Galeria, apresentando ao público uma produção contemporânea indígena que parte da relação com o território para discutir diferentes formas de existência e conexão com a natureza.