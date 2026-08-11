Expo Preta RioMar 2026: veja marcas, produtos e programação da feira

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Feira acontece de 13 a 16 de agosto, no RioMar Recife, com marcas de moda, beleza, arte, gastronomia, plantas e artigos para pets.

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A diversidade do afroempreendedorismo pernambucano ganha espaço no RioMar Recife a partir desta quarta-feira (13). A 5ª Expo Preta RioMar reúne 20 marcas de diferentes segmentos até domingo (16), com entrada gratuita na Praça de Eventos do Piso L1. Nesta edição, cerca de metade dos expositores participa pela primeira vez da feira.

Realizada pelo Instituto JCPM de Compromisso Social em parceria com o RioMar Recife, a iniciativa amplia a variedade de produtos disponíveis ao público.

Além de moda, beleza e acessórios, a programação comercial inclui arte, plantas ornamentais, artigos para pets, instrumentos de percussão de matriz africana, velas aromáticas e produtos da gastronomia do Agreste pernambucano.

O que encontrar na Expo Preta RioMar 2026?

Moda e acessórios

Entre as marcas de moda estão Arte em Linha, Brasileira Fit, Du.ife, Embrazados, Odara Designer, Pano Amostrado e Pretastyle.

O público também poderá encontrar bolsas autorais da Turvvas, peças em couro da OMaia, joias artesanais da Marly Soares Joias Artesanais e acessórios de cerâmica plástica da Vôte Ateliê.

Na área de beleza, a Marinho Laces apresenta laces, apliques e acessórios para cabelos, enquanto a Negra Rosa reúne produtos de maquiagem, skincare e tratamentos voltados para pessoas negras e cabelos crespos e cacheados.

Arte, cultura e identidade pernambucana

A feira também abre espaço para produções que dialogam com ancestralidade, território e cultura. A Diane Agbês leva agbês e objetos decorativos produzidos a partir de cabaças. Já a Entre Pontes apresenta aquarelas, telas, murais e ilustrações.

A Noda.PE aposta em produtos inspirados na identidade pernambucana, enquanto a It Is Aroma apresenta velas aromáticas sustentáveis. Para quem gosta de plantas, a Encanta Moça Flores participa com espécies ornamentais e bonsais.

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Gastronomia e produtos para pets

A lista de segmentos ainda inclui a Amora Pets, especializada em artigos para animais de estimação, e a Pernambuquice, que reúne produtos de pequenos produtores do Agreste, como licores, cachaças, queijos e doces artesanais.

A ampliação do mix é uma das novidades desta edição. Desde 2022, a Expo Preta RioMar já deu visibilidade a mais de uma centena de pequenos negócios liderados por pessoas negras.

Quando acontece a Expo Preta RioMar?

Feira gratuita

A 5ª Expo Preta RioMar acontece de 13 a 16 de agosto, na Praça de Eventos do Piso L1 do RioMar Recife, em frente à escada rolante da entrada principal.

A entrada na feira é gratuita e segue o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.

Lia de Itamaracá

A abertura da programação acontece na quinta-feira (13), às 19h, com show de Lia de Itamaracá no Teatro RioMar, no Piso L4. A apresentação terá abertura da casa às 18h.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), com vendas pelo App RioMar Recife e na bilheteria do teatro.

Serviço

5ª Expo Preta RioMar

13 a 16 de agosto de 2026

Praça de Eventos, Piso L1 do RioMar Recife

Entrada gratuita

Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Show de Lia de Itamaracá