Projeto leva oficinas gratuitas de Cavalo Marinho a dez municípios da Região Metropolitana do Recife
Atividades teóricas e práticas visam aproximar o público da dimensão teatral da brincadeira e culminam com sambada tradicional na capital
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Mestres, folgazões e integrantes do público se reúnem na 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital, projeto que oferece um ciclo de dez oficinas gratuitas em diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife. Sob a coordenação de Mestre Aguinaldo Roberto da Silva, mestres e brincantes do grupo Cavalo Marinho Estrela de Ouro, fundado em Condado por Mestre Biu Alexandre em 1979 e reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, conduzem as atividades teóricas e práticas direcionadas a moradores das cidades contempladas.
As vivências são abertas a participantes a partir dos 8 anos de idade, com turmas de até 50 pessoas nas cidades de Araçoiaba, Goiana, Camaragibe, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Recife. A programação utiliza figurinos, máscaras, adereços e acompanhamento musical para introduzir a história, a corporeidade, as loas e os tipos cênicos da tradição popular aos alunos, finalizando cada encontro com rodas de conversa entre os participantes e a equipe do projeto.
A iniciativa estabeleceu uma política de reserva de vagas para reforçar o acesso das comunidades locais às atividades: 50% das matrículas são destinadas a mulheres, 20% a pessoas negras, indígenas e quilombolas, e 10% a pessoas com deficiência. As oficinas dispõem de tradução em Libras, e os registros do projeto disponibilizados na internet contam com audiodescrição e legendagem para o público geral.
O encerramento da programação ocorre no dia 19 de dezembro, em espaço público na cidade do Recife, com a realização da 3ª Sambada de Cavalo Marinho na Capital. O evento reúne integrantes de diferentes gerações e grupos em uma celebração que segue o formato tradicional, estendendo-se do início da noite até o amanhecer do dia seguinte.
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A realização é do Ministério da Cultura e da Sambaqui Criações, com patrocínio do Banco do Nordeste via Lei Rouanet Nordeste, coprodução do Instituto Casa Astral e apoio do Cais do Sertão.
Programação Completa
Goiana
- Dia 15/08 - Na Sede do Caboclinho Canindé
- Endereço: R. Vicente Celestino, 221a - Nova, Goiana - PE
- Horário: 14h
Araçoiaba
- Dia 22/08 - Na Sede do Maracatu Cambindinha
- Endereço: Rua Presidente Vargas, Centro, Araçoiaba - PE
- Horário: 14h
Olinda
- Dia 12/09 - No Centro Luiz Freire
- Endereço: Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda - PE
- Horário: 14h
Paulista
- Dia 27/09 - No Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí
- Endereço: R. Orobó, 257 - Paratibe, Paulista - PE
- Horário: 14h
Cabo de Santo Agostinho
- Dia 03/10 - Na Sede da Sobac
- Endereço: R. Vig. João Batista, 157 - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE
- Horário: 14h
São Lourenço da Mata
- Dia 07/11 - No Centro Cultural Manifesto Cultura Popular
- Endereço: R. Nova Esperança F - Pixete, São Lourenço da Mata - PE
- Horário: 14h
Igarassu
- Dia 14/11 - Sede do Maracatu Estrela Brilhante
- Endereço: Rua Doutor Barbosa Lima, Vila Saramandaia, Centro Histórico de Igarassu - PE
Camaragibe
- Dia 28/11 - No Centro Cultural Quilombo Catucá
- Endereço: R. Ana Alves, 443 - Viana, Camaragibe - PE
- Horário: 14h
Jaboatão dos Guararapes
- Dia 05/12
- Endereço: R. Édson Régis, 10 - Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes - PE
- Horário: 14h
Recife
- Dia 18/12 - No Cais do Sertão (Oficina)
- Dia 19/12 - No Cais do Sertão (Culminância)
- Endereço: Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE
- Horário: 20h