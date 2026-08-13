Baixa Sociedade, com Luiz Fernando Guimarães, terá sessão única no Recife

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Luiz Fernando Guimarães protagoniza montagem que usa humor para falar de ascensão social e o "jeitinho brasileiro". Espetáculo terá sessão única aqui!

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O desejo de parecer bem-sucedido, as tentativas de subir na vida e as contradições por trás das aparências são o ponto de partida de “Baixa Sociedade”, comédia escrita por Juca de Oliveira.

A montagem chega à Região Metropolitana do Recife para uma única apresentação no dia 5 de setembro, no Teatro Guararapes, em Olinda.

Protagonizado por Luiz Fernando Guimarães, o espetáculo tem direção de Pedro Neschling e reúne ainda Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade no elenco.

A apresentação acontece após uma temporada no Rio de Janeiro e antes da passagem da montagem por outras capitais brasileiras.

Sobre o que fala Baixa Sociedade?

Na história, Luiz Fernando Guimarães interpreta Otávio, um homem disposto a recorrer a diferentes artifícios para construir uma imagem de sucesso diante da própria família.

Entre mentiras, improvisos e planos cada vez mais elaborados, ele tenta sustentar uma posição social que não corresponde necessariamente à sua realidade.

O filho, Otavinho, vivido por Paulo Mathias Jr., acaba envolvido nas estratégias do pai. Conforme as situações se complicam, as fragilidades e contradições dos personagens vêm à tona.

Escrita por Juca de Oliveira nos anos 1970, a peça retoma temas como ascensão social e o “jeitinho brasileiro”, mantendo como eixo o humor. O dramaturgo, que morreu em março deste ano, aos 91 anos, também foi autor de obras como “Caixa Dois”.

Quem está no elenco da peça?

Além de Luiz Fernando Guimarães, integram a montagem Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade .

. A direção é de Pedro Neschling, enquanto a produção local no Recife fica por conta da Raio Lazer.

Luiz Fernando Guimarães completa 50 anos de carreira em 2026. O ator ganhou projeção nacional no teatro, no cinema e na televisão, com trabalhos como “TV Pirata” e “Os Normais”.

Quando e onde assistir Baixa Sociedade no Recife?

A apresentação de “Baixa Sociedade” será no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no dia 5 de setembro, às 20h. O espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação indicativa de 14 anos.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos pela plataforma Cecon Tickets ou na bilheteria do teatro.

Serviço | Baixa Sociedade