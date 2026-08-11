Agenda Geek: Power-Kon reúne mais de 50 atrações gratuitas em Olinda

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A cultura geek terá espaço próprio em Olinda nesta semana, com dezenas de atrações no palco, expositores e produtos para fãs de diferentes gerações.

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A cultura geek terá um espaço dedicado dentro da programação da Recife Fashion Kids nesta semana.

Entre os dias 12 e 16 de agosto, a Feira Geek Power-Kon ocupa uma área de aproximadamente 500 m² no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com entrada gratuita.

A programação reúne empreendedores, colecionadores e marcas ligadas à cultura pop, além de atividades voltadas a diferentes faixas etárias.

Ao longo dos cinco dias, o público poderá circular por mais de dez estandes e acompanhar uma agenda com mais de 50 atrações no palco central.

A iniciativa é realizada pela Power-Kon, selo criado pelo publicitário Kelmer Luciano e voltado à produção de eventos relacionados à cultura geek e pop. A participação na Recife Fashion Kids amplia a presença do segmento em um evento de perfil familiar.

O que terá na feira geek da Power-Kon em Olinda?

Expositores e produtos geek

A área comercial terá mais de dez estandes de empreendedores e marcas do segmento. A proposta contempla diferentes perfis de consumidores, incluindo quem acompanha a cultura pop e quem procura itens para colecionar.

Entre os produtos previstos estão vinis, bottons, peças colecionáveis e outros artigos relacionados ao universo geek. Os expositores vêm de diferentes partes do Brasil, reunindo opções variadas em um mesmo espaço.

Desfiles de cosplay

Os cosplays estão entre os destaques da programação. O palco central receberá desfiles e outras atividades ligadas à cultura pop durante os cinco dias de evento.

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A programação também terá ações de interação com os visitantes, criando momentos de participação para quem acompanha o universo geek — seja como fã, colecionador ou simplesmente por curiosidade.

Música e apresentações

Além dos desfiles, o palco central contará com espetáculos musicais e outras apresentações. Ao todo, estão previstas mais de 50 atrações distribuídas durante o período da feira.

A programação foi pensada para alcançar um público amplo, incluindo crianças, jovens, adultos e famílias que nem sempre frequentam eventos específicos de cultura geek.

Por que a Power-Kon está na Recife Fashion Kids?

A presença da feira dentro da Recife Fashion Kids busca aproximar o mercado geek de um público familiar e infantil. Para Kelmer Luciano, produtor do selo Power-Kon, a iniciativa permite que os expositores encontrem novos consumidores sem deixar de atender o público que já acompanha as atividades do segmento.

“A ideia é levar o universo geek para dentro de um evento que já reúne um público familiar e infantil muito forte. É uma oportunidade para os expositores apresentarem seus produtos para novos consumidores, sem deixar de atender quem já acompanha o mercado e participa das nossas ações”, afirma.

A proposta, portanto, vai além da exposição de produtos. A programação combina comércio, entretenimento e experiências relacionadas à cultura pop em um ambiente pensado para diferentes gerações.

Serviço: Feira Geek Power-Kon em Olinda