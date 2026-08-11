O Estrangeiro chega ao Recife com Guilherme Leme e direção de Vera Holtz
Espetáculo revisita Meursault em uma montagem que mistura literatura, filosofia e teatro para discutir liberdade, existência e as regras da sociedade.
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O Recife recebe, neste fim de semana, uma nova montagem de O Estrangeiro, Versão Multimídia, clássico de Albert Camus que atravessa questões como liberdade, existência e as convenções impostas pela sociedade. O espetáculo será apresentado nos dias 15 e 16 de agosto, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.
Com Guilherme Leme Garcia no papel de Meursault e Vera Holtz na direção, a adaptação leva ao palco a história de um homem que passa a ser visto como um estranho diante do mundo que o cerca.
A montagem aposta em uma leitura contemporânea do romance publicado por Camus em 1942 e coloca no centro da narrativa o conflito entre indivíduo e sociedade. A agenda cultural oficial do Recife confirma as apresentações na capital pernambucana.
Sobre o que fala O Estrangeiro?
A trama acompanha Meursault, personagem que leva uma vida aparentemente comum até receber a notícia da morte da mãe. Depois de cometer um crime, ele é preso e levado a julgamento.
A partir daí, o protagonista passa a enfrentar não apenas as consequências de seus atos, mas também o julgamento de uma sociedade que espera dele determinados sentimentos e comportamentos.
É nesse confronto que aparece uma das questões centrais da obra de Camus: o absurdo. Meursault não encontra respostas definitivas para a própria existência e tampouco procura conforto em crenças ou convenções. Sua postura diante do mundo acaba colocando em xeque aquilo que a sociedade considera normal.
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Como é a nova montagem de O Estrangeiro?
A montagem reúne novamente Guilherme Leme e Vera Holtz, parceiros de longa data no teatro. O ator interpreta Meursault em uma versão que busca atualizar a experiência do personagem sem perder o núcleo filosófico do romance.
Leme afirmou que a obra continua atual por retratar um mundo em crise e um personagem que se recusa a seguir determinadas normas sociais. Para ele, Meursault permanece relevante justamente por questionar convenções e dogmas.
A direção de Vera Holtz também acompanha esse processo de construção. Segundo o ator, a diretora participou da elaboração de cada gesto, intenção e fala do personagem, em um trabalho de parceria artística entre os dois.
Quando O Estrangeiro será apresentado no Recife?
No Recife, as sessões acontecem no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.
- No sábado (15), a apresentação começa às 20h.
- Já no domingo (16), o espetáculo será encenado às 18h.
Para Guilherme Leme, a peça pode ser uma oportunidade para o público não apenas acompanhar uma história, mas sair do teatro levando perguntas sobre a própria vida.
“O Estrangeiro” propõe justamente esse espaço de questionamento ao colocar em cena um homem que não aceita simplesmente se encaixar nas expectativas ao seu redor.
Serviço - O Estrangeiro
- 15 e 16 de agosto
- Sábado, às 20h | Domingo, às 18h
- Teatro Luiz Mendonça – Recife/PE
- Ingressos disponíveis pela INTI.