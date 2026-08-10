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Atividades teóricas e práticas visam aproximar o público da dimensão teatral da brincadeira e culminam com sambada tradicional na capital

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Mestres, folgazões e integrantes do público se reúnem na 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital, projeto que oferece um ciclo de dez oficinas gratuitas em diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife. Sob a coordenação de Mestre Aguinaldo Roberto da Silva, mestres e brincantes do grupo Cavalo Marinho Estrela de Ouro, fundado em Condado por Mestre Biu Alexandre em 1979 e reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, conduzem as atividades teóricas e práticas direcionadas a moradores das cidades contempladas.

As vivências são abertas a participantes a partir dos 8 anos de idade, com turmas de até 50 pessoas nas cidades de Araçoiaba, Goiana, Camaragibe, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Recife. A programação utiliza figurinos, máscaras, adereços e acompanhamento musical para introduzir a história, a corporeidade, as loas e os tipos cênicos da tradição popular aos alunos, finalizando cada encontro com rodas de conversa entre os participantes e a equipe do projeto.

Projeto leva oficinas gratuitas de Cavalo Marinho a dez municípios da Região Metropolitana do Recife - Divulgação / Vanessa Alcântara

A iniciativa estabeleceu uma política de reserva de vagas para reforçar o acesso das comunidades locais às atividades: 50% das matrículas são destinadas a mulheres, 20% a pessoas negras, indígenas e quilombolas, e 10% a pessoas com deficiência. As oficinas dispõem de tradução em Libras, e os registros do projeto disponibilizados na internet contam com audiodescrição e legendagem para o público geral.

O encerramento da programação ocorre no dia 19 de dezembro, em espaço público na cidade do Recife, com a realização da 3ª Sambada de Cavalo Marinho na Capital. O evento reúne integrantes de diferentes gerações e grupos em uma celebração que segue o formato tradicional, estendendo-se do início da noite até o amanhecer do dia seguinte.

A realização é do Ministério da Cultura e da Sambaqui Criações, com patrocínio do Banco do Nordeste via Lei Rouanet Nordeste, coprodução do Instituto Casa Astral e apoio do Cais do Sertão.

Programação Completa

Projeto leva oficinas gratuitas de Cavalo Marinho a dez municípios da Região Metropolitana do Recife - Divulgação / Vanessa Alcântara

Goiana

Dia 15/08 - Na Sede do Caboclinho Canindé

Endereço: R. Vicente Celestino, 221a - Nova, Goiana - PE

Horário: 14h

Araçoiaba

Dia 22/08 - Na Sede do Maracatu Cambindinha

Endereço: Rua Presidente Vargas, Centro, Araçoiaba - PE

Horário: 14h

Olinda

Dia 12/09 - No Centro Luiz Freire

Endereço: Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda - PE

Horário: 14h

Paulista

Dia 27/09 - No Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí

Endereço: R. Orobó, 257 - Paratibe, Paulista - PE

Horário: 14h

Cabo de Santo Agostinho

Dia 03/10 - Na Sede da Sobac

Endereço: R. Vig. João Batista, 157 - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE

Horário: 14h

São Lourenço da Mata

Dia 07/11 - No Centro Cultural Manifesto Cultura Popular

Endereço: R. Nova Esperança F - Pixete, São Lourenço da Mata - PE

Horário: 14h

Igarassu

Dia 14/11 - Sede do Maracatu Estrela Brilhante

Endereço: Rua Doutor Barbosa Lima, Vila Saramandaia, Centro Histórico de Igarassu - PE

Camaragibe

Dia 28/11 - No Centro Cultural Quilombo Catucá

Endereço: R. Ana Alves, 443 - Viana, Camaragibe - PE

Horário: 14h

Jaboatão dos Guararapes

Dia 05/12

Endereço: R. Édson Régis, 10 - Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes - PE

Horário: 14h

Recife