Raí Saia Rodada promete "surpresa" e grandes encontros em DVD de 25 anos no Recife

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Gravação acontece no domingo, dia 16 de agosto, e reúne nomes como Wesley Safadão, Joelma, Natanzinho Lima e Natália Calasanz no projeto

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Seu nome de batismo é Raimundo Deosdete Soares de Lima, mas o Brasil o conheceu como Raí Saia Rodada. Aos 45 anos, o cantor, nascido no Rio Grande do Norte, escolheu o Recife para celebrar os 25 anos da banda que batizou seu nome artístico e marcou sua carreira.

A gravação do DVD acontece no próximo dia 16, no estacionamento do Centro de Convenções de Pernambuco, em um show gratuito e solidário que reunirá diferentes gerações do forró. Em conversa com a imprensa, Raí revisitou momentos importantes da trajetória, falou sobre os períodos de baixa, reencontros com antigos parceiros e revelou que o público pode esperar uma surpresa no fim da gravação.

Recife foi escolhido para celebrar 25 anos de história

A capital pernambucana não foi a primeira opção para receber a gravação. Segundo Raí, Salvador e Maceió chegaram a ser consideradas pela equipe. O artista contou que também chegou a pensar em desistir de realizar o projeto em Pernambuco depois de não conseguir as liberações necessárias para gravar no Marco Zero e na Arena de Pernambuco.

A relação construída com o público pernambucano, no entanto, falou mais alto. Foi no estado que surgiu a chamada “Nação Raizeira”, um dos primeiros grandes movimentos de fãs do cantor.

“Foi como se eu tivesse escolhido Recife e o Recife me escolheu novamente, porque foi uma cidade e o estado de Pernambuco que me abraçou”, afirmou.

A mudança para o Centro de Convenções também permitiu que a produção planejasse uma estrutura maior para a gravação. E é justamente no fim do espetáculo que Raí promete guardar um dos principais segredos da noite.

“Só vai saber quem ficar até o final”, brincou.

25 anos resumidos em 35 músicas

Com três horas de duração previstas, o DVD terá a missão de revisitar uma carreira de 25 anos. Para definir o repertório, Raí recorreu aos próprios fãs e abriu uma votação nas redes sociais.

O resultado chegou a cerca de 100 músicas indicadas pelo público. A produção, então, precisou reduzir a lista para aproximadamente 35 faixas.

A proposta é apostar na memória afetiva dos fãs e deixar de lado, inclusive, parte do material mais recente. As nove músicas inéditas lançadas por Raí nos últimos meses não estarão entre as escolhidas para a gravação.

A ideia é fazer um passeio pelos sucessos que ajudaram a construir a história da Saia Rodada e marcaram diferentes fases da carreira do cantor.

Um dos mistérios envolve a possibilidade de o projeto “Saia Elétrica”, conhecido pelos grandes públicos que acompanhavam os trios elétricos no Recife Indoor e no São João de Caruaru, aparecer de alguma forma na gravação. Questionado sobre o assunto, Raí preferiu não entregar detalhes.

“Não posso falar mais nada daqui para frente sobre isso”, desconversou.





Encontro de gerações no palco

Um dos destaques da gravação será o encontro entre artistas que fizeram parte da trajetória de Raí e nomes que representam uma nova geração do forró.

Wesley Safadão estará entre os convidados. Raí também realizará um desejo antigo ao dividir o palco com Joelma, que aceitou participar do projeto e interpretar uma música de forró tradicional.

A nova geração será representada por Natanzinho Lima. O cantor foi convidado por Raí após ganhar destaque no Nordeste com “Cinco da Manhã”, música que também integra o repertório do artista.

Mas são os reencontros com antigos companheiros da Saia Rodada que devem provocar uma dose especial de nostalgia entre os fãs.

A formação clássica da banda será lembrada com as participações de Dudu, Adrielle, Dodinho de Mossoró e Nathalia Calasanz. Com Nathalia, Raí mantém uma relação marcada por uma história musical que inclui a música “Coelhinho”.

Ao falar sobre o reencontro com a antiga parceira, o cantor não perdeu o bom humor:

“Ninguém melhor do que ela para fazer a careta que nem ela vem, toda danadinha, gostosinha, bonitinha e faz a coisa acontecer.”

Os nove anos longe dos holofotes

A celebração dos 25 anos também representa uma oportunidade para Raí olhar para uma das fases mais difíceis da carreira.

Depois de passar cerca de uma década no auge, o cantor admite que teve dificuldades para acompanhar a transformação do mercado musical e a chegada de uma nova lógica de divulgação e consumo de música na internet.

O resultado foi um período de aproximadamente nove anos distante da grande mídia.

“Eu não consegui acompanhar a internet, passei nove anos fora da mídia. E de repente Deus me deu mais uma oportunidade com ‘Tapão na Raba’”, contou.

Lançada posteriormente como um dos grandes sucessos da nova fase da carreira, “Tapão na Raba” ajudou a recolocar Raí entre os nomes de destaque do forró, ampliando novamente o alcance do artista e levando sua música para públicos de diferentes lugares, inclusive em uma turnê internacional.

A experiência também mudou a maneira como ele encara a própria trajetória. Hoje, Raí diz não guardar ressentimento de quem se afastou durante os períodos de dificuldade.

“Se você meteu o pau em mim, o seu pau não bateu em mim hora nenhuma. Então venha para o DVD que eu vou lhe abraçar”, afirmou.

Uma nova fase para a marca Saia Rodada

A gravação dos 25 anos não será apenas uma celebração do passado. O projeto também abre espaço para uma nova estratégia profissional.

A partir do DVD, a marca “Saia Rodada” deverá se transformar em uma turnê comemorativa itinerante pelo Brasil. Paralelamente, Raí continuará cumprindo sua agenda tradicional de shows como Raí Saia Rodada.

A proposta é transformar os 25 anos em um projeto que possa percorrer diferentes cidades e levar ao público a história da banda por meio de um espetáculo dedicado aos grandes sucessos.

Reencontro com Natália não significa volta da dupla

Um dos momentos que mais despertam curiosidade dos fãs é o reencontro de Raí com Natália Calasanz. Os dois marcaram uma fase importante do Saia Rodada e estarão juntos novamente no projeto.

Raí, porém, faz questão de esclarecer que a participação não representa necessariamente uma volta da antiga formação.

“Não tem bem isso uma volta. A gente tem sempre uma parceria, eu e Natália, nessas músicas que a gente fez sucesso.”

O cantor, entretanto, vê espaço para que essa parceria continue em novos projetos. Ele pretende transformar o DVD em uma espécie de ponto de partida para uma turnê da label Saia Rodada, reunindo artistas que fizeram parte de diferentes momentos de sua história.

“Eu vou continuar fazendo o show Raí Saia Rodada, mas a gente vai ter uma label do Saia Rodada. É outro show.”

A proposta é que a marca comemorativa percorra outras cidades do país depois da gravação no Recife, criando uma espécie de espetáculo itinerante dos 25 anos da banda.