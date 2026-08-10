Orquestra Meninas e Meninos da Alegria estreia nova turnê no Recife

A Orquestra Meninas e Meninos da Alegria abre, neste domingo (16), sua terceira turnê com um marco em sua trajetória: pela primeira vez, a estreia de um espetáculo do grupo será realizada em um teatro. A apresentação de “Pernambuco dança assim”, que conta com direção artística do maestro Clóvis Pereira Filho, será realizada às 16h, no Teatro do Parque, no Recife, com abertura dos portões às 15h. Os ingressos serão disponibilizados pela plataforma Sympla e também em formato físico.

Com aproximadamente uma hora de duração, o novo espetáculo reúne música, teatro e dança para acompanhar a passagem de um viajante por Pernambuco. Ao chegar ao Estado em busca de uma experiência inesquecível, o personagem se vê diante de uma disputa simbólica: de um lado, o Carnaval, com seus metais, cores, passos e ritmos acelerados; do outro, o São João, marcado pela fogueira, pela zabumba, pelo triângulo e pelas danças do interior.

Orquestra Meninas e Meninos da Alegria - Divulgação

A dúvida sobre qual das duas festas representa melhor a identidade pernambucana conduz a narrativa. Ao longo da apresentação, entretanto, o viajante descobre que a força cultural do Estado não cabe em uma única celebração. Entre frevo, forró, ciranda, xaxado, maracatu e referências à música armorial, o espetáculo mostra que Pernambuco dança de muitas maneiras.

“Existe sempre essa brincadeira sobre qual é a maior festa de Pernambuco, se é o Carnaval ou o São João. O espetáculo parte dessa disputa, mas mostra que Pernambuco dança de todas as formas, com uma diversidade enorme de ritmos e manifestações”, explica Marcello Henrique, autor e diretor cênico da montagem.

Repertório atravessa um ano inteiro de Pernambuco

“Pernambuco dança assim” nasceu do desejo de construir um espetáculo atemporal, capaz de representar diferentes períodos do calendário cultural pernambucano e funcionar como um cartão de visitas do Estado. O trabalho de criação começou em janeiro deste ano, enquanto os ensaios com os jovens músicos foram iniciados em fevereiro.

Dividida em cinco atos, a montagem começa com a chegada do viajante e avança pelo chamado do São João, pelo convite do Carnaval, pelo duelo entre as duas festas e pela revelação final. O repertório inclui obras como “Vida de viajante”, de Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil; “Reino da Pedra Verde”, de Clóvis Pereira; “Feira de Mangaio”, de Sivuca e Glorinha Gadelha; “Meu Xodó”, de Dominguinhos; “Madeira que Cupim Não Rói” e “Frevo e Ciranda”, de Capiba; “Morena Tropicana”, de Alceu Valença; “Vassourinhas”; “Voltei, Recife”; “Leão do Norte” e o Hino de Pernambuco.

Orquestra Meninas e Meninos da Alegria - Divulgação

As canções recebem novos arranjos, preservando elementos populares e incorporando referências da música de concerto. A proposta dá continuidade a uma característica desenvolvida pelo grupo desde os primeiros espetáculos: apresentar ritmos nordestinos com uma orquestra, aproximando linguagens que muitas vezes são tratadas de maneira separada.

Depois de uma montagem de ritmo mais contemplativo em 2025, a nova produção aposta em uma atmosfera mais vibrante. A intenção é que o público se reconheça nas músicas, acompanhe a disputa entre as festas e também seja convidado a dançar.

“Queríamos um espetáculo com mais energia, que criasse uma conexão imediata com o público. É uma homenagem a Pernambuco, mas também aos cantores, compositores e artistas que ajudaram a construir essa identidade”, afirma Marcello.

A direção geral é de Everaldo Costa Santana, com direção musical de Clóvis Pereira Filho, direção cênica de Marcello Henrique e arranjos musicais de Isaac Inácio. A regência é dividida pelos maestros Jonatas Araújo e Leonardo Oliveira.

Um palco para os jovens do interior

Criada em 2022, a Orquestra Meninas e Meninos da Alegria é um dos principais resultados do trabalho de formação artística desenvolvido pela Giral, em Glória do Goitá, no interior de Pernambuco. Mais de 500 crianças e adolescentes já passaram pelas atividades do projeto desde o início das oficinas de música.

Atualmente, a orquestra reúne 35 integrantes com idades entre 10 e 21 anos. Muitos chegaram ao projeto sem nunca terem segurado um instrumento ou assistido a uma apresentação de orquestra. Filhos de agricultores, costureiras, professores, trabalhadores autônomos e moradores de comunidades rurais, os estudantes encontram na Giral acesso à formação musical em uma região onde escolas especializadas estão distantes e o deslocamento até o Recife nem sempre é possível.

A trajetória de Josiely dos Santos Santana, de 15 anos, exemplifica esses desafios. Moradora do Sítio Guilherme, na zona rural de Glória do Goitá, ela entrou na música depois de não encontrar vaga na oficina de Artes que inicialmente pretendia frequentar. Três anos depois, tornou-se contrabaixista da orquestra.

Por causa do tamanho do contrabaixo acústico, Josiely não consegue levar o instrumento para casa com frequência. Quando o transporte ou os horários impedem sua presença em ensaios, ela estuda com o auxílio de partituras e gravações. A adolescente, que também enfrenta comentários de pessoas que questionam sua capacidade de tocar um instrumento tão grande, transformou o contrabaixo em motivo de orgulho. Para ela, embora nem sempre esteja em evidência, é o instrumento que sustenta a base musical do grupo.

Josiely pretende cursar Medicina, mas não planeja abandonar a música. Sonha em ensinar contrabaixo, integrar grandes orquestras e viajar levando a cultura nordestina para outros lugares.

Para Heitor Silva, de 13 anos, a aproximação com a música começou aos 12, quando ingressou na Escola de Música e passou a estudar violoncelo. Morador de Glória do Goitá e estudante do 6º ano, ele é a primeira pessoa da família a aprender a tocar um instrumento.

Mesmo com a rotina escolar, Heitor procura estudar em casa todos os dias, dedicando entre 30 e 40 minutos ao violoncelo. Aos sábados, também aproveita o tempo disponível para repassar o repertório e se preparar para os ensaios. O apoio dos pais tem sido fundamental para que consiga conciliar os estudos regulares com a formação musical.

Aos poucos, o adolescente passou a enxergar a música não apenas como uma atividade, mas como uma possibilidade de futuro. Heitor pretende continuar se dedicando aos estudos, ingressar em outras escolas de formação e, no futuro, tornar-se professor de música.

Também integrante da orquestra desde os primeiros anos do projeto, Kleyton Daniel, de 15 anos, começou sua formação na Escola de Música em 2022. Violinista, ele ocupa a função de spalla, posição destinada ao primeiro violino e que também representa os demais músicos do grupo.

A escolha foi feita por meio de uma votação entre os próprios integrantes. Kleyton exerce a função desde o primeiro ano da orquestra e, atualmente, também atua como monitor de violino no projeto. Pelo trabalho, recebe uma bolsa mensal de incentivo, passando a compartilhar com outros estudantes parte do conhecimento adquirido durante sua formação.

Pela manhã, o adolescente frequenta a escola. À tarde, participa de outras atividades e acompanha os alunos que estão começando a estudar violino. Mesmo com a rotina, procura reservar ao menos uma hora por dia para estudar o instrumento e se preparar para os ensaios.

“A motivação para entrar na orquestra veio quando enxerguei uma oportunidade de futuro, uma nova perspectiva de vida. Tenho pensado em seguir a carreira de músico, mas sei que ainda preciso estudar e aprender muito”, conta.

Outra trajetória construída dentro da instituição é a de Vitor Luís, de 21 anos. Ele começou a estudar música aos 17, sem experiência anterior com instrumentos, e escolheu o violoncelo pela sonoridade. O que inicialmente era uma descoberta se transformou em projeto profissional: os conhecimentos adquiridos na Giral contribuíram para sua aprovação no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Pernambuco.

Além das aulas, Vitor teve acesso a um instrumento que não teria condições de comprar. Com o auxílio financeiro recebido pela participação no projeto, também conseguiu adquirir um teclado e ampliar os estudos por conta própria. Hoje, pretende conciliar a formação musical com outra área pela qual se interessa, a ilustração.

O processo de formação também permite que antigos monitores assumam novas funções. Isaac Inácio, de 24 anos, chegou à Giral como voluntário, tornou-se monitor e hoje atua como educador de violoncelo e arranjador da orquestra. A experiência com os estudantes também o incentivou a retomar a própria formação e ingressar no Conservatório Pernambucano de Música.

Para o educador, o crescimento do número de integrantes, a complexidade dos arranjos e a integração entre música e cena demonstram a maturidade alcançada pela orquestra. Isaac também acompanha jovens que começaram como estudantes, tornaram-se monitores e hoje ingressam em escolas técnicas e cursos superiores de música, formando um ciclo que amplia o acesso à educação musical na região.

No elenco teatral está Thayná Rayany dos Santos, que chegou à Giral em 2023 pelas oficinas de teatro e dança. Inicialmente tímida, ela encontrou nas artes um espaço de expressão e pertencimento. Em uma das cerimônias de formação da instituição, contou que seu sonho era seguir os passos do professor, ocupar palcos e conhecer novos lugares. Depois de participar da turnê anterior, a jovem retorna ao núcleo cênico do novo espetáculo.

Terceiro espetáculo amplia circulação da orquestra

“Pernambuco dança assim” é o terceiro espetáculo e também marca a terceira turnê da Orquestra Meninas e Meninos da Alegria. Em 2024, primeiro ano de circulação, foram realizadas dez apresentações. Em 2025, o grupo passou por 14 cidades pernambucanas, incluindo municípios que já haviam recebido a orquestra na temporada anterior.

Para 2026, o objetivo é ampliar o percurso e levar o espetáculo para fora de Pernambuco. A equipe trabalha com a perspectiva de apresentar a montagem em outros estados, mostrando não apenas o repertório do grupo, mas também os resultados de um projeto de formação artística desenvolvido no interior.

A estreia no Teatro do Parque representa, segundo a equipe, uma conquista coletiva. Embora integrantes da orquestra já tenham se apresentado em espaços importantes, como o Teatro de Santa Isabel, esta será a primeira vez que uma turnê do grupo começará em um teatro no Recife.

Para Marcello Henrique, que já subiu ao palco como ator em outros trabalhos, a apresentação também possui um significado particular. Esta será a primeira vez em que levará a um grande teatro um espetáculo escrito por ele.

“É um misto de sentimentos. É uma conquista para a instituição, para os estudantes, para a orquestra e também para nós, enquanto profissionais. Estamos levando jovens do interior para um palco por onde passaram grandes artistas. Muitas vezes, eles nem imaginavam que isso poderia fazer parte da vida deles”, afirma.

Antes da apresentação da orquestra, o público acompanhará uma participação do projeto Em Cena Arte e Cidadania, que atua no Recife oferecendo aulas de balé clássico, dança e reforço escolar.

Serviço

Espetáculo: Pernambuco dança assim

Turnê: Orquestra Meninas e Meninos da Alegria em Movimento

Data: 16 de agosto de 2026, domingo

Horário: 16h

Abertura dos portões: 15h

Local: Teatro do Parque, Recife

Duração: aproximadamente uma hora

Ingressos: retirada pela plataforma Sympla e distribuição de ingressos físicos

Realização: Giral

Projeto: Orquestra Meninas e Meninos da Alegria em Movimento

Patrocínio: BB Seguros