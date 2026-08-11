O Estrangeiro chega ao Recife com Guilherme Leme e direção de Vera Holtz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo revisita Meursault em uma montagem que mistura literatura, filosofia e teatro para discutir liberdade, existência e as regras da sociedade.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe, neste fim de semana, uma nova montagem de O Estrangeiro, Versão Multimídia, clássico de Albert Camus que atravessa questões como liberdade, existência e as convenções impostas pela sociedade. O espetáculo será apresentado nos dias 15 e 16 de agosto, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.

Com Guilherme Leme Garcia no papel de Meursault e Vera Holtz na direção, a adaptação leva ao palco a história de um homem que passa a ser visto como um estranho diante do mundo que o cerca.

A montagem aposta em uma leitura contemporânea do romance publicado por Camus em 1942 e coloca no centro da narrativa o conflito entre indivíduo e sociedade. A agenda cultural oficial do Recife confirma as apresentações na capital pernambucana.

Sobre o que fala O Estrangeiro?

A trama acompanha Meursault, personagem que leva uma vida aparentemente comum até receber a notícia da morte da mãe. Depois de cometer um crime, ele é preso e levado a julgamento.

A partir daí, o protagonista passa a enfrentar não apenas as consequências de seus atos, mas também o julgamento de uma sociedade que espera dele determinados sentimentos e comportamentos.

É nesse confronto que aparece uma das questões centrais da obra de Camus: o absurdo. Meursault não encontra respostas definitivas para a própria existência e tampouco procura conforto em crenças ou convenções. Sua postura diante do mundo acaba colocando em xeque aquilo que a sociedade considera normal.

Como é a nova montagem de O Estrangeiro?

A montagem reúne novamente Guilherme Leme e Vera Holtz, parceiros de longa data no teatro. O ator interpreta Meursault em uma versão que busca atualizar a experiência do personagem sem perder o núcleo filosófico do romance.

Leme afirmou que a obra continua atual por retratar um mundo em crise e um personagem que se recusa a seguir determinadas normas sociais. Para ele, Meursault permanece relevante justamente por questionar convenções e dogmas.

A direção de Vera Holtz também acompanha esse processo de construção. Segundo o ator, a diretora participou da elaboração de cada gesto, intenção e fala do personagem, em um trabalho de parceria artística entre os dois.

Quando O Estrangeiro será apresentado no Recife?

No Recife, as sessões acontecem no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.

No sábado (15) , a apresentação começa às 20h .

, a apresentação . Já no domingo (16), o espetáculo será encenado às 18h.

Para Guilherme Leme, a peça pode ser uma oportunidade para o público não apenas acompanhar uma história, mas sair do teatro levando perguntas sobre a própria vida.

“O Estrangeiro” propõe justamente esse espaço de questionamento ao colocar em cena um homem que não aceita simplesmente se encaixar nas expectativas ao seu redor.

Serviço - O Estrangeiro