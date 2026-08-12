Teatro do Parque recebe estreia de "Acaso Casa", com Almério e Mariene de Castro

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Almério e Mariene de Castro chegam ao Teatro do Parque com o show Acaso Casa! Veja detalhes da estreia e do repertório indicado ao Grammy Latino!

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O encontro entre duas das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea ganha novos palcos em agosto.

O pernambucano Almério e a baiana Mariene de Castro escolheram Recife e Salvador para receber a turnê de “Acaso Casa”, após a estreia em São Paulo, realizada em maio.

A escolha das duas cidades tem um significado especial para os artistas. Recife e Salvador, cidades onde nasceram e construíram suas trajetórias, seriam os destinos de abertura da turnê ainda em 2020.

Na época, os ingressos já estavam esgotados, mas as apresentações precisaram ser canceladas por causa da pandemia.

Agora, seis anos depois, o projeto finalmente chega às duas capitais nordestinas para celebrar a música brasileira com emoção, cumplicidade e interpretações marcadas pela força dos dois artistas.

“Acaso Casa” terá duas apresentações no Recife

Acaso Casa", com Almério e Mariene de Castro - Divulgação/cauediniz

No Recife, a turnê passa pelo Teatro do Parque em duas noites: 22 e 23 de agosto de 2026. Os ingressos já estão à venda pela Sympla.

O espetáculo reúne Almério e Mariene de Castro em uma apresentação intimista, construída a partir do encontro entre diferentes trajetórias e referências musicais. Entre solos e duetos, os artistas revisitam clássicos da música brasileira e apresentam canções que dialogam diretamente com suas identidades.

O repertório inclui músicas como “Lamento Sertanejo”, “Anjo Querubim”, “Quero Você”, “Pagode Russo”, “Confidências”, “13 de Maio”, “Sinhá” e “Ponto de Nanã”, além de outras surpresas preparadas para os shows.

A apresentação também valoriza a proximidade entre os artistas e o público, com destaque para as vozes, os arranjos e a presença cênica dos intérpretes.

Projeto nasceu de encontro há oito anos

“Acaso Casa” surgiu há oito anos, a partir de um encontro musical promovido pelo produtor Zé Maurício Machline, criador do Prêmio da Música Brasileira e um dos nomes importantes da produção musical no país.

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A parceria deu origem ao álbum “Acaso Casa (Ao Vivo)”, lançado pela Biscoito Fino e indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

“Acaso Casa” celebra a diversidade da música brasileira

Acaso Casa", com Almério e Mariene de Castro - Divulgação/cauediniz

Ao colocar Mariene de Castro e Almério juntos no palco, “Acaso Casa” transforma o encontro em parte essencial da experiência musical.

O espetáculo aproxima referências da música baiana e pernambucana e combina tradição, contemporaneidade e diferentes formas de interpretar a canção brasileira.

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