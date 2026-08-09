Baco Exu do Blues apresenta turnê ‘HASOS’ no Recife neste sábado (15)
O rapper chega à capital pernambucana com um espetáculo inspirado no trabalho mais recente e que também revisita músicas que marcaram sua trajetória.
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O rapper Baco Exu do Blues desembarca no Recife neste sábado (15) para apresentar a “HASOS TOUR”. O show acontece no Armazém 14, no Bairro do Recife, a partir das 22h, e leva à capital pernambucana a nova fase do trabalho do artista baiano.
A apresentação tem como ponto de partida o álbum “HASOS”, projeto mais recente de Baco, mas não deixa de revisitar músicas que ajudaram a construir sua trajetória.
Assim, o público deve encontrar no repertório uma combinação entre as faixas do novo trabalho e canções já conhecidas pelos fãs.
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Com uma carreira marcada pelo encontro entre rap, poesia e diferentes referências da cultura brasileira, Baco Exu do Blues construiu uma identidade própria dentro da música nacional.
Essa característica também aparece na maneira como seus discos e shows são pensados, com atenção não apenas às músicas, mas também à dimensão visual dos projetos.
O que esperar do show de Baco Exu do Blues no Recife?
A “HASOS TOUR” foi criada para levar ao palco a atmosfera do álbum que dá nome à turnê. A proposta combina música, performance e elementos visuais, ampliando para o espetáculo presencial a linguagem desenvolvida por Baco no novo projeto.
No Recife, a apresentação deve reunir fãs de Pernambuco e de outros estados do Nordeste. A capital pernambucana integra a programação da turnê, que passa por diferentes cidades do país.
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Mais do que uma apresentação dedicada exclusivamente ao lançamento, o repertório também contempla sucessos da carreira do rapper. A mistura permite que o público acompanhe diferentes momentos da produção do artista em uma mesma noite.
Onde será o show de Baco Exu do Blues?
A apresentação acontece no Armazém 14, no Bairro do Recife, no sábado (15), com início previsto para as 22h.
Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital e presencialmente na loja Esposende do Shopping RioMar.
Mais informações sobre a apresentação podem ser acompanhadas pelo perfil @hasostourrecife.
Serviço
Baco Exu do Blues – HASOS TOUR
- Data: sábado, 15 de agosto
- Horário: a partir das 22h
- Local: Armazém 14, Bairro do Recife
- Ingressos: a partir de R$ 80
- Onde comprar: Bilheteria Digital e loja Esposende do Shopping RioMar
- Mais informações: @hasostourrecife